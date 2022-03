Bijna zeventig procent meer platen verkocht in 2021

Het zwarte goud begint z’n naam eer aan te doen. De verkoop van muziek op vinyl, al jaren gestaag in de lift, maakte het afgelopen jaar een wel heel spectaculaire stijging door: de omzet groeide met maar liefst 66 procent in Nederland. Afgelopen jaar ging er 28,4 miljoen euro om in (nieuw) vinyl, ten opzichte van ruim 17 miljoen euro het jaar ervoor. Marktorganisatie NVPI maakt de cijfers dinsdag bekend.

Waarom vinyl zo enorm is gegroeid is moeilijk te zeggen. Vorig jaar was er een plus van 11 procent, terwijl de twee jaren ervoor zelfs een daling te zien was. De meetmethodes zijn in elk geval niet aangepast, meldt een woordvoerder. De ontwikkeling past wel in het beeld dat bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten en Frankrijk te zien is, waar vinyl met ruim 50 procent steeg ten opzichte van het jaar ervoor. In Duitsland werd vorig jaar 20 procent meer omzet uit vinyl gehaald, en in het Verenigd Koninkrijk steeg vinyl met een wat voorzichtiger 8 procent.

Bescheiden comeback cd’s

Ook cd’s vallen op in de cijfers: voor het eerst sinds het jaar 2000 werd er groei genoteerd. De omzet uit cd’s steeg met 3,9 procent naar 17,5 miljoen euro. In februari bleek al uit een rondgang van NRC dat cd’s aan een bescheiden comeback bezig lijken te zijn, dat wordt nu bevestigd door de marktcijfers. Bescheiden, omdat de cijfers bij lange na niet in de buurt komen bij die van 22 jaar geleden: in 2000 werd met cd’s nog 466 miljoen euro omgezet. Daar komt bij dat de omzet uit cd’s in het eerste coronajaar 2020 met ruim 25 procent daalde.

Fysieke media bleven in elk geval knap overeind in het tweede jaar van lockdowns. Maar met een marktaandeel van 6,9 procent (cd’s) en 11,2 procent (vinyl), blijft het een kleine niche in vergelijking met streaming muziek (80 procent), dat afgelopen jaar over de grens van 200 miljoen euro omzet is gegaan. Toch daalt de groei in streaming de afgelopen jaren gestaag. In 2019 groeide de omzet van streaming met 23 procent, een jaar later was het nog 15,5 procent en in 2021 komt het uit op 11 procent. Sinds 2013 groeit de Nederlandse muziekindustrie weer dankzij streaming, na 12 jaar daling.

Spotify, dat onlangs een grote sponsordeal met voetbalclub FC Barcelona aanging, lag afgelopen jaar onder vuur vanwege podcaster Joe Rogan. Die Spotify-ster verspreidde desinformatie over de coronacrisis, waarop enkele artiesten, aangevoerd door Neil Young en Joni Mitchell, vertrokken bij de Zweedse streamingdienst. Die reageerde door zo’n 20.000 podcasts met desinformatie te verwijderen, en nieuwe richtlijnen te publiceren.

Als geheel groeide de Nederlandse muziekindustrie weer op het niveau van voor de coronacrisis – ondanks het gebrek aan live muziek. De sector groeide in 2021 met 14 procent ten opzichte van de cijfers van vorig jaar. Wereldwijd groeide de muziekindustrie voor het zevende jaar op rij, nu met 18,5 procent, maakte de IFPI bekend. De Nederlandse muziekindustrie staat qua omzet twee plekken lager dan vorig jaar, op de twaalfde plek in de wereld.