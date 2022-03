Oorlog van Poetin leidt tot sterkere defensie EU

Poetins oorlog heeft de discussies over defensie in Europa in drie weken tijd in een stroomversnelling gebracht. EU-lidstaten schroeven hun uitgaven op en de EU heeft voor het eerst in haar bestaan de levering van wapens aan een land in oorlog gefinancierd. Met dank aan Poetins oorlog speelt de EU opeens een serieuze rol op het gebied van veiligheid en defensie, een terrein waar Europese ambities vaak in plannen bleven steken.

Daar is nu een blauwdruk voor EU-veiligheids- defensiebeleid bijgekomen, het Strategisch Kompas, waar ministers maandag een akkoord over bereikten. De blauwdruk voorziet onder andere in een multi-inzetbare interventiemacht van maximaal 5.000 militairen die in 2025 operationeel moet zijn. Duitsland heeft aangeboden als eerste land de leiding te nemen. Nederland heeft, zei minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66), aangeboden daaraan mee te doen.

Er zit twee jaar werk in het plan en het weerspiegelt een wereld die de afgelopen jaren snel guurder werd. Maar de timing is ongelukkig. De Europese voornemens vallen in het niet vergeleken met immense de dreiging die van Poetins oorlog uitgaat. Het Strategisch Kompas is een blauwdruk voor een andere oorlog. In vroege versies van het plan werd Rusland niet eens genoemd.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) noemde het Kompas toch een „waterscheiding” en „een grote stap op weg naar geopolitieke volwassenheid.” Lidstaten gaan meer geld uitgeven, er komt een interventiemacht en er worden in de EU afspraken gemaakt over troepentransport en gezamenlijke inkoop.

„Het is goed dat het er is, ook los van de oorlog in Oekraïne”, zei Ollongren. „Maar de oorlog heeft wel laten zien dat lidstaten in Europa over een eigen veiligheids- en defensiecapaciteit moeten beschikken.”

In de definitieve versie van het plan wordt Poetins oorlog al in de eerste zin genoemd als een aanval op de waarden en de belangen van de EU. Sinds 24 februari werd Rusland wel in de tekst geschreven, maar het beleid werd niet meer ingrijpend aangepast.

Meest in het oog springend is de oprichting van een interventiemacht die samengesteld kan worden al naar gelang de uitdaging die zich aandient. De EU moet ook de middelen krijgen om zelfstandig operaties uit te voeren – zoals verkenning, cyberverdediging, communicatiemiddelen en luchtverdediging. Traditioneel moeten de VS deze „strategic enablers” leveren.

Onmin over olie-embargo

De ‘Defensie Capaciteit’ is een nieuwe versie van EU-Battlegroups, een systeem van strijdgroepen dat sinds 2007 operationeel is, maar nog nooit werd ingezet. De internationale eenheden oefenen niet met elkaar en de landen die de militairen leveren moeten ook voor hun inzet betalen – dát alleen had al een remmende werking. In de nieuwe opzet moet meer geld komen uit de gezamenlijke EU-pot, de besluitvorming moet versoepeld worden en de eenheden moeten samen oefenen. Op den duur moet het EU-hoofdkwartier de missies kunnen leiden.

Naast de interventiemacht wil de EU ook samenwerken bij de aanschaf van materieel. De EU-landen geven gezamenlijk 250 miljard euro uit aan defensie, veel meer dan Rusland (56 miljard), maar omdat iedereen traditioneel zijn eigen spullen ontwerpt, mist de EU schaalvoordelen. De Amerikaanse en de Russische krijgsmachten hebben één type tanks, Europa heeft er zeventien.

Het EU-beleid is uitdrukkelijk bedoeld als aanvulling op de verdediging van Europa door de NAVO. Donderdag zullen de regeringsleiders van de dertig NAVO-landen in Brussel vergaderen over de oorlog in Oekraïne en de versterking van de verdediging in Oost-Europa. President Biden zal aansluitend te gast zijn op een EU-top. De Japanse premier schuift aan voor een speciale G7-bijeenkomst.

De vergaderingen hebben tot doel de eenheid van het Westen te demonstreren. Over een import-embargo op energie uit Rusland konden de EU- ministers het maandag niet eens worden. Landen die in hoge mate van Russische olie of gas afhankelijk zijn stelden op de vergadering volgens Hoekstra dat ze de wens tot een embargo over te gaan begrijpen, maar dat ze praktisch niet weten hoe ze zonder Russische import hun samenleving draaiend kunnen houden. Wel is er overeenstemming om nog eens 500 miljoen euro beschikbaar te stellen voor wapenleveranties aan Kiev.

