De lieveling van Napels: doodskopje met de oren

In weinig andere Europese steden behoren magie, esoterie, religie en superstitie zo tot de orde van de dag als in Napels. Geloof en bijgeloof duiken ook op in de film È stata la mano di Dio (Het was de hand van God), van regisseur Paolo Sorrentino, die komend weekend kans maakt om een Oscar te winnen. In de film zegt iemand O Munaciello, ofwel ‘het monnikje’, te hebben gezien. Het monnikje is een denkbeeldige figuur die de Napolitanen plaagt door kwajongensstreken uit te halen – in Napels is hij de perfecte zondebok voor zowat alles wat kan mislopen in het dagelijkse leven. Sleutels kwijt? O Munaciello heeft ze vast gejat.

Napolitanen, en Zuid-Italianen in het algemeen, zijn onvoorstelbaar bijgelovig. Op elke straathoek in de bontgekleurde volkswijken van Napels, waar het wasgoed vrolijk wappert en scooters je bijna omverrijden, tref je cornetti, of hoorntjes, bij de vleet. Die vuurrode geluksbrengers zijn van oorsprong een fallussymbool, dat naar de god Priapus verwijst. Elke Napolitaan heeft er wel eentje in huis, en zo is dat al geruime tijd, vertelt documentairemaker Federico Quagliuolo (29): „Fallussen als geluksbrengers doken ook al boven de deuren van oude Romeinse huizen in het antieke Pompeï op.”

Geloof en superstitie vermengen zich ook moeiteloos in Napels’ talrijke kerken. Het bloed van San Gennaro, patroonheilige van de stad, dat volgens de Napolitanen driemaal per jaar weer vloeibaar kan worden, is het bekendste mirakel. En geregeld zou op dinsdag het bloed van de Heilige Patrizia, in de kerk van San Gregorio Armeno, kunnen ontstollen. „Het gebeurt niet élke dinsdag”, zegt een Aziatische non relativerend, in het voorportaal van de kerk. „Of het mirakel zich voltrekt, hangt toch vooral af van de manier waarop wij bidden.”

Het monnikje is de perfecte zondebok voor alles wat kan mislopen Sleutels kwijt? O Munaciello heeft ze gejat

In 1991 formuleerden drie Italiaanse wetenschappers een andere hypothese. Zij beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature de mogelijkheid dat het heiligenbloed weer vloeibaar zou worden door thixotropie: de eigenschap van bepaalde mengsels om bij mechanische belasting te veranderen van gel in een vloeibare vorm. Een beetje zoals met ketchup, die je ook schudt voor gebruik. Terwijl de gelovigen bidden, wordt het gestolde bloed van San Gennaro zachtjes geschud. Maar zoiets zeg je niet hardop in Napels, waar zelfs de rationeelste atheïst in het mirakel van San Gennaro gelooft.

Wetenschapper als heilige

In de kerk van Gesú Nuovo, in het hart van de stad, wordt zelfs een man van de wetenschap als katholieke heilige vereerd. Giuseppe Moscati bekommerde zich als arts sterk om het lot van arme Napolitanen, die hij gratis hielp. In 1987 is hij heilig verklaard. De basiliek is tijdens een speciale kerkdienst voor Moscati volgestroomd met pelgrims, onder wie opvallend veel jonge vrouwen, die de heilige arts om genezing komen vragen of juist willen bedanken voor een herstel.

In de zijvleugel van de basiliek is Moscati’s werkkamer tot in het kleinste detail nagebouwd. De muren hangen vol met talrijke ex voto’s, of beloftegeschenken, aan de heilige. Er hangen beeldjes van voeten, benen, harten en hoofden, die dankzij de tussenkomst van de heilige genezen zouden zijn.

Niet alleen heiligen worden vurig aanbeden en om gunsten gevraagd, Napels kent dezelfde traditie met doodskopjes. De beroemdste begraafplaats waar dat gebeurde, is het kerkhof van de Fontanelle, een massagraf met anonieme doden die jarenlang zijn aanbeden. De verering ging zelfs zo ver dat gelovige Napolitanen de doodskopjes ‘adopteerden’, door er eentje uit te kiezen, het dan schoon te maken en op te blinken, en daarna bloemen en wenskaartjes met verzoekjes door zijn oogholtes en neus te stoppen. Als de ‘adoptiefamilie’ zou bidden voor de zielenrust van het anonieme schedeltje, dan kon dat toch wel zeker alvast een gunst verlenen vanuit het hiernamaals?

In het kerkje van Santa Luciella werd een schedel gevonden die zo is gevormd dat het lijkt alsof hij oren heeft. Foto Federico Quagliuolo

In tijden van groot verlies en pijn, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog en vlak erna, bereikte de verering van de doodskopjes een hoogtepunt. De schedels boden de levenden ook troost, en sommigen dachten zelfs dat de doodskopjes de cijfers van de in Napels gigantisch populaire loterij konden voorspellen. „Omdat het dreigde uit de hand te lopen, verbood de katholieke Kerk vanaf 1969 om doodskopjes nog aan te raken”, zegt Massimo Faella (35), archeoloog en kunsthistoricus. De schedels aanbidden en verzoekjes plaatsen mag nog wel.

Beschermheilige van de ogen

De begraafplaats van de Fontanelle is al een poosje gesloten voor onderhoud. En voordien had het toerisme de volkse schedelverering al verstoord. Maar hoe razendsnel zo’n gebruik in Napels weer tot leven wordt gewekt, kon Massimo Faella zelf vaststellen. We staan in het kerkje van Santa Luciella (Kleine Lucie), dat iets vóór 1327 is gebouwd. De kleine kerk voor de beschermheilige van de ogen was na meer dan dertig jaar sluiting een beetje in de vergetelheid geraakt.

Gelovige Napolitanen ‘adopteerden’ doodskopjes en stopten verzoekjes in de neus en de oogholtes

Dat het kerkje sinds april 2019 opnieuw open is voor publiek, en onlangs weer opende na twee jaar pandemie, is te danken aan Faella en drie vrienden, allemaal kunsthistorici of conservatoren uit Napels. „Via een lokaal geschiedenisboek kwamen we achter het bestaan van deze kleine kerk”, vertelt Faella, terwijl hij het trapje afdaalt naar de ondergrondse crypte. Tot voor kort lagen de schedels hier boven op de graven, bedolven onder het afval en puin.

De vier vrienden zamelden fondsen in voor heropening van de kerk. Lokale ambachtslui hielpen vaak gratis met de restauratie. Een bedrijf dat marmer restaureert, nam het herstel van het altaar voor eigen rekening. Een Napolitaanse cultuurstichting schonk 35.000 euro om de bouwvallige kerk te herstellen.

Ook de crypte, uit de achttiende eeuw, werd in ere hersteld. De graven zijn de tombes van overleden steenhouwers, die hier het hoofdkwartier van hun gilde hadden gevormd. In de ondergrondse begraafplaats vonden de vier vrienden een schedel die zo is gevormd dat het lijkt alsof hij oren heeft. De oude buurtbewoners waren niet verrast, zij waren ‘het doodskopje met de oren’ nooit vergeten. Al gauw kwamen de tongen los, en borrelden andere verhalen over Santa Luciella naar boven.

De ampul met het bloed van San Gennaro, de patroonheilige van Napels, in de kathedraal van Napels tijdens de viering van het hoogfeest van San Gennaro. Foto Marco Cantile

Sinds de kerk opnieuw open is, is het doodskopje met de oren weer bijzonder populair. Op de graftombe onder de balk waarop hij rust, liggen stapels handgeschreven briefjes met verzoeken. Omdat het lijkt alsof hij oren heeft, zou hij beter in staat zijn om aan die vragen een positief gevolg te geven: hij hoort nou eenmaal beter.

Op de graven staan kaarsjes, en er ligt ook oud speelgoed: enkele autootjes, een oude plastic trompet en een popje van Spiderman. De muren hangen vol met ex voto’s: sommige oud en verkleurd, andere blinkend. „Dit is geen lugubere begraafplaats, maar juist opnieuw een levendige plek, die van de vergetelheid is gered”, zegt Faella. De graftombes zijn ook bedolven onder de muntstukken en biljetten. Vreest hij dan niet dat iemand dat kan mee graaien? „O god nee, geld jatten van een graf?! Daarvoor zijn wij Napolitanen véél te bijgelovig.”