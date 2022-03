Nibud waarschuwt voor opname pensioenbedrag

Oma met kleinkinderen, Den Haag. Foto ANP / Studio Oostrum

Budgetinstituut Nibud is bezorgd over een nieuwe wet die het mogelijk maakt om in één keer een groot pensioenbedrag op te nemen.

Vanaf 2023 mogen mensen rond hun pensioendatum maximaal 10 procent van hun aanvullende pensioen direct laten uitbetalen, bijvoorbeeld om een hypotheek af te lossen, een woning te verduurzamen of gewoon het spaargeld aan te vullen. Het parlement heeft al ingestemd met deze wetswijziging, die per 1 januari moet ingaan.

Het Nibud vreest dat dit tot teleurstellingen kan leiden, vooral voor mensen met een laag of middeninkomen. Zij kunnen het grootste belastingnadeel ondervinden en riskeren terugvordering van toeslagen.

„Het lijkt een fantastische regeling”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart, „maar zo pakt ze helaas niet voor iedereen uit, blijkt uit onze berekeningen.”

Extra nadeel

Het nadeel geldt vooral als deze mensen het pensioenbedrag opnemen voor ze hun AOW-leeftijd hebben bereikt, omdat ze vervroegd met pensioen gaan. Dan ondervinden ze extra nadeel van het verlies van toeslagen in dat jaar.

Vliegenthart: „Mensen die noodgedwongen eerder stoppen met werken en zo’n groot geldbedrag ineens uit hun pensioen willen opnemen omdat ze anders niet rond kunnen komen, krijgen minder waar voor hun geld. Het kan al snel 20 procent schelen, dat is enorm.”

Daar staat tegenover dat de maandelijkse pensioenuitkering lager wordt, als een deel daarvan al is opgenomen. Daardoor kan je in latere jaren juist recht krijgen op hógere toeslagen. Maar volgens het Nibud is dat „onzeker en lastig te overzien”.

Het budgetinstituut wil daarom dat de regels worden aangepast: gepensioneerden moeten een pensioenbedrag kunnen opnemen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun toeslagen.

Daarnaast bepleit het Nibud „laagdrempelig onafhankelijke en deskundige begeleiding” voor iedereen. Veel mensen vinden het te duur om een financieel adviseur in te huren. Pensioenfondsen of verzekeraars kunnen doorgaans wel uitleg geven, maar geen persoonlijk advies, omdat zij de persoonlijke situatie van hun deelnemers niet kennen.

Vrije keuze

In de Eerste Kamer klonken begin vorig jaar al soortgelijke bedenkingen. Wouter Koolmees (D66), toen minister van Sociale Zaken, zei daarop dat pensioenfondsen worden verplicht hun deelnemers goed te informeren over de gevolgen van deze nieuwe optie.

Ook moeten de gevolgen inzichtelijk worden via proefberekeningen die je kunt maken op de website van de Belastingdienst.

Koolmees benadrukte vooral dat het om een vrije keuze gaat, waarmee sommige mensen geholpen zullen zijn. „Je hoeft er geen gebruik van te maken”, zei hij. „Als je deze berekening hebt gemaakt en er komt uit dat dit een hele hoge belasting- en premieheffing met zich meebrengt, is het onverstandig om daarvan gebruik te maken.”