Deze amateurclub in de Krimpenerwaard begon zélf een voetbalschool, precies zoals de KNVB het wil

Overal rennen kinderen op een kunstgrasveld in Ouderkerk aan den IJssel. Ze passeren met een trucje een pop, proberen een bal in de kruising van de goal te schieten, doen een-tegen-een-partijtjes. Het veld staat vol pionnen en kleine goaltjes. Chris, Keano, Jesse, Tess, Danique – er lopen jongens en meiden, van zes tot dertien jaar oud. Allemaal hebben ze hun eigen bal.

„En ... wisselen”, roept een trainer om de tien minuten hard. De groepjes lopen dan naar de volgende oefening, waar weer een nieuwe trainer klaarstaat. Voor aanvang is de kinderen – muisstil luisterden ze – uitgelegd dat ze deze avond zouden „trainen als Ronaldo”. Passen, schieten, trucjes, acties, allemaal zoals Cristiano Ronaldo – „yes”, roept een jongetje in een shirt van Manchester United hard na die mededeling. Als hij op het veld een goal maakt, gaat hij wijdbeens staan met de handen in de zij: „Sííí”, roept hij. Net als Ronaldo.

Dit is de voetbalschool van V.V. Spirit, een grote amateurvoetbalclub in de Krimpenerwaard. Het is een van de zestien speciale techniektrainingen die de club jaarlijks aanbiedt aan leden, naast de reguliere trainingen met het eigen elftal. Dat doet V.V. Spirit al tien jaar en daarmee is het een van de weinige amateurclubs die leden meer biedt dan de gewone trainingen en wedstrijden waarvoor ze contributie betalen.

NRC beschreef deze weken in een serie artikelen de opkomst van commerciële voetbalscholen. Dit zijn bedrijven die (veel) geld vragen voor extra trainingen die ze aan kinderen aanbieden. Sommige voetbalscholen houden ouders en kinderen voor dat via hen een profvoetbalcarrière dichterbij komt. Eredivisieclubs scouten ook volop bij de commerciële scholen, en dat zorgt soms voor grote druk op de schouders van jonge kinderen, die de ene na de andere stage bij een profclub aflopen.

Dat voetbalscholen zo groot hebben kunnen worden, komt ook doordat amateurverenigingen een gat hebben laten vallen. Ze zagen niet – of te laat – dat ouders in de moderne prestatiemaatschappij meer verwachten van een sportclub dan gezelligheid en een sociale omgeving. Daardoor kozen duizenden ouders en hun kinderen ervoor (er zijn naar schatting nu zo’n tweehonderd voetbalscholen) om tegen een gemiddeld tarief à dertien euro per training extra voetballes te nemen.

Bij voetbalbond KNVB zijn ze er niet onverdeeld enthousiast over. Jorg van der Breggen, hoofd voetbalontwikkeling bij de bond, spreekt van een „maakbaarheidsillusie” die mede door commerciële voetbalscholen in stand wordt gehouden. De kans om profvoetballer te worden, zegt hij, is gemiddeld minder dan 0,1 procent. Van der Breggen: „Toch geloven veel ouders dat hun kind het kan halen, door de manier waarop sommige voetbalscholen zich profileren. Daardoor lekt bovendien veel geld weg uit het amateurvoetbal, terwijl de verenigingen er zelf niet altijd in slagen om extra activiteiten aan te bieden. Wij zien graag dat amateurverenigingen zélf een voetbalschool beginnen, zodat er voor spelers die meer willen extra aanbod is binnen de sociale context van de voetbalclub.”

Houten blokhut

Het is precies wat V.V. Spirit al jaren doet. In een houten blokhut op het terrein van de club, geverfd in de clubkleuren geel en wit, zitten hoofd jeugdopleiding Bas Jonker en jeugdvoorzitter Armand Cretz. Ze noemen dit het ‘opleidingscentrum’. Jonker was als kind al lid van Spirit. Na een periode in Rotterdam is hij terug. Zijn dochter speelt in het eerste vrouwenelftal, zijn zoon voetbalde lang bij de club en hij vervult er zelf allerlei functies. Cretz, een tennisser, kwam hier terecht via zijn kinderen – hij voelt zich aangetrokken tot de sociale sfeer bij de club en is nu ook een zeer actief vrijwilliger.

Tien jaar geleden deed V.V. Spirit voor het eerst een proef met een eigen techniektraining. Het sloeg meteen aan. Honderdvijftig kinderen deden mee. Bas Jonker heeft daarna de interne voetbalschool opgezet. Jonker: „Het dilemma was toen: vragen we er extra geld voor of niet? We weten dat voetbalscholen flinke tarieven vragen, maar dat wilden wij niet. Het is voor ons belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook van alle niveaus.” Uiteindelijk kwamen ze uit op een bedrag van 30 euro voor zestien extra trainingen en een eigen bal. Als leden dat niet kunnen betalen, wordt er iets geregeld. Spirit maakt er geen winst op, het is wel kostendekkend.

Naast de techniektrainingen zijn er meer extra activiteiten. Een Ukkenleague (voor de jongste kinderen), trainingen in samenwerking met de Rotterdamse profclub Excelsior, speciale trainingen in de zomer en clinics op scholen. Jonker: „We willen zorgen dat voetbal zo breed mogelijk beschikbaar is in de regio. Een voordeel voor ons als club is dat het ook leidt tot meer aanmeldingen, waardoor we financieel gezond blijven. Vrijwilligers en trainers kunnen we daardoor ook iets bieden, waardoor zij zich blijven verbinden aan de club.”

V.V. Spirit is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opgericht en heeft nu ongeveer 1.200 leden. Het ligt in Ouderkerk aan den IJssel, een schippers- en boerendorp waar iedereen elkaar kent en men wat voor elkaar overheeft. Dat is, vertelt Armand Cretz, ook een reden dat het is gelukt om een eigen voetbalschool op te zetten. „In grote steden is dat moeilijker te organiseren. Daar voelen mensen zich minder verbonden met hun club. Hier op de club leeft een sterk dorpsgevoel. Daardoor kunnen we op enorm veel vrijwilligers bouwen.”

Pop passeren en schieten op doel bij V.V. Spirit Walter Herfst

Jonker: „Sommige clubs hebben bij wijze van spreken vijf gekken die vrijwilliger willen zijn, wij hebben er zestig. Dat is ook nodig, want zo’n voetbalschool opzetten is best veel werk. Posters maken, werving, training voorbereiden, zestien trainingen geven, communicatie met de ouders, de financiële afwikkeling. Eerst deed ik dat allemaal alleen. Nu organiseren twee spelers uit het eerste en een speelster uit ons hoogste vrouwenteam alles.”

Er is volgens de KNVB veel interesse in dit type voetbalschool – dus binnen bestaande verenigingen in plaats van als commercieel bedrijf die buiten de vereniging wordt opgericht. De bond heeft ooit onderzoek laten doen onder ouders die hun kinderen bij een commerciële voetbalschool lieten spelen. Een meerderheid zei: als er extra aanbod was binnen de vereniging, dan zou ik mijn kind daar graag naartoe brengen.

Een eigen voetbalschool

Jordi Dekker, senior medewerker voetbalontwikkeling: „Het heeft grote voordelen als verenigingen zelf een voetbalschool runnen. Extra voetbalaanbod voor de leden, maar voor de club zelf is het ook een kans om meer inkomsten te genereren, kwalitatief goede trainers op te leiden en hen ook te binden. Die kiezen nu regelmatig voor een voetbalschool, bijvoorbeeld omdat ze daar meer kunnen verdienen.”

Makkelijk is het niet voor clubs om zoiets op te zetten. Veel voetbalclubs hebben te weinig vrijwilligers. Soms hebben ze al moeite om het wedstrijdschema rond te krijgen, voor alle duels een scheidsrechter te vinden, voldoende barpersoneel te werven.

Daarom gaat de KNVB clubs helpen om een eigen voetbalschool op te richten – ook om tegenwicht te bieden aan de commerciële partijen. Clubs kunnen een-op-een-begeleiding aanvragen bij de KNVB. De bond biedt dan praktische hulp bij de organisatie en inrichting van de voetbalschool en het ontwikkelen van passende trainingsvormen en programma’s. Hoofd voetbalontwikkeling Jorg van der Breggen: „We vragen clubs om de ‘methode voetbalschool’ te kopiëren naar hun eigen vereniging, op hun eigen manier. Wij geloven in de kracht van verenigingen.”

En ja, dat levert een dilemma op. Want een voetbalschool kost geld. En kan, in het slechtste geval, leden die niet meedoen het gevoel geven dat ze minder zijn en dat de anderen een soort ‘elitetrainingen’ krijgen. Van der Breggen: „Ik denk dat elke vereniging moet kijken wat goed bij ze past. De een zal de contributie voor iedereen ietsje verhogen. De ander zal wellicht voor de extra trainingen een bedrag vragen, terwijl weer een andere club kiest voor een constructie met een sponsor. De voetbalcontributie is laag, dat is ook de kracht van voetbal en moet zo blijven. Maar we hebben wel gezien dat mensen bereid zijn meer te betalen dan nu.”

Bij V.V. Spirit hebben ze gemerkt dat er de afgelopen jaren steeds meer commerciële voetbalscholen bij zijn gekomen in de Krimpenerwaard. Er zijn ook een paar leden van de club die daar extra trainingen volgen, maar veel zijn het er niet. Jonker: „Die commerciële scholen krijgen niet echt voet aan de grond, omdat wij het zelf kunnen aanbieden.” Jeugdvoorzitter Armand Cretz: „Die scholen geven ouders toch het idee dat ze een Messi in huis hebben. Dat willen wij niet. We doen het liever zelf, op een sociale manier. De Spirit-manier.”