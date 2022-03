Cholesterolremmer heeft niet altijd zin

Cholesterolverlagende medicijnen, statines, verlagen het risico van een individuele patiënt op hart- en vaatziekte soms maar weinig. Dat constateert een groep Europese en Amerikaanse wetenschappers nadat ze de gegevens van 21 eerdere studies naar het effect van de medicijnen op hart- en vaatziekten samen opnieuw hebben geanalyseerd. Ze gebruikten daarvoor een andere manier dan vergelijkbare studies. Hun meta-analyse verscheen vorige week in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift JAMA Internal Medicine.

Verhit debat

Over cholesterolverlagers woedt al jaren een verhit debat: voorstanders zouden de middelen liefst breed voorschrijven om zoveel mogelijk hart- en vaatziekte te voorkomen, tegenstanders wijzen erop dat er dan veel mensen de middelen waarschijnlijk voor niets gebruiken.

Met deze discussie in gedachten verzamelden de onderzoekers studies naar het effect van statines, die de hoeveelheid LDL-cholesterol in het bloed verlagen. LDL-cholesterol is het ‘slechte’ cholesterol, een vettige stof die zich kan ophopen aan de wanden van bloedvaten waardoor die vernauwen.

De onderzoekers gingen na in welke mate een verlaging van het LDL-cholesterol effect had op drie mogelijke gevolgen: overlijden aan een hart- of vaataandoening, een hartinfarct of een herseninfarct. Ze keken daarbij naar elk van die gevolgen apart. In eerdere meta-analyses werd vaak naar samengestelde uitkomsten van hart- en vaatziekte gekeken.

Bijzonder aan de studie is dat de auteurs de verlaging van het relatieve risico en van het absolute risico naast elkaar zetten. Het absolute risico is de kans van een individu op een ziekte, zoals een hartinfarct, in een bepaalde periode, bijvoorbeeld tien jaar. Het relatieve risico drukt de verhouding uit tussen de absolute risico's van twee groepen, bijvoorbeeld met en zonder behandeling. Het is een stabiele maat die onafhankelijk is van de tijd en van populatie waarbinnen je meet.

Als een behandeling bijvoorbeeld ervoor zorgt dat het aantal hartinfarcten van 6 op de 1000 mensen naar 4 op de 1.000 mensen gaat, dan krijgen 2 op 1000 mensen minder een infarct: de absolute risicoreductie is dan 0,2 procentpunt. Maar de relatieve risicoreductie is hier 33 procent: 2 van de 6 mensen krijgt geen hartinfarct.

Net als in eerdere meta-analyses verlaagden ook in deze studie statines het relatieve risico op overlijden, een hartinfarct of een beroerte: in de groep mensen die de middelen kregen kwam dit minder vaak voor dan in de controlegroep, respectievelijk 9 procent, 29 procent en 14 procent minder. Maar het absolute risico werd maar heel weinig verlaagd: met respectievelijk 0,8, 1,3 en 0,4 procentpunt.

Overtuigend

Frank Visseren, internist-vasculaire geneeskunde in het UMC Utrecht, is het roerend eens met de auteurs van het stuk. „Statines zijn zeer effectief”, zegt hij. „Uit grote studies zien we overtuigend dat statines het risico op hart- en vaatziekten met ongeveer 30 procent verlagen. Dat is consistent, ongeacht de leeftijd, het geslacht, en of iemand bijvoorbeeld wel of geen vaatziekte of diabetes heeft.”

Maar niet bij iedereen daalt het risico even ver. De absolute winst per persoon hangt af van het basisrisico op hart- en vaatziekte dat diegene heeft. Als dat al hoog is, dan leidt een verlaging met 30 tot 40 tot een flinke reductie van het absolute risico. Maar als het basisrisico laag is, dan is 30 tot 40 procent minder maar weinig. „Het is dus ontzettend belangrijk om mensen met een hoog risico te identificeren en behandeling te overwegen. Mensen met een laag risico moet je vooral niet behandelen”, zegt Visseren.

Met een grote groep Nederlandse en Europese collega publiceerde Visseren vorig jaar nieuwe modellen om het risico van individuele mensen in te kunnen schatten. Daarmee maakten ze U-prevent, een website met rekenmodules waarin artsen en patiënten het effect van een behandeling of leefstijlverandering kunnen uitrekenen.. In de nieuwe Europese richtlijnen voor cardiovasculaire preventie die in 2021 zijn opgesteld staan deze risicomodellen ook.

„De resultaten van deze studie onderstrepen het belang om vooral mensen die een hoog risico lopen op te sporen en te behandelen, mensen die naar verwachting veel voordeel zullen hebben van cholesterolverlaging”, zegt Visseren. Een te hoog LDL-cholesterol is en blijft levensgevaarlijk, benadrukt hij. „Hoe lager je het kunt houden, en hoe eerder in je leven je dat doet, hoe beter. In die zin zou het een betere strategie zijn om een beetje statine in het kraanwater te stoppen. Een voedingspatroon met veel plantaardige producten en zo min mogelijk dierlijke vetten helpt ook.”