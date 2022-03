Opnieuw valt Cuba’s Russische suikeroom weg

De stem van de Russische zangeres Olga Inerariti klinkt zuiver over de daken van de wijk Playa in Havana. In het Russisch zingt ze een couplet van een weemoedig lied en schakelt dan over naar het Spaans, om opgetogen Cuba que linda es Cuba te zingen, over de schoonheid van het land waar ze al veertig jaar woont. „Ik zing in de twee talen die me dierbaar zijn”, zegt de Russin die in Havana wekelijks optreedt en er een beroemdheid is. „Juist omdat ik liederen uit Cuba en Rusland met elkaar verenig. Dat slaat aan hier.”

Met circa drieduizend landgenoten in Cuba vormt Inerariti een hechte gemeenschap. „Veel Russische vrouwen maar ook mannen zijn hier voor werk naar toe gekomen. Maar ook, net als ik, vanwege de liefde. Ik leerde mijn man kennen in 1982 toen hij een opleiding volgde aan de militaire academie in Moskou. Ik ging mee naar Cuba en ben nooit meer teruggekeerd.”

Toen Inerariti voet aan wal zette in Havana begon het laatste decennium van de Koude Oorlog. Tien jaar later zou de Sovjet-Unie uiteenvallen. Praten over vroeger doet ze graag, maar over de actualiteit is ze een stuk stiller. Over de Russische invasie van Oekraïne, door bondgenoot Cuba ‘een conflict’ genoemd, heeft ze het liever niet. Maar de oorlog raakt haar wel. „Ik voel me Russin. Maar ik heb van vaderskant ook familie in Oekraïne.” Ze laat een foto zien van haar Oekraïense vader die jaren geleden overleed. Dezelfde ogen, dezelfde kaaklijn. „Ik vind het moeilijk om erover te praten. Ik hou van muziek en van kunst, niet van geweld.”

De van oorsprong Russische zangeres Olga Inerariti leeft al decennia in Havana, waar ze wekelijks optreedt. Foto Alba León

De relatie tussen Cuba en Rusland gaat terug tot de Koude Oorlog en is onlosmakelijk verbonden met de Cubaanse revolutie (1959) van Fidel Castro en Che Guevara. Nadat dictator Fulgencio Batista was verjaagd werd Cuba, midden in de Koude Oorlog, een communistisch land en voor Moskou een strategische bondgenoot, zo vlak voor de kust van de VS.

Hoewel de oorlog in Oekraïne zich ver van het Caribische eiland afspeelt, zijn de gevolgen in Cuba nu al voelbaar. Bijvoorbeeld op het strand van het populaire vakantieoord Varadero, twee uur rijden van Havana. De golven van de blauwe Caribische zee lonken uitnodigend, maar toeristen zijn er nauwelijks sinds een paar duizend Russische toeristen in vier dagen tijd werden gerepatrieerd. Russen vormden normaal met 40 procent de grootste groep toeristen in Cuba en direct na de heropening van het land in de pandemie zelfs 90 procent. Maar na de Russische inval sloten steeds meer Europese landen hun luchtruim voor Russische vliegtuigen en de toeristen dreigden te stranden.

„Er zitten geloof ik nog een paar Russen in ons hotel, maar de meesten zijn weg”, zegt de Oekraïens-Duitse Irina (ze wil haar achternaam niet in de krant) die haar laatste vakantiedag met haar Duitse echtgenoot doorbrengt op een ligstoel op het strand. Vanaf hier bracht ze de afgelopen week al bellend, mailend en append de vlucht van haar Oekraïense familieleden via Polen naar Duitsland mede tot stand.

Ze woont al jaren met haar man in Maagdenburg, en ook haar moeder verhuisde naar Duitsland. „We waren net aan onze vakantie begonnen toen de oorlog uitbrak. Het is onwerkelijk om op zo’n paradijselijke plek te zijn en tegelijk de wanhoop te voelen van familieleden en kennissen: van een hele bevolking. Zo veel mensen gaan dood”, zegt ze geëmotioneerd.

Irina, een Oekraïens-Duitse toeriste in Cuba, keert vervroegd huiswaarts vanwege de oorlog. Foto Alba León

Het vertrek van de Russische toeristen en de annulering van alle vluchten is een klap voor de economie. Cuba drijft op het toerisme en was al twee jaar dicht vanwege de pandemie. Toen het in november weer openging, waren het de Russen die als eersten weer massaal kwamen. Het was ook Rusland dat Cuba door de pandemie sleepte met humanitaire steun en voedselhulp. Ook is Rusland een belangrijke leverancier van olie aan Cuba. Terwijl in Europa de brandstofprijzen stijgen, zijn veel Cubanen bezorgd dat er straks helemaal geen olie meer te krijgen is op het eiland.

Enorme inflatie

„We hebben al zoveel problemen. Eerst corona, daarna enorme inflatie en extreem hoge prijzen. En dan nu de situatie in Rusland”, zegt María Sánchez die staat te wachten op de bus in de wijk Vedado. Verderop staat haar vriend Luis, met geblondeerd haar en een tatoeage. „Iedere week zaten de vliegtuigen van Aeroflot vol met Russen. Uiteindelijk zijn wij het, de gewone bevolking, die de klap moeten opvangen”, vreest hij.

Toch probeert Yunet Medina Delgado, directeur op het ministerie van Economische Zaken en Planning van de Cubaanse communistische regering, het beeld te nuanceren. „We zijn al zestig jaar gewend aan tegenwerking, sancties en blokkades van de Verenigde Staten. We weten als geen ander wat het betekent om geïsoleerd te worden door een westerse grootmacht. Iedere keer herpakken we ons en zoeken we naar een oplossing. Dat zullen we nu ook weer moeten doen”, zegt ze.

De topambtenaar herhaalt het standpunt van de regering van president -Miguel Díaz-Canel, die zich tijdens de VN-vergadering over de Russische invasie onthield van stemming. Hoewel ook andere bondgenoten in Latijns-Amerika dat deden, verbaasde het dat uitgerekend Cuba niet de kant van Rusland koos. Medina Delgado: „We zijn tegen elke vorm van gewapende strijd, maar ook tegen de eenzijdige sancties die aan Rusland zijn opgelegd door de NAVO, de EU en de VS”, vat ze het diplomatiek samen.

Ondertussen krijgen de meeste Cubanen de oorlog in hun huiskamer vooral mee als „militaire operatie tegen het nazisme”, via de Cubaanse staatstelevisie of Russia Today. Beelden van een zwaargewonde zwangere vrouw op een brancard zijn volgens de Russische autoriteiten in scène gezet, meldt de Cubaanse tv. En de VS zouden in Oekraïne biologische en chemische wapens produceren.

„Door onze eigen geschiedenis weten we maar al te goed dat Amerika vaak de hand heeft in oorlogen en conflicten. Op de achtergrond spelen ze altijd een rol, en hebben ze er belang bij”, zegt Emma Machado (75) die naast de staatsmedia ook online nieuws volgt. Internet is de laatste jaren sneller en beter geworden in Cuba, waar nu ook internationale nieuwsmedia te volgen zijn.

Machado verhuurt kamers aan toeristen in haar eigen casa particular. Dit soort kleinschalige ondernemingen van zelfstandigen wordt meer toegestaan en groeit in aantal. In haar huiskamer, vol schilderijen en sierlijk, antiek meubilair hangt een zwart-witfoto van Che Guevara tussen haar eigen jeugdfoto’s.

„Ik heb helemaal geen toeristen momenteel. Alle kamers zijn leeg”, zegt Machado. „Ik heb Cuba in goede en slechte tijden meegemaakt. Toen Obama aan de macht was, verbeterde de relatie met de VS. Ik had mijn huis vol Amerikanen. Trump draaide alles weer terug. En Biden? Die doet niets.”

Machado is bang dat Cuba weer terugvalt naar het niveau van de período especial, de crisistijd na de val van de Sovjet-Unie, toen de Russische suikeroom wegviel. Veel Cubanen vertrokken toen met krakkemikkige bootjes richting Florida. „De prijzen rijzen de pan uit. We hebben het nu heel zwaar”, klaagt Machado.

De Russisch-Orthodoxe kerk in het historische centrum van Havana werd begin deze eeuw gebouwd als monument voor de Cubaans-Russische vriendschapsband. Foto Alba León

De Russische zangeres Olga Inerariti heeft ook te maken met de sancties tegen Rusland. Ze kreeg een telefoontje van de Russische ambassade in Havana: of ze een gestrande Russische toerist kon opvangen. „Hij heeft geen plek kunnen vinden op de evacuatievluchten naar Moskou. Door de sancties zijn al zijn bankpasjes ook nog geblokkeerd. Hij mag hier op de bank slapen en ik heb hem wat geld gegeven. Hij is nu boodschappen gaan doen”, zegt ze. Wat een trieste situatie.”

Tijdlijn Cuba en Rusland 1959 - Cubaanse revolutie. Cuba komt onder leiding van Fidel Castro, nadat zijn linkse guerrilla de pro-Amerikaanse dictator Batista verjaagd heeft. 1961 - invasie in de Varkensbaai. Na een mislukte, door de CIA georkestreerde inval van rechtse Cubaanse ballingen, zoekt Havana verder toenadering tot Moskou. 1962 - Cuba-crisis. Er breekt bijna een kernoorlog uit als Sovjet-leider Chroesjtsjov besluit kernraketten op Cuba te plaatsen. 1991 - begin van de período especial. Cuba raakt in een diepe crisis als de Sovjet-Unie uiteenvalt en de jarenlange financiële steun fors afneemt. 1999 - Poetin komt aan de macht. Onder de nieuwe Russische leider wordt de relatie met Cuba weer sterker.