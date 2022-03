Noodopvang in oude kantoorpanden: vier bedden en een dunne muur voor de Oekraïners

De bedden waren amper te krijgen; ze moesten uiteindelijk uit België komen. De mannen en vrouwen om ze te plaatsen waren sneller gevonden: tien legerreservisten die zich als vrijwilliger hadden opgegeven, zeulen nu grijze matrassen en ijzeren frames van de vrachtwagen naar de lift. De voormalige kantoortoren aan de Zonnehof, negen verdiepingen net buiten het centrum van Amersfoort, biedt vanaf volgende week maandag plaats aan 170 Oekraïense vluchtelingen. In een ander voormalig kantoorgebouw aan de rand van de stad worden nog eens 250 Oekraïners ondergebracht.

Bewust is gekozen voor een pand dat in kamers is opgedeeld in plaats van grote noodopvang. Dederike Bakker, projectmanager van de gemeente Amersfoort: „Een gymzaal met veldbedden was veel sneller klaar geweest. Maar daar zit iedereen boven op elkaar, en we willen mensen juist privacy en rust bieden.” Ze doet de deur van een kamer op de bovenste etage open. Daarop is in blauwe stift „vier bedden” geschreven. „Het zijn ook vooral gezinnen, en die kunnen in deze kamers bij elkaar blijven. Hopelijk zorgt dat voor rust.”

De normen voor de brandveiligheid zijn minder strikt als het gaat om noodopvang. Foto Roger Cremers

Op de bovenste etage is te zien dat er nog veel te doen is voor de Oekraïners arriveren. Op de bedden en oude lamellen na zijn de kamers nog leeg. Er moet worden schoongemaakt, er worden acht douches geplaatst, via de kringloop en een inzamelingsactie komen er meubels voor de gemeenschappelijke woonkamer. Ook de toiletten werken niet naar behoren, zo heeft een van de militairen al ontdekt. „Misschien maar even bij de overkant aanbellen zo.” De 43 Oekraïners die maandag bij de gemeente stonden aangemeld, verblijven in hotels tot de noodopvang klaar is. Zij hebben geen ander logeeradres. De meeste vluchtelingen in Amersfoort, ruim 150 mensen, verblijven bij familie en vrienden of gastgezinnen.

Ruime selectienormen

Vanaf deze week moeten alle 25 veiligheidsregio’s plek hebben voor elk duizend vluchtelingen, en zich voorbereiden op nog eens duizend binnen afzienbare tijd. In een handreiking aan gemeenten beschreef de rijksoverheid vorig weekend hoe opvang snel is te regelen.

Doordat het om noodopvang gaat, zijn de selectienormen ruim. Zo hoeven gemeenten tijdelijk niet te handhaven als een opvanglocatie volgens het bestemmingsplan eigenlijk niet is bedoeld voor bewoning. Ook mogen al vluchtelingen worden ondergebracht terwijl het pand nog voldoende brandveilig wordt gemaakt. Dit maakt leegstaande kantoorpanden voor gemeenten een interessante optie. Voor de eerste maanden van noodopvang – zoals nu in de Zonnehof in Amersfoort – maar mogelijk ook voor het geval de oorlogssituatie in Oekraïne langer dan een jaar duurt en langdurig woonruimte vereist is.

Van alle kantoorruimte in Nederland staat op dit moment 7,6 procent leeg, blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur Colliers – in totaal 4,6 miljoen vierkante meter. Dat lijkt veel, maar lang niet alle vastgoed is geschikt voor opvang van vluchtelingen of reguliere bewoning. Veel leegstaande panden staan op industrieterreinen of in corridors langs de snelweg. Daar ontbreken voorzieningen als openbaar vervoer, winkels, zorg en sportfaciliteiten in de buurt.

Ook in Amersfoort was het zoeken naar geschikte panden voor de korte termijn, vertelt Bakker. „Hier is grote woningnood, en we waren de afgelopen jaren al begonnen kantoorpanden te transformeren tot woningen voor verkoop en verhuur.”

Betrokkenheid

Het pand aan de Zonnehof stond op de lijst om te worden verbouwd tot appartementen – de vergunningsprocedure voor de transformatie is al in gang gezet en er was al een website voor het woningproject. Toen de oorlog in Oekraïne drie weken geleden uitbrak, stelde projectontwikkelaar Heilijgers, die het pand bezit, het voor een half jaar beschikbaar aan de gemeente, met optie tot verlenging tot een jaar. „Het is voor ons even wat schuiven, maar dit is nu belangrijker”, zegt marketingmanager André Heeringa. „Dat valt onder onze maatschappelijke betrokkenheid.”

Het grote voordeel van oude kantoren ten opzichte van bijvoorbeeld winkelvastgoed is dat ze doorgaans gemakkelijk zijn om te vormen tot appartementen of studentenwoningen. Bouwbedrijf Plegt-Vos verbouwde de afgelopen jaren verschillende kantoorpanden tot woningen. Operationeel directeur Jan van den Berg kan het simpel uitleggen. „Als je het heel plat bekijkt, neem je de gevel en de dragende constructie van een kantoorgebouw, en maak je vanbinnen alles nieuw. Je werkt met de pilaren of dragende muren, en deelt de ruimte vervolgens zo slim mogelijk in.”

Een voormalig kantoor wordt omgebouwd zodat het kan dienen als noodopvang. Foto Roger Cremers

Brandwerende muren

De afmetingen van veel kantoorpanden, in vakjargon het stramien genoemd, zijn vaak ook gunstig. Volgens het Bouwbesluit, waarin onder meer is vastgelegd waaraan een woning minimaal moet voldoen, moet een woonruimte minstens drie meter breed zijn. In veel kantoren zijn de kamers ingedeeld in vakken van 3,60 meter, precies twee bureaus. „Als we dan met muren van 30 centimeter werken, kom je vaak goed uit”, aldus Van den Berg. „Daarnaast kijken we naar een reeks andere dingen. Hoe hoog zijn de plafonds, hoeveel zonlicht komt er binnen – dat is overigens bij kantoorpanden vaak best goed geregeld.”

Voor de opvang in Amersfoort gelden andere, minder strenge normen dan bij permanente bewoning. „Bij permanente bewoning moeten de muren zestig minuten brandwerend zijn, bij tijdelijke bewoning is dat de helft”, zegt Van den Berg. „Dat maakt nogal wat uit voor de geschiktheid van een pand voor de ene soort bewoning, of de andere.”

De Oekraïense vluchtelingen kunnen tot een jaar op de Zonnehof terecht. Daarna zal een andere plek voor hen gezocht moeten worden. Binnenlandse Zaken begon vorige week een ronde langs bouwbedrijven en projectontwikkelaars om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn tot versnelde bouw van woningen. Het grote probleem blijft daarbij de beschikbaarheid van bouwgrond. Bakker: „Dat is voor alle gemeenten in de huidige wooncrisis al een grote uitdaging, en nu komt de oorlog daar er nog eens bij. Waar moeten we deze mensen onderbrengen als dit langer duurt?”