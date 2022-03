Bejaarde koopt Heilige Graal in kringloopwinkel (€1)

Lastig kiezen welk van deze twee gebeurtenissen in de graphic novel Chivalry de mooiste is. Dat de bejaarde Engelse weduwe Mrs. Whitaker de bruinrode laag van de bodem van een metalen beker schraapt en weggooit in de prullenbak. Of dat ze ridder Galaad vraagt om een legitimatiebewijs als hij een dag later bij haar aanbelt met de boodschap dat hij op zoek is naar de Heilige Graal.

Het grootste raadsel van Chivalry van Colleen Doran is dat mevrouw Whitaker vanaf het begin weet dat de beker die ze voor één euro (30p) koopt in een kringloopwinkel (Oxfam) de Heilige Graal is. Waardoor het nog raadselachtiger is dat ze de beker met de resten van het opgedroogde bloed van Jezus zo grondig reinigt. Maar in het verhaal speelt dat raadsel totaal geen rol. Mrs. Whitaker is een lief oud dametje dat dagelijks romannetjes uit de boeketreeks leest en alles ‘nice’ vindt.

Galaad kan zich overigens legitimeren: hij heeft een verklaring van Koning Arthur in de zadeltas van het witte paard dat hij aan het tuinhek heeft vastgebonden. Op een versierd stuk perkament verklaart Arthur dat Galaad een ridder van de Ronde Tafel is met een Heilige Missie. Een portrettekening bewijst dat de knappe, blondgelokte man in zijn zilveren harnas inderdaad is wie hij zegt.

Vol liefde

De onweerstaanbare charme van de tekeningen in dit boek is dat ze allemaal zo achteloos nice zijn. Ze zitten Beatrice Potter-achtig vol liefde voor de sympathieke oude weduwe die de Heilige Graal een mooi plaatsje heeft gegeven op haar schoorsteenmantel, tussen een beeldje van een schattig hondje en een foto van haar jong overleden echtgenoot op een strand met een ijsje in zijn hand. In zachte aquarelkleuren schildert Colleen Doran eenvoudig en gevoelvol een wereld waarin zelfs de grootste verrassingen geen rimpeling veroorzaken.

Doran onderbreekt de stripvertelling regelmatig met sprookjesachtig geïllustreerde pagina’s in de stijl van middeleeuwse handschriften. Net zoals op de pagina met het id-document van Galaad gebruikt ze kalligrafie en felgekleurde tekeningen om het verhaal achtergrond te geven. Zo schept ze contrast tussen het burgerlijke oude mevrouwtje en de legendarische magische wereld van Koning Arthur.

Chivalry bevat de volledige tekst – op een paar beschrijvingen na die getekend zijn – van een kort verhaal van de succesvolle Britse fantasyschrijver Neil Gaiman. Hij is de drijvende kracht achter de comicreeks The Sandman en zijn roman American Gods (2001) leidde tot drie verbluffende graphic novels en behoort als tv-serie (2017-2021, Prime Video) tot het beste in het genre.

Colleen Doran – ze verstripte eerder Gaimans Snow, Glass, Apples – schrijft in het nawoord van Chivalry dat ze al tientallen jaren droomde om van dit korte verhaal een graphic novel te maken. Dat is volledig gelukt, al blijf je met de vraag zitten: hoe weet mevrouw Whitaker zo zeker dat ze de Heilige Graal in handen heeft? Die wijsheid moet ze in de boeketreeks hebben gevonden.

Strips Neil Gaiman & Colleen Doran -Chivalry. Verschenen bij Headline, 80 blz, €16,99 ●●●●●

Beeld Colleen Doran & Neil Gaiman