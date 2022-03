Bondscoach Louis van Gaal heeft corona en moet in isolatie

Bondscoach Louis van Gaal (70) is positief getest op corona. Dat meldt de KNVB dinsdag. Hij gaat de komende dagen in isolatie in Woudschoten, waar maandag de officiële voorbereidingen op het WK in Qatar zijn begonnen.

Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek – de overige leden van de technische staf van Oranje - nemen de taken van Van Gaal tijdelijk over. Zaterdag speelt het Nederlands elftal tegen Denemarken de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK in november. Volgende week dinsdag volgt een oefenwedstrijd tegen Duitsland, beide wedstrijden worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Van Gaal zei maandag tijdens een persconferentie te hopen dat alle Oranje-spelers zich laten vaccineren wanneer er een zwaardere of besmettelijkere variant van het coronavirus oplaait. Een deel van de spelers zou volgens hem corona hebben gehad en nog niet gevaccineerd zijn. Ook heeft Van Gaal zich kritisch uitgelaten over het WK in Qatar. Hij vindt het „belachelijk” dat het wereldkampioenschap in dat land wordt gehouden.

Het is de derde keer dat Van Gaal bondscoach is van een Nederlands elftal. Van Gaal werd vorig jaar augustus midden in de WK-kwalificatieperiode aangesteld als bondscoach, nadat zijn voorganger Frank de Boer na een mislukt EK was opgestapt. Nederland werd toen in de achtste finale uitgeschakeld door Tsjechië. In 2014 kwam het Nederlands elftal onder Van Gaal tot de halve finale op het WK in Brazilië.

