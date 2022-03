Atheïst Lale Gül vertelt Tijs van den Brink dat het niet aantrekkelijk is om atheïst te zijn

Het kale en droge verhaal dat door atheïsten wordt verteld is dat je vroeg of laat doodgaat, c’est ça. Ben je goed geweest? Reken maar niet op een beloning. Ben je slecht geweest? Geen zorgen, de niet-bestaande demonen zullen je met rust laten. Het is daarom niet aan te raden om je achter het atheïsme te scharen, aldus de nieuwbakken atheïstische schrijfster Lale Gül in Adieu God? (EO). Presentator Tijs van den Brink wilde vervolgens weten wat haar doel in het leven nu dan is. Gül: „Dat vraag ik me ook wel eens af.”

Deze ontboezeming, tegen het einde van een teleurstellende aflevering, was het eerste interessante moment van de uitzending. Je zou willen dat Van den Brink hiermee was begonnen en er op door was gegaan. In plaats daarvan klampte hij zich vast aan het lijstje van vooraf opgestelde vragen, zo leek het althans. Het gesprek ontbeerde chemie tussen interviewer en geïnterviewde, en was doorspekt met oninteressante vragen die het afgelopen jaar al talloze keren aan Gül zijn gesteld. Het verhaal van de Turks-Nederlandse schrijfster, die een jaar geleden doorbrak met haar autobiografische debuutroman Ik ga leven, is op ontelbare plekken verteld. Interessanter zou zijn geweest als Van den Brink de periode na de literaire doorbraak van de ex-moslim onder de loep had genomen. Verstoting uit de familie, doodsbedreigingen, ongekend succes: wat doen al deze dingen met een mens? En wat is een gewenster anker in zo’n levensveranderende periode: geloven of niet-geloven?

Informatieoorlog

Terwijl veel Europeanen geloven dat Vladimir Poetin op 24 februari een einde heeft gemaakt aan vrede op het Europese continent, vechten Litouwers in een andere oorlog die al jaren woedt: de Russische informatieoorlog. Litouwen, tot 1990 onder het juk van Sovjetpropaganda, weet namelijk: eerst komt de informatie-invasie, de tanks volgen later. Het triomferen van de waarheid moet wat het land betreft niet worden overgelaten aan media en gewone burgers. In VPRO Tegenlicht zien we dat het Litouwse ministerie van Defensie de hele dag speurt naar nepnieuws. Wanneer berichtgeving in strijd is met het verbod op oorlogspropaganda en het aanzetten tot een oorlog, doet een speciale commissie de uitzender in de ban. Voor zo’n interventie is een groot deel van de EU veel te voorzichtig en correct, concludeert een Litouwse analist. Zo kon het dus dat de Baltische staat ver vooruit liep met strafmaatregelen tegen Russische en Wit-Russische staatsmedia — andere EU-lidstaten kwamen pas met sancties toen Russische tanks al lang en breed Oekraïne waren binnengevallen.

Waar de Russische propagandamachine leraren opdraagt op te treden als hersenspoeler, vraagt het Litouwse ministerie van Onderwijs analisten van de onafhankelijke denktank Debunk een nationale les te verzorgen over hoe desinformatie te herkennen en daarmee om te gaan. Geen overbodig idee voor Nederland, met als eerste stop de Tweede Kamer waar gekozen volksvertegenwoordigers ons brein willens en wetens vervuilen met de onbewezen Russische casus belli.

Het verrassende lichtpuntje in een serieuze televisieavond kwam van De kennis van Nu (NTR). De eerste aflevering van het tweede seizoen zoomde in op de verduurzaming van de dood. Een watercrematie blijkt het groenste alternatief voor begraven, al is dit in Nederland nog niet mogelijk voor mensen. In de tragikomische uitzending kwam ook Mieke Kerkhof, verzamelaar van opvallende rouwadvertenties aan het woord. Zij ziet dat er meer ruimte is voor humor rond de dood. „Leef het leven in de breedte, want de lengte ken je niet”, klinkt een van de advertenties. Dit adagium is schrijfster Lale Gül in elk geval niet vreemd.

