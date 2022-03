Oekraïense vicepremier verwerpt Russisch ultimatum voor overgave van Marioepol

Oekraïne verwerpt het Russische ultimatum om zich over te geven in de zwaar belegerde havenstad Marioepol. Vicepremier Irina Veresjtsjoek laat aan de online krant Ukrainska Pravda weten dat er „geen sprake” kan zijn van een overgave.

„Er kan op geen enkele manier gesproken worden over een overgave en het neerleggen van de wapens”, zo zegt Veresjtsjoek. „We hebben Rusland daar al over geïnformeerd en in plaats van tijd te verspillen aan het schrijven van acht pagina’s aan brieven kunnen ze beter een corridor openen.”

Zondagavond had Rusland het Oekraïense leger in Marioepol opgeroepen de wapens neer te leggen. Volgens kolonel-generaal Michail Mizintsev van het ministerie van Defensie voltrekt zich een „vreselijke humanitaire ramp” in de in het zuiden van Oekraïne gelegen stad. Moskou stelde in een brief van acht pagina’s dat wie de wapens neerlegt „gegarandeerd veilig” de stad kan verlaten. Oekraïne had tot 3 uur vannacht (Nederlandse tijd) de tijd gekregen om te reageren op het voorstel.

Er wordt al sinds het begin van de Russische invasie fel gevochten om Marioepol. Zondag konden volgens Veresjtsjoek bijna vierduizend mensen uit de stad worden geëvacueerd, zo meldt persbureau Reuters.

Correctie (20 maart 2022): In een eerdere versie van deze update stond op basis van een opgave van persbureau ANP kortstondig dat er zondag ruim zevenduizend mensen uit Marioepol zijn geëvacueerd, maar dat zijn er volgens vicepremier Veresjtsjoek bijna vierduizend. Dat is hierboven aangepast.

