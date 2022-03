‘Mogelijk alcohol in het spel bij inrijden op carnavalsvierders in België’

Een van de inzittenden van de auto die zondagochtend vroeg inreed op een groep carnavalsvierders in zuid-België, waarbij zes doden vielen, had te veel alcohol gedronken. Dat blijkt uit een blaastest, schrijven Belgische media op basis van uitspraken van de lokale procureur-generaal. Wie van de twee inzittenden te veel gedronken had - de bestuurder of de bijrijder - werd nog niet bekend gemaakt. Zondag bevestigde de Belgische openbaar aanklager al dat de twee dertigers die in de auto zaten, die ochtend terugkwamen van een discotheek.

De aanrijding vond plaats in het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies, waar de lokale carnavalsgroep Les Boute en Train zondag een optocht organiseerde. Omdat de vereniging net van deur tot deur ging om mensen op te halen, waren er veel mensen op de been, zo’n 150 tot 200. Zes mensen, onder wie één kind, overleden. Tien anderen raakten zwaargewond, 26 anderen lichtgewond. De twee inzittenden van de auto zijn aangehouden. De autoriteiten zeiden al eerder dat er geen aanwijzingen zijn voor een terroristische daad.

Ooggetuigen zeggen tegen Belgische media dat de bestuurder niet remde, en dat hij de auto na het inrijden heeft gedraaid, om vervolgens opnieuw mensen aan te rijden. Volgens de korpschef van de regio is het „voorlopig onmogelijk om vast te stellen of het voertuig al dan niet heeft geremd”, schrijft De Standaard.

Maandag zei de plaatsvervangend procureur-generaal van het parket van Bergen tegen de Belgische omroep RTBF dat „een van de twee inzittenden in 2017 al werd veroordeeld voor rijden onder invloed”.