UWV in de fout bij eigen verzuimbeleid

Als overheidsinstantie is het UWV een autoriteit op het gebied van ziekte en arbeid. Maar als werkgever, een van de grootste van Nederland, is de organisatie precies op dít punt in de fout gegaan.

De uitkeringsinstantie heeft haar werknemers ontmoedigd rechtstreeks contact op te nemen met de bedrijfsarts als zij gezondheidsklachten hebben. Daarmee handelde het UWV, waarbij zo’n twintigduizend mensen werken, op gespannen voet met de wet, volgens deskundigen.

Begin dit jaar ontstond onrust op de ict-afdeling van het UWV. Medewerkers lazen op het intranet dat ze sinds 1 januari niet meer zomaar de bedrijfsarts kunnen bezoeken. Voortaan kan dat alleen als sprake is van „een zuiver medische oorzaak”, of „een duidelijke vraag” die de bedrijfsarts moet beantwoorden. Die „vraagstelling maken medewerker en manager samen”.

Dat botst met het wettelijke recht dat werknemers hebben om zélf een bedrijfsarts te bezoeken, zonder medeweten van hun werkgever. Ook in andere artikelen op het intranet van UWV, door medewerkers gedeeld met NRC, bleef de mogelijkheid ‘preventief’ de bedrijfsarts te bezoeken, nog voordat je je ziek gemeld hebt, onbenoemd.

Daar komt bij dat UWV-medewerkers hun afspraak met een bedrijfsarts moeten laten inplannen door de afdeling personeelszaken, via een daarvoor bestemd e-mailadres. „Dat is onbestaanbaar”, zegt Gertjan Beens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). „De wet is duidelijk: elke werknemer moet vrije toegang hebben tot de bedrijfsarts. Er mogen geen drempels worden opgeworpen, zoals door te zeggen: u kunt alleen een afspraak maken via de HR-afdeling.”

Werkstress

Het UWV veranderde zijn beleid rond ziekteverzuim begin dit jaar, toen de organisatie ook overstapte op nieuwe arbodiensten en bedrijfsartsen. Werknemers werden geïnformeerd via berichten op het intranet, die NRC liet lezen aan deskundigen.

Volgens Corné Roelen, hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het zonde dat het UWV zijn werknemers niet stimuleert om, bijvoorbeeld bij werkstress, op een laagdrempelige manier de bedrijfsarts te spreken. „Voorkomen is beter dan genezen”, zegt hij. „Een medewerker kan denken: het zal wel meevallen. En dan doorgaan tot die erbij neervalt. Maar dan duurt het verzuim ook langer.”

Maar, zeggen de deskundigen ook: wat hier misgaat, gebeurt bij veel meer werkgevers. Roelen: „Het is geen onwil, organisaties denken er gewoon niet aan.”

Al is het UWV niet zomaar een werkgever. Beens: „Je zou verwachten dat een uitvoerder van wetten wel op de hoogte is van alle wetgeving rond gezond en veilig werken.”

‘Totaal vertrouwelijk’

Het UWV laat weten dat medewerkers de bedrijfsarts wel degelijk direct mogen benaderen. Het is fout gegaan in de communicatie, zegt personeelsdirecteur Madeline Dessing. Na de vragen van NRC heeft zij de betreffende berichten bestudeerd. „En toen dacht ik: daar moeten we nog best wel wat aan doen, om dat te verbeteren.”

Dat afspraken met de bedrijfsarts in principe via de personeelsafdeling lopen, heeft „een heel praktische” reden, volgens Dessing. Het UWV heeft per regio verschillende arbodiensten, met elk eigen contactgegevens. Op deze manier kan het UWV één e-mailadres naar buiten brengen. De mails die daar binnenkomen, behandelen de planningsmedewerkers „totaal vertrouwelijk”, zegt de personeelschef. Maar vóélt de bedrijfsarts hierdoor niet minder toegankelijk? Dat noemt Dessing „goed om te onderzoeken”. „Ik heb dit tot nu toe nog niet gehoord.”

Aan de organisatie liet het UWV vooral weten wat het wil veranderen: dat leidinggevenden sterker betrokken worden bij het reïntegratieproces van langdurig zieke collega’s, dat zij dit niet volledig uit handen geven aan de arbodienst. Dessing: „In het verleden hebben wij dit te veel ‘buitengezet’ en dat is ook niet goed. Als een werknemer niet in connectie blijft met de werkgever, wordt het na het herstel moeilijker om terug te keren.”

Dessing onderschrijft dat UWV-medewerkers zich daarnaast laagdrempelig en anoniem tot de bedrijfsarts en andere zorgverleners moeten kunnen wenden – en dat dit nog niet genoeg blijkt uit de communicatie. „Dit is een goed appèl om nog eens naar die teksten te kijken.”