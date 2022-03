Marc Overmars wordt technisch directeur bij FC Antwerp

Marc Overmars wordt de nieuwe technisch directeur van FC Antwerp. Dat meldt de Belgische voetbalclub maandag. Overmars vertrok begin februari als technisch directeur van Ajax wegens grensoverschijdende berichten die hij verstuurde aan meerdere vrouwelijke medewerkers. Het ging daarbij onder meer om dickpics.

Overmars is vanmiddag tijdens een korte persconferentie gepresenteerd bij FC Antwerp, de huidige nummer drie in de Belgische competitie. De club beschouwt de zaak-Overmars bij Ajax als een privékwestie, waardoor deze geen belemmering vormt voor zijn aanstelling. „We hebben geluisterd naar wat er gebeurd is en naar wat onze waarden zijn. Dat is een match”, aldus algemeen directeur van FC Antwerp, Sven Jaecques. Overmars gaat zich de komende weken inwerken.

Overmars zelf ging tijdens de persconferentie niet uitgebreid in op zijn vertrek bij Ajax. „Dat hoofdstuk wil ik snel achter me laten”, zei hij. „Dat wil ik hier doen. Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. Je moet verder. Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren.”

FC Antwerp kent een rijke historie, maar degradeerde aan het begin van deze eeuw naar het tweede Belgische profniveau. In 2017 keerde de club terug op het hoogste niveau. Kort na de promotie werd de club overgenomen door Paul Gheysens, multimiljonair en eigenaar van bouwbedrijf Ghelamco. Gheysens heeft grote ambities met de Great Old, getuige de tientallen miljoenen die hij de afgelopen jaren in de club stak.

