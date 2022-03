GemeenteraadsverkiezingenOok de zingende buschauffeur mag – dankzij voorkeurstemmen – nu de raad in

In de Groningse gemeente Het Hogeland stemde de kiezer Bert Schaap – bekend als de zingende buschauffeur Burdy – de gemeenteraad in. Hij was lijstduwer voor Hogeland Lokaal Centraal.

In Maassluis in Zuid-Holland kreeg Fleur Mostert, de nummer 7 van Leefbaar Maessluys, genoeg voorkeurstemmen. Ze is 17, en mag haar zetel – een van de vier – pas innemen als ze 18 jaar is.

In Alphen aan den Rijn vond de kiezer Nieuw Elan een interessante partij. Acht zetels kreeg de partij, maar die kunnen worden gevuld door acht ándere kandidaten dan de partij zelf bovenaan de lijst had gezet. Lijstduwer Tim Coronel, de autocoureur, kreeg net niet genoeg voorkeurstemmen.

Maar de vraag is of dat gebeurt. Voor iedereen die met voorkeurstemmen is gekozen, geldt dat zij afstand kunnen doen van hun zetel. Die wordt dan door de volgende van de partij ingenomen.

Waar donderdag al bekend was hoe de voorlopige zetelverdeling in gemeenteraden uitpakte, werd maandag in de meeste gemeenten de officiële uitslag bekendgemaakt en werd ook duidelijk hoe de verdeling van stemmen uitviel. En wie er met voorkeurstemmen de gemeenteraad in komt.

Bekijk hier de uitslag in jouw gemeente

Zetels worden toegekend aan kandidaten die de voorkeurdrempel haalden: het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal zetels in de gemeenteraad, en daar een kwart van. Als er daarna nog meer zetels te verdelen zijn, is de volgorde van de kandidatenlijst die een partij opstelde, bepalend.

Soms stemmen kiezers zo een bekende lijstduwer de raad in. Tweede Kamerleden voor Denk Tunahan Kuzu en Farid Azarkan zouden gemeenteraadslid kunnen worden in respectievelijk de Rotterdamse en de Haagse gemeenteraad. Azarkan kreeg zelfs meer stemmen dan de lijsstrekker – maar moet dan wel van Culemborg naar Den Haag willen verhuizen. In Rotterdam zou Joost Eerdmans (TweedeKamerlid namens JA21) opnieuw de gemeenteraad in kunnen, voor zijn oude partij Leefbaar Rotterdam.

Oud-bewindspersonen

Een aantal oud-bewindslieden kan opnieuw carrière maken in de gemeenteraad: Klaas Dijkhoff (VVD, oud-staatssecretaris van Veiligheid) werd in Breda in de raad gekozen, Mona Keijzer (CDA, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken) in Edam-Volendam, Paul Blokhuis (ChristenUnie, oud-staatssecretaris voor Volksgezondheid) in Apeldoorn. Alle drie zaten al eens in de lokale politiek.

Of de campagne van de stichting ‘Stem op een vrouw’ om meer vrouwen in de gemeentepolitiek te krijgen ook heeft gewerkt, wordt in de loop van de week duidelijk. Zij moedigt kiezers aan om op een vrouw te stemmen die volgens de peilingen net buiten de zetels zou vallen.

Vooral bij GroenLinks lijkt dit in een aantal gevallen te hebben gewerkt: in Den Haag veranderde de top-5 ten gunste van vrouwen, in Veenendaal haalde de vrouwelijke nummer twee meer stemmen dan de mannelijke nummer 1. Zij heeft tegen RTV Utrecht gezegd de zetel niet te zullen innemen en eerst ervaring te willen opdoen als schaduwraadlid.

In een aantal gemeenten is het stemverschil zo klein, dat hertellingen zijn begonnen. Het gaat onder meer om Amsterdam, Bergen (NH), Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Loon op Zand, Nijkerk, Putten, Rhenen, Smallingerland en Zutphen.

Correctie (21 maart): In een eerdere versie van dit artikel was de berekening van de voorkeurdrempel niet correct. Dat is hierboven aangepast.