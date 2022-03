Wat heeft Vladimir Poetin gemeen met Fidel Castro, Manuel Noriega, Nicolae Ceausescu, Jorge Videla, Desi Bouterse en Augusto Pinochet? Los van masculiene of imperiale geldingsdrang is dat dit: hun regering is in NRC geregeld een ‘regime’ genoemd.

Over Poetin is dat woord ook bij de Nederlandse politieke top ingeburgerd geraakt na de invasie van Oekraïne. Premier Rutte hekelde met het woord, in het Nederlands én Engels, het bewind van de Russische president. Ook op Twitter had de eerste premier het over diens regime.

Een bewuste woordkeus. Uit ‘regime’ spreekt afkeuring. Wie er één leidt of vestigt is geen democratisch politicus (meer), maar een dwingeland die een natie of het grootste deel van een bevolking zijn wil oplegt. Dat kan ook opgaan voor formeel gekozen leiders als Poetin. In de jaren tachtig en negentig spraken politici van het Zuid-Afrikaanse ‘Apartheidsregime’. Met het woord worden de leider en zijn ‘kliek’ onderscheiden van de bevolking, die geacht wordt te zuchten onder hun juk – en te snakken naar bevrijding. Vooral na de val van de Iraakse dictator Saddam Hussein in 2004 is regime verbonden geraakt met change.

Zuchten kan ook onder niet-politieke regimes. Zo verstaat een online encyclopedie onder regime „de dagelijkse gang van zaken in een strafinrichting”. Met andere woorden: wie een regime leidt, maakt van zijn land, organisatie, club of gezin een strafinrichting. Discipline klinkt niet voor niets door in het militaire regiment.

Je kunt ook zuchten onder zelfgekozen regimes die beter zijn voor de gezondheid. Zoals die van een personal trainer of een streng dieet. De vertaling die Google Translate geeft voor het Franse régime is nog steeds „dieet”. Maar nee, een ancien régime, weet ook Google, is geen antiek dieet, maar een bewind waar de bevolking zich in verslikt.

Lawaai

Het woord regime is te herleiden tot het Latijnse regimen dat ‘leiding’ of ‘bestuur’ betekent. De basis is rego of regere: ‘in goede banen leiden’, ‘besturen’. Ook verwant: rex (koning) en regnum (heerschappij).

De betekenis ‘leefregel’ kent het Latijn niet, maar volgens het Etymologisch woordenboek van het Nederlands heeft ‘regime’ al in de Franse Middeleeuwen ook die betekenis gekregen, net als die van kuur of medische behandeling. In het Nederlands duikt het op als „ten regime van” (in 1617), later als synoniem voor dieet of kuur (in 1824). Overigens, over het Nederlandse koloniale verleden: het Surinaamse rigeri heeft behalve de betekenis ‘regeren’ die van ‘boos worden’, ‘tekeer gaan’, en ‘lawaai maken’. Ook veelzeggend.

Lawaai was er zeker in 1789, bij de Franse Revolutie en het omverwerpen van het ancien régime. De term regime wordt dan in tal van Europese talen overgenomen als pejoratieve aanduiding voor een ondemocratisch, autoritair politiek bewind. Door consequent te spreken van „Poetins regime” plaatst Rutte zich dan ook in een lange, politiek-revolutionaire traditie.