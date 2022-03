Advies: veroordeling moeder voor doodslag Sharleyne kan in stand blijven

De veroordeling van Heleen J. (41) wegens doodslag op haar achtjarige dochter Sharleyne in Hoogeveen kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Paul Vegter de Hoge Raad dinsdag in zijn conclusie. Vegter vindt het oordeel van het gerechtshof dat het de verdachte is geweest die haar dochter van de flat heeft doen vallen voldoende gemotiveerd. Wel moet de straf volgens de AG iets verminderd worden omdat het hof het dossier te laat aan de Hoge Raad heeft ingestuurd. Doorgaans wordt een advies van een advocaat-generaal in een herzieingszaak opgevolgd. De Hoge Raad doet op 17 mei een definitieve uitspraak.

Vorig jaar in januari werd J. door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld voor doodslag op haar dochter in de nacht van zondag 7 juni 2015. Sharleyne is toen van de tiende verdieping van hun flat in Hoogeveen gevallen en overleefde de val niet. De moeder van Sharleyne heeft alle betrokkenheid ontkend. Ze kreeg negen jaar en negen maanden celstraf. Haar advocaat vroeg de Hoge Raad deze uitspraak te vernietigen. De bewezenverklaring is volgens hem niet goed gemotiveerd.

Volgens het gerechtshof heeft J. haar dochter gewurgd en daarna van het balkon gegooid. Dat verklaarde het gerechtshof op basis van getuigenverklaringen en „aangetroffen letsel”. J. was die avond, volgens getuigen, zwaar onder invloed van alcohol. Ook zou ze na de val niet direct naar haar dochter zijn gegaan, maar naar haar eigen auto om sigaretten te pakken. Het gezin was al langer in beeld bij Jeugdzorg.

Aanvankelijk was justitie niet van plan om J. te vervolgen. Het OM ging ervanuit dat het overlijden van Sharleyne een noodlottig ongeval of zelfdoding was. Maar nadat Sharleynes vader onderzoek afdwong, vervolgde het OM J. alsnog voor betrokkenheid bij de dood van haar dochter. In 2018 sprak de rechtbank in Assen J. nog vrij omdat er volgens de rechters onvoldoende bewijs was. Het OM ging in hoger beroep.