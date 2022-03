Prijsbeleid is nu hét onderwerp in de bestuurskamer

Voor de consument is het vaak afval, voor Michel Ordeman is het op dit moment misschien wel zijn grootste zorg. Hoe komt hij aan glazen flesjes om zijn bier in te verpakken? „Er zijn een aantal grote flessenfabrieken in Europa”, zegt de oprichter en directeur van de Haarlemse speciaalbierbrouwerij Jopen. „Alleen: drie daarvan staan in Rusland, en één in Oekraïne.”

En schaarste zorgt voor stijgende prijzen. Dat geldt niet alleen voor bierflesjes. Ook de prijs van graan, een belangrijk ingrediënt van bier, stijgt hard, omdat Oekraïne en Rusland allebei belangrijke exporteurs zijn. „Voor de oorlog in Oekraïne was graan al 30 procent duurder, inmiddels zijn de prijzen verdubbeld”, aldus Ordeman.

Zijn brouwerij kan volgens hem daarom niet anders dan die kosten doorberekenen. Zoals alle leveranciers voerde hij de afgelopen maanden onderhandelingen over de prijzen waarvoor slijters en supermarkten komend jaar zijn producten afnemen. Het lukte hem een prijsverhoging af te spreken waar hij „tevreden” mee was. „Maar is die nog in verhouding met de kosten die we er nu bij krijgen? Nee.”

Daarom sluit hij niet uit dat hij later dit jaar nog eens bij afnemers moet aankloppen om over hogere prijzen te onderhandelen. Liefst zou hij dat niet doen, want speciaalbieren zijn al duurder dan gewoon pils, en nog hogere prijzen betekenen dat sommige klanten zijn producten misschien laten staan. „Maar als de kosten zo hard stijgen, moet je wel. Je móét gewoon je bedrijf levensvatbaar houden.”

‘Waanzinnige’ kosten

Al voor de Russische invasie in Oekraïne kregen bedrijven te maken met uitzonderlijke prijsstijgingen. Door de coronapandemie werden voorheen nauwkeurig afgestemde toeleveringsketens verstoord. Zo ongeveer alles werd duurder: transport, verpakkingsmateriaal, grondstoffen.

Dat was te merken toen de grote levensmiddelenbedrijven een paar weken terug met hun jaarcijfers kwamen. Unilever, Heineken, Coca-Cola, Nestlé, Kellogg’s en Reckitt Benckiser – allemaal spraken ze over stijgende kosten. De inflatie is „exceptioneel”, aldus Nestlé-topman Mark Schneider (Maggi, KitKat). De kosten stijgen met „waanzinnige cijfers”, in de woorden van Heineken-topman Dolf van den Brink.

Daar komt nu de oorlog in Oekraïne nog bovenop.

Bedrijven worstelen nu met de vraag: wie gaat dat betalen? Hoeveel kan ik op de klant verhalen voordat die afhaakt? Wat doet de concurrentie?

Met die vragen wordt Jos Eeland de laatste maanden vaak geconfronteerd. Hij is partner bij de Nederlandse afdeling van Simon-Kucher, een internationaal adviesbureau dat veel middelgrote en grote bedrijven bijstaat bij hun prijsstrategie. „Prijsbeleid is hét onderwerp in de bestuurskamer”, merkt hij.

Toen de kosten van grondstoffen nog maar net begonnen op te lopen, hadden sommige fabrikanten volgens hem nog de hoop dat het tijdelijk was. „Ze dachten: we absorberen en overbruggen het voor nu.” Maar die tijd is voorbij, zegt hij, want inmiddels is wel duidelijk dat de situatie ‘voorlopig blijvend’ is. „Dat ging toch te veel pijn doen.”

Gemiddeld zagen zijn klanten hun uitgaven met 8 tot 15 procent toenemen, maar dat was vóórdat de gevolgen van de Oekraïne-oorlog waren doorberekend.

‘Laatste redmiddel’

Levensmiddelenbedrijven laten weten dat ze heus nog steeds zelf ook pijn lijden, dat niet alles op het bordje van de klant komt. „Wij absorberen een belangrijk deel van de inflatie, en geven dat niet door naar de klant”, aldus financieel topman Jeff Carr van verzorgingsmiddelenconcern Reckitt Benckiser (Calgon, Durex) tegen Britse media.

Toch is het onmogelijk álle extra uitgaven door grotere efficiëntie op te vangen, zegt Eeland. Datzelfde erkende ook topman Alan Jope van Unilever vorige maand bij de jaarcijfers. „Naar prijzen kijken is het laatste redmiddel”, zei hij tegen de Amerikaanse zender CNBC. „Maar in omstandigheden zoals deze voeren we substantiële prijsverhogingen door.” Als een van de weinige grote fabrikanten sprak frisdrankmaker PepsiCo zelfs al een concrete verwachting uit: producten worden dit jaar 7 tot 10 procent duurder.

Verschillende leveranciers verwachten daarom dat ze opnieuw met hun afnemers om tafel moeten, zeggen ze tegen NRC. Veelal kunnen ze hun producten niet zomaar op eigen houtje in prijs verhogen; ze hebben contracten met bijvoorbeeld supermarktketens.

Dat is extra opvallend, omdat de onderhandelingen tussen leveranciers en supermarkten dit jaar uitzonderlijk ingewikkeld waren. Die strijd werd zelfs zichtbaar in de supermarktschappen: Nestlé stopte begin dit jaar de leveringen aan Albert Heijn, producten van Lotus en Kellogg’s verdwenen van de schappen in de Jumbo, online supermarkt Picnic verkocht tijdelijk geen chips van Lay’s. Een kwestie van botsende belangen: de fabrikant wil stijgende kosten doorberekenen, maar de supermarkt is bang klanten te verliezen.

Een fabrikant van dranken laat NRC weten dat hij de pas gemaakte afspraken nu alweer wil „openbreken” vanwege de hoge energie- en transportkosten – iets wat hij ook bij veel collega’s hoort. De fabrikant wil vanwege de gevoeligheid van de gesprekken alleen anoniem zijn verhaal doen. „En dan heb ik nog het geluk dat ik niet met graan werk, want dan heb je een dubbel probleem.”

Een ander groot voedingsbedrijf heeft die pech wel. Het concern, dat eveneens anoniem wil blijven, wordt getroffen door „de gigantisch hoge graanprijs”, aldus een woordvoerder. Hij wijst er overigens op dat dit in andere delen van de wereld nog veel problematischer is dan in Europa: „Wij hebben last van stijgende prijzen, maar in het Midden-Oosten of Afrika vissen ze echt achter het net.”

Het einde is nog lang niet in zicht, verwacht hij. „Er is een kans dat we opnieuw afspraken moeten maken met de supermarkten. Dit soort situaties hebben we decennia niet gezien. Normaal maken we afspraken voor een jaar, behalve in landen met een hoge inflatie zoals Brazilië.”

Wat accepteert de klant?

Maar ook als supermarkten een hogere prijs willen betalen, dan nog is de vraag: wat accepteert de klant? Zou die dat blikje cola ook nog kopen als het niet 0,65 euro kost, maar 0,72 euro? En hoe zit het bij 0,80 euro?

Prijzen verhogen of juist niet: aan beide kleeft ook een nadeel. Besluit een fabrikant zijn prijzen laag te houden, dan blijven volumes op peil (of ze stijgen misschien zelfs), maar zakt de winst in. Besluit de fabrikant zijn winst te verdedigen en alle kosten door te berekenen, dan riskeert hij dat de consument zijn product te duur vindt en afhaakt.

Dit fenomeen heet prijselasticiteit: de mate waarin de vraag afneemt als de prijzen stijgen. Hoe sterker de verkoop inzakt, hoe groter de elasticiteit. Levensmiddelen zijn over het algemeen vrij inelastisch, legde voedingseconoom Thijs Geijer van ING onlangs in NRC uit. De prijs kan oplopen, maar „we zullen toch moeten eten”.

Tussen levensmiddelen verschilt de elasticiteit wel, zegt Eva van den Broek, gedragseconoom verbonden aan de Universiteit Utrecht. Uit (Amerikaans) onderzoek over de invloed van voedselprijzen op consumptie is bekend dat consumenten gemiddeld het meest besparen op eten buiten de deur. „Maar ook frisdrank wordt bijvoorbeeld hard geraakt. Het wordt als een luxe gezien.”

Zelfs tussen landen kan het effect van een prijsstijging verschillen: zo verhoogt PepsiCo de prijzen minder in ontwikkelingslanden, omdat de volumedaling daar waarschijnlijk sterker zal zijn.

Overigens zien fabrikanten ook dat de prijselasticiteit nu lager is dan anders. Dat komt om te beginnen omdat iederéén duurder wordt. Ook fabrikanten van huismerkproducten zien de kosten oplopen.

Daarnaast hopen veel fabrikanten dat klanten in onzekere tijden terugvallen op een merk dat ze kennen, een trend die ook tijdens de coronapandemie werd genoemd. „In de wereld is momenteel veel nervositeit”, zei financieel topman Hugh Johnston van PepsiCo vorige maand in Amerikaanse media. „In zo’n geval vinden consumenten het doorgaans de moeite waard een paar centen meer te betalen voor de simpele genoegens van onze producten.”

Er zijn genoeg methodes om prijsverhogingen aan de consument te verkopen, aldus prijsstellingsadviseur Eeland van Simon-Kucher. Misschien zit in de prijs van een pak sinaasappelsap niet veel rek meer, maar kun je wel een ander formaat introduceren waar de consument in verhouding meer voor wil betalen. Of je kan een geheel nieuw product lanceren, dat überhaupt nog geen „prijshistorie” heeft.

Kleinere verpakking, maar zelfde prijs

Wellicht iets minder sympathieke oplossing: een fabrikant kan ook altijd nog de verpakking kleiner maken, terwijl de prijs gelijkblijft. Toch zijn er fabrikanten die het doen, bleek maandag uit onderzoek van tv-programma’s EenVandaag en Radar. Zo krijgt de consument voor hetzelfde bedrag bijvoorbeeld nu 23 procent minder Nutella (Ferrero) dan een jaar geleden. Bij de rooibosthee van Aldi en de chocoladerepen van Rolo (Nestlé) en Bounty (Procter) werd de verpakking 20 procent kleiner.

Een alternatief is om een product te verbeteren. Dat is ook de koers die de fabrikant van dranken hanteert nu de kosten stijgen. „Je kunt bijvoorbeeld een milieuvriendelijke verpakking introduceren. Of je voegt nieuwe, verbeterde ingrediënten toe aan je product. Dus ik bedoel niet dat je onzin gaat verkopen, maar dat je serieuze verbeteringen toevoegt, waarvoor de consument bereid is 10 tot 20 cent te betalen.”

En houd de psyche van de consument in gedachten, zegt Eeland. Zo is het effect op de verkoop tussen 1,89 euro naar 1,99 euro volgens hem mogelijk „vrijwel nihil”, maar zal een verhoging van 1,99 euro naar 2,09 euro „veel effect” hebben, omdat je de psychologische drempel van 2 euro passeert. „Dus als je een product van 1,99 euro dan toch duurder moet maken, ga dan meteen naar 2,19 euro. Dan pak je twee keer zoveel, maar wordt je volume nauwelijks éxtra getroffen.”

Hoe slim je het ook verpakt, bijna alles wordt duurder en veel consumenten zullen de aanbiedingen goed in de gaten houden. En de prijsbewustheid wás in Nederland al zo groot, zegt gedragseconoom Van den Broek, die overheden en bedrijven adviseert hoe ze mensen duurzamere keuzes kunnen laten maken. „We zijn opgevoed met stuntprijzen. Het enige kwantitatieve dat je in een supermarkt kan vergelijken.”

In dat licht heeft ze trouwens wel goede hoop op de impact van de verlaging van de btw op groente en fruit die het kabinet wil doorvoeren. „Voor dat signaal en prijsverschil zijn mensen gevoelig.” Zeker in een tijd dat alles duurder wordt.