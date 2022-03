Waarom de kwetsbaren binnen beter een FFP2-masker kunnen blijven dragen

Nu bijna alle coronamaatregelen worden losgelaten, maken mensen met afweerproblemen zich extra zorgen besmet te raken. Infectioloog Bart Rijnders in Erasmus MC in Rotterdam begrijpt die angst wel. Hij behandelt covid-patiënten met ernstige afweerproblemen en doet onderzoek naar verbetering in de behandeling. „Tot een paar weken geleden was ik ook voor deze patiënten optimistisch, omdat we zagen dat met de behandelingen die we hadden de sterfte heel gering was. Maar nu is het opeens weer anders.”

Het probleem: de laatste krachtige antistof die beschikbaar was om het virus te bestrijden bij patiënten met een zwakke afweer, werkt niet meer tegen Omikron-subvariant BA.2. En dat is de variant van SARS-CoV-2 die op dit moment de meeste besmettingen veroorzaakt in Nederland. „Van de ene op de andere dag zijn we weer zonder antivirale middelen komen te zitten”, zegt Rijnders.

Het is een patroon dat zich steeds herhaalt. Antistoffen zijn krachtige geneesmiddelen die het virus effectief afremmen – en zo levens kunnen redden – maar ze kunnen hun werking snel verliezen als het virus verandert door mutaties. En dat is wat er keer op keer gebeurt. Het eerste medicijn in deze categorie, bamlanivumab, bleek niet meer effectief tegen Delta. Nieuwere antistoffen, waaronder de combinatie casirivimab/imdevimab – waarmee Donald Trump al vroeg werd behandeld, konden dit ondervangen totdat Omikron eind 2021 opdook. Vanaf januari 2022 kwam in Nederland sotrovimab beschikbaar, de volgende antistof die Omikron wel kon remmen. Sotrovimab was werkzaam tegen subvariant BA.1 van het virus, maar is dat niet langer zo tegen BA.2, die andere mutaties heeft.

Rijnders: „Gelukkig is er een onverwachte wending, een antistofbehandeling van AstraZeneca, Evusheld, die niet meer bruikbaar leek tegen BA.1, lijkt het nu wel weer heel goed te doen tegen BA.2. Ook hoop ik dat in Nederland nu echt zo snel mogelijk Paxlovid, een virusremmer van Pfizer, kunnen gebruiken. In een heel aantal Europese landen worden deze medicijnen al op kleine schaal gebruikt, in Nederland zijn ze nog niet beschikbaar. Dat zie ik wel als een urgentie.”

Is het perspectief somberder geworden voor kwetsbaren?

„Het is vooral onvoorspelbaarder geworden. Het continu veranderende Covid-landschap is niet alleen voor patiënten maar ook voor artsen een enorme uitdaging. Het is opeens weer heel erg zoeken naar oplossingen. Ik heb naar de fabrikant gebeld en collega’s in het buitenland gemaild om te kijken of ik die medicijnen toch bij hen kan inkopen voor enkele patiënten voor wie ik geen oplossing heb. Met de bloedbank zijn we ook versneld gaan onderzoeken of we bloedplasma met antistoffen kunnen inzetten als het nodig is. Het evolueert echter zo snel dat alles wat ik nu zeg binnen een paar maanden misschien niet meer helemaal klopt.”

Wat als zo’n patiënt toch ziek wordt?

„Als ik er nu vanuit ga dat BA.1 en BA.2 eigenlijk hetzelfde ziektebeeld geven, waar het op lijkt, dan is circa 80 procent na vier weken hersteld zonder opgenomen te worden. Circa een op vijf wordt zo ziek, dat ze opgenomen moeten worden. Die kregen dan onmiddellijk antistofbehandeling en dat maakte dat het heel uitzonderlijk was dat ze naar de ic moesten, ook immuungecompromitteerde patiënten.

„Alleen is dat nu anders met de BA.2, nu kunnen we geen antistofbehandeling meer geven. Dankzij medicijnen die een overdreven afweerreactie onderdrukken en herhaalde vaccinaties bij deze patiënten staat de kwetsbare patiënt er wel een heel stuk beter voor dan twee jaar terug.”

Krijgen mensen met afweerproblemen door extra herhaalprikken uiteindelijk toch voldoende antistoffen?

„Bij de afweer tegen het virus gaat het niet alleen om antistoffen, ook T-cellen zijn daarbij belangrijk. Het verschilt per soort patiënt wat vaccinatie precies doet. Je hebt er waarbij de vaccinatie waarschijnlijk weinig effect heeft, maar bij de meerderheid van deze groep doet het wel nog iets. En bij een deel van hen werkt vaccinatie ook gewoon prima.

„Er zijn patiënten die specifiek een antistoffenprobleem hebben, waardoor ze die nooit zullen aanmaken. Die hebben na vaccinatie nog wel gedeeltelijke bescherming van hun T-cellen. Vaccinatie én boosteren is voor hen erg belangrijk.”

Kunnen deze mensen laten testen of hun afweer op peil is na vaccinatie?

„Dat is moeilijk. In theorie kun je dat wel meten, maar het zegt niet zoveel over de bescherming drie of zes maanden later. Bij immuungecompromitteerde patiënten dalen de antistoffen waarschijnlijk sneller. Bovendien, als je weinig antistoffen meet, wil dat nog niet zeggen dat je helemaal niet beschermd bent.”

Om hoeveel mensen gaat het in Nederland?

„Er zijn minstens honderdduizend ernstig immuungecompromitteerde patiënten. Alleen al in ons ziekenhuis hebben we tweeduizend niertransplantatie-patiënten, in heel Nederland kom je uit op een tienduizendtal. Naast transplantatiepatiënten zijn er veel patiënten met een chronische bloedziekte, leukemie. In totaal is het best een substantiële groep.”

Deze zelfde groep is ook kwetsbaar voor griep, wat is nu het verschil met covid?

„Covid en griep beginnen nu qua sterfterisico in de algemene bevolking redelijk op elkaar te lijken. Dat is vooral te danken aan vaccinatie en ook voor een deel aan de nieuwe behandelingen. De hoge coronasterfte van twee jaar geleden is er nu echt niet meer. Maar bij corona is er tot nu veel meer viruscirculatie dan bij griep, dus zullen er veel meer mensen, inclusief immuungecompromitteerde patiënten, dat virus oplopen. We hadden een paar weken geleden nog vijftigduizend besmettingen per dag. Dat is gigantisch, dat zagen we bij griep nooit.”

Kunnen mensen uit die groep, nu de samenleving opengaat, nog de straat op?

„Letterlijk de straat op is geen probleem, in de open lucht natuurlijk. Maar als ik een niertransplantatiepatiënt was, zou ik overal waar ik binnenkwam een FFP2-masker opzetten. Dat is heel frustrerend, zeker je bij familie of vrienden.

„Als die nieuwe behandelingen er zijn, zou ik mijzelf minder zorgen maken. We hebben bij BA.1 gezien dat we deze mensen toch heel goed kunnen behandelen. Ik bedoel: je moet toch leven. Ik ben voorzichtig maar ik ga niet echt 100 procent gecontroleerd door het leven, want er zijn behandelingen. Maar net toen we het onder controle dachten te hebben, kwam die verdomde BA.2-variant. Dus ik vind het nu weer even een moeilijk moment.”