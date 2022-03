Afgelopen week ruim een kwart minder nieuwe coronagevallen dan week ervoor

De daling van het aantal nieuwe positieve tests op het coronavirus zet door. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers die het RIVM dinsdag heeft gepubliceerd. Tussen 15 en 22 maart noteerde het instituut 313.318 positieve coronatests. Dat waren er een week ervoor nog bijna 430.000, ruim een kwart meer.

Het reproductiegetal ligt voor het eerst deze maand onder de 1. Dat betekent dat een groep van honderd coronapatiënten nu nog slechts 87 anderen kan besmetten. De piek in het aantal nieuwe besmettingen – aangewakkerd door bijvoorbeeld carnaval – lijkt daarmee achter de rug.

Afgelopen week zijn 1.616 mensen met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, ten opzichte van 1.742 een week eerder. Het aantal besmette mensen dat op een intensive care belandde, steeg wel, van 99 naar 114.

Woensdag vervallen nagenoeg alle coronamaatregelen. Zo is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer dan niet meer verplicht. De basisadviezen, zoals het regelmatig wassen van de handen en het in isolatie gaan bij een coronabesmetting, blijven wel gelden.

Correctie (22 maart 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat nagenoeg alle coronamaatregelen in Nederland op dinsdag vervallen, maar dat moet woensdag zijn. Hierboven is dat aangepast.