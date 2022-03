Van Gaal is tegen het WK in Qatar, maar voor vaccinaties én voor Ronald Koeman

Louis van Gaal lijkt er even omheen te draaien. Dan zegt hij het toch maar. Dat hij het „belachelijk” vindt dat het WK in Qatar wordt gehouden. „Om, hoe zegt de FIFA het ook alweer, het voetbal daar te ontwikkelen? En dat doe je dan door daar een toernooi te organiseren? Bullshit.”

De bondscoach is aangeschoven op de KNVB Campus in Zeist. Het is maandagmiddag, het is zijn eerste persconferentie sinds het Nederlands elftal in november plaatsing afdwong voor het meest omstreden WK sinds dat van 1978 in het Argentinië van dictator Videla. Reden voor euforie én terugkerende bespiegelingen over de geschonden mensenrechten in Qatar. Een impopulair onderwerp, noemde de NOS-verslaggever het in de inleiding van zijn vraag.

„Het gaat om geld en om commerciële belangen”, antwoordt Van Gaal. „Dát is wat er toe doet bij de FIFA. Waarom denk je dat ik niet in een commissie bij de FIFA zit, met mijn … hoe zeg je dat? Expertise, ja. Ik heb me altijd afgezet tegen dit soort organisaties. Het klopt gewoon niet. Dat kan ik straks in Qatar gaan zeggen, maar dat helpt de wereld niet van dit probleem af.”

De omgekeerde driehoek

Want dode bouwvakkers of niet, er moet in najaar 2022 toch gepresteerd worden. Vanaf 21 november moet Oranje er staan. Het laatste kunstje van deze zeventigjarige bondscoach, hoogstwaarschijnlijk.

Deze week, met de oefenwedstrijden tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (volgende week dinsdag), symboliseert de aftrap naar zijn tweede eindtoernooi als bondscoach. 28 spelers verwelkomde Van Gaal in Zeist. Meer dan anders, zodat zo veel mogelijk spelers informatie tot zich krijgen. Ondanks hun blessures zullen daarom ook Cody Gakpo (PSV) en Jurriën Timber (Ajax) de hele week present zijn. „Dagelijks zullen we de training evalueren. Iedereen moet notie hebben hoe we gaan spelen.”

Van Gaal weet wel hoe. Achterin drie centrale verdedigers, voorin de zogenoemde omgekeerde driehoek. Een speelwijze zonder klassieke spits in de punt. „Zo dus”, zegt hij, terwijl hij drie flesjes frisdrank pakt die naast de microfoon staan en daarmee een driehoek vormt. Dus: de Cola Zero staat niet vóór de Spa rood en Spa blauw, maar erachter. De driehoek wijst naar het eigen doelgebied toe. Daar zal straks Mark Flekken staan, de doelman die het, tamelijk uit zicht, zo goed doet bij SC Freiburg in Zuid-Duitsland. Van Gaal: „Flekken is uitstekend geschikt voor dit systeem.”

Veel tijd voor schaven en bijstellen is er niet. Tot het WK resten nog twee interlandbreaks, waarbij de duels in de Nations League zo kort op elkaar zitten dat trainingstijd schaars zal zijn. Elke dag telt. Daarom liet Van Gaal de wedstrijd tegen Denemarken van vrijdag naar zaterdag verplaatsen.

Op de vraag of hij spelers van die tactiek moet overtuigen: „Ook al denk je misschien dat ik een dictator ben, als een speler niet wil, gaat-ie minder voetballen. Iedereen moet top zijn, dan kun je misschien wat bereiken, als team. Ik probeer de spelers daarvan te overtuigen. Dan krijg je ook meer commitment.”

Gesprekken met spelers

Hoewel niet met alle 28, wil Van Gaal deze week veel met spelers praten. Maandagavond na de openbare training – een kakofonie van opgewonden kinderstemmen – treft hij zeven internationals, dinsdagavond nog eens acht. „Het zijn over het algemeen de spelers waarmee ik iets wil. Waarvan ik wil dat zij zich aanpassen. Waar we over praten? Dat is voor spelers bestemd, niet voor de media.”

Over de pandemie ging het ook nog. Laait er een zwaardere of besmettelijker variant van het virus op, dan verwacht hij dat alle spelers zich laten vaccineren, iets wat kennelijk nog niet het geval is bij Oranje. „Lang was het beleid dat iedereen zelf mocht beslissen. Ik vind dat het beleid gevormd moet worden door het teambelang. Er kan over drie maanden een nieuw virus zijn, en dat is dicht bij het WK. Als wij op elkaars lip zitten, vind ik het verstandig dat ieder zich laat vaccineren.” Later zegt hij dat alle spelers gevaccineerd zijn óf corona hebben gehad.

Zijn opvolger lijkt inmiddels ook bekend te zijn: de KNVB is in gesprek met Ronald Koeman. Die is weer vrij, nadat hij het bondscoachschap eerder had verruild voor een, achteraf kortstondig avontuur bij FC Barcelona. Van Gaal snapt die keuze. „Ik heb het de KNVB zelf gezegd. Ik was een jaar geleden de enige beschikbare coach met ervaring in dit vak. Dat geldt nu voor Koeman. Hij zou een goede opvolger zijn.”