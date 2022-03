Ongekende nikkelhausse legt handel in Londen plat

Het rommelt als nooit tevoren in The Ring, de cirkelvormige handelsvloer van de 145 jaar oude Metal Exchange in Londen. Lang bleven de klassieke rode leren banken er leeg. Het coronavirus zorgde voor een onderbreking van achttien maanden, waarin de traditioneel strak in het pak geklede handelaren – wie geen das draagt en de boord open heeft staan, krijgt 500 pond boete – noodgedwongen thuis moesten werken. Even werd zelfs gedacht aan permanente sluiting van de fysieke open outcry-handel, nu de transacties vooral digitaal verlopen. Maar de traditie won het van de efficiency. In september keerden de met drukke handgebaren en kreten handelende beurshandelaren terug in hun vertrouwde Ring.

Sindsdien zijn zij vrijwel continu bezig met een soort koorddans: het valt niet mee een evenwicht te vinden bij de sterk wisselende marktprijzen voor metalen. Een kleine twee weken geleden was zelfs sprake van een valpartij. Die dinsdag werd na een extreme prijsstijging de handel in nikkel stilgelegd. Ook werden die dag alle afgeronde transacties in nikkel pardoes teruggedraaid, een hoogst ongebruikelijk besluit in de historie van de London Metal Exchange (LME).

Nikkel is een belangrijk metaal. Zo’n 70 procent van deze delfstof wordt gebruikt voor de productie van roestvrij staal en van de rest verdwijnt steeds meer in batterijen. Inmiddels is dat circa 7 procent.

Precies twee weken terug begon de plotselinge opmars van de nikkelprijs. Die maandag, en de daaropvolgende dinsdag, steeg de koers zo’n 250 procent, waardoor een ton nikkel zelfs even meer dan 100.000 dollar kostte.

„De metaalmarkten stonden in het verleden al een aantal keren onder druk, maar iets van deze omvang heb ik nooit eerder gezien”, zegt grondstoffenanalist Warren Patterson van ING. De hausse komt volgens hem vrijwel volledig door de westerse sancties tegen Rusland na de inval in Oekraïne. Hierdoor ontstond grote onrust over de leveringen van de Russen, die grote nikkelexporteurs zijn.

Patterson omschrijft de extreme koerssprong die volgde als een „klassieke short squeeze”. Dat fenomeen treedt op wanneer speculeren op een koersdaling (‘short gaan’) verkeerd uitpakt als er opeens juist veel vraag ontstaat. Dan zien shortsellers – in dit geval onder anderen topman Xiang Guangda van de Chinese staalreus Tsingshan – zich genoodzaakt geld bij te storten om hun handelspositie te behouden, een zogeheten margin call. Andere speculanten kochten juist nikkel bij om hun shortpositie te sluiten, wat de vraag naar het metaal nog verder opdreef.

Patterson: „De margin calls waren dusdanig groot dat mensen die short waren gegaan tijd nodig hadden om eraan te voldoen. De LME kon weinig anders doen dan de handel opschorten en proberen wat orde in de markt te brengen.”

Zo werd de nikkelprijs kunstmatig teruggezet naar ruim 48.000 dollar per ton – tot onvrede van ringhandelaren die vonden dat falende speculanten te veel hulp kregen van de beursuitbater.

Met het hervatten van de handel, na een week, keerde ook de chaos terug. De maximumprijsverandering van 5 procent per dag was snel bereikt en dus werd de handel opnieuw gestaakt. Ook een verhoging tot 8 procent bood een dag later geen soelaas. Integendeel: door een technische storing glipten sommige orders er ondanks de limiet toch tussendoor.

„Het is gewoon ongekend”, zegt grondstoffenanalist Nitesh Shah van de Londense vermogensbeheerder WisdomTree. „De afgelopen 145 jaar is de handel niet eerder zo onzeker geweest. Nu lijkt het er zelfs op dat ook legitieme orders van handelaren zijn geannuleerd. Dit is een wake-up call: de LME moet moderniseren en zijn systemen toekomstbestendig maken.”