Politie: agenten ervaren nog steeds te veel grensoverschrijdend gedrag

De Nationale Politie zegt dat medewerkers nog steeds te veel grensoverschrijdend gedrag ervaren op hun werk. Uit een medewerkersonderzoek dat de politie tussen september 2020 en februari 2021 liet uitvoeren, blijkt dat meer dan 20 procent van ruim 30.000 ondervraagde politiemedewerkers last heeft van gedrag als pesten of discriminatie. In een verklaring staat dat de percentages „6 tot 2 procentpunt lager zijn dan in een eerdere meting” in 2018, maar „nog steeds hoger liggen dan de landelijke gemiddelden onder werknemers”.

Uit de enquête blijkt dat vooral pesten (12 procent) en intimidatie (12 procent) regelmatig voorkomen. Verder geven medewerkers aan discriminatie (6 procent) of ongewenste seksuele aandacht (4 procent) te hebben ervaren. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer schrijft bij de resultaten dat het goed is dat politiemensen minder grensoverschrijdend gedrag ervaren dan eerder, maar dat het „in absolute getallen om veel collega’s gaat die dit raakt”. Bijna zevenduizend agenten gaven aan last te hebben van grensoverschrijdend gedrag. „Bovendien moeten we nog zien of deze daling doorzet”, zegt Huyzer.

De hoge mate van grensoverschrijdend gedrag bij de politie heeft gedeeltelijk te maken met de aard van politiewerk, staat in de verklaring. Door de hoge mentale druk ontstaat er een „familiecultuur” waarin het „soms lastig is elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag”. Ook zou het capaciteitstekort bij de politie een rol spelen, omdat het „leidinggevenden door de onderbezetting vaak te weinig tijd hebben om deze problematiek voldoende aandacht te geven”.

In 2019 sprak een klokkenluider in NRC van diverse „grove misstanden in de top van de politie”, van aanrandingen tot ernstige discriminatie, die hij had gemeld bij de korpsleiding. Die negeerde, zei hij, zijn berichten. Een jaar later stelde de ombudsfunctionaris van de Nationale Politie Letty Demmers-Van der Geest dat discriminatie van medewerkers binnen de organisatie „explicieter en met meer urgentie” moest worden aangepakt.

Lees ook: ‘Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg’