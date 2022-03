Loekasjenko wil niet meevechten met Poetin

Het gekerm van gewonde Russische soldaten klonk door het hele gebouw. Aldus een Wit-Russische inwoner van Homel die verpleegd werd in Ziekenhuis nummer 4 in de zuidelijke stad van Wit-Rusland, circa veertig kilometer van de grens met Oekraïne. Diverse inwoners vertelden Radio Free Europe/Radio Liberty dat reguliere patiënten vanaf 1 maart plaats moesten maken voor Russische soldaten in de ziekenhuizen van Homel.

Het mortuarium van Mozir, niet ver van Homel, ligt vol met dode Russische soldaten. Zwarte zakken met lijken werden dagelijks op het station vanuit militaire ambulances in treinen geladen, voor transport naar Rusland. Nadat een video op internet verscheen, werd het inladen verplaatst naar de nacht.

Wit-Rusland, al 28 jaar autoritair geleid door Aleksandr Loekasjenko, is ‘co-agressor’ bij de aanval van Rusland op Oekraïne. Naast het verzorgen van gewonden en opslaan van doden is het land op twee andere manieren betrokken bij de oorlog. Wegen en spoor worden gebruikt voor transport van Russische militairen en wapens. En het belangrijkste: Russische militairen vallen vanuit Wit-Rusland Oekraïne binnen, Russische raketten worden gelanceerd vanaf Wit-Russisch grondgebied. De 30.000 militairen die in februari deelnamen aan een oefening keerden niet terug naar Rusland. Satellietbeelden van 14 maart tonen omvangrijke militaire faciliteiten, inclusief een noodhospitaal, bij de zuidelijke plaats Naroulia.

Voor de VS en de EU is het helder: Loekasjenko is even schuldig als Poetin. Wit-Rusland fungeert als lanceringsplatform en dienstverlener voor Poetins oorlog. Veel van de economische en financiële sancties die voor Rusland gelden, gelden ook voor Wit-Rusland. In twee stappen, op 2 en 9 maart, heeft de EU Wit-Rusland nog verder geïsoleerd dan het al was. Sancties waren er al volop, na het neerslaan van protesten tegen Loekasjenko’s frauduleuze herverkiezing in augustus 2020 en de kaping van een Ryanair-vliegtuig om een dissident op te pakken in mei 2021.

Cruciale grens

Ook verbaal staat Loekasjenko pal achter Poetin. Toch is er een cruciale grens die Loekasjenko nog niet heeft overschreden. Het Wit-Russische leger, naar schatting circa 48.000 militairen groot, neemt niet direct deel aan de oorlog. Vrijwel zeker is dat Poetin erom vraagt, maar dat Loekasjenko het tot nu toe weigert.

Geruchten over deelname van het Wit-Russische leger zijn er wel. Wit-Russische militairen zouden al meevechten, gekleed in Russische uniformen. Op 11 maart, toen Loekasjenko op visite was bij Poetin, beschuldigde de Oekraïense regering Wit-Rusland van een false flag-operatie, een beschieting van Wit-Russische doelen door eigen vuur, als alibi om Oekraïne aan te kunnen vallen. Afgelopen weekend zei team-Zelensky dat ze deze week een aanval vanuit Wit-Rusland op de regio ten noorden van Lviv verwachten. Daarmee zou de aanvoer van wapens via Polen naar Oekraïne kunnen worden afgeremd.

Lees ook dit interview met oppositieleider Svetlana Tichanovskaja

Loekasjenko heeft goede redenen om zijn leger buiten de oorlog te willen houden. Ten eerste omdat de militairen er niet op berekend zijn. Ze vochten nooit in het buitenland, en zijn naar verluidt behoorlijk geschrokken van de felle Oekraïense weerstand en de tegenvallende Russische slagkracht.

De animo om de grens over te steken is gering. Volgens Franak Viacorka, rechterhand van de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, zijn zowel officieren als dienstplichtigen het land ontvlucht. Tichanovskaja roept haar landgenoten op te deserteren en voor Oekraïne te vechten. Honderden ballingen hebben dat al gedaan, ze meldden zich als vrijwilliger bij het Oekraïense leger.

Sabotage van spoor

Niet alleen de militairen hebben geen trek in oorlog. Voor de burgers geldt hetzelfde. Vlak voordat de oorlog uitbrak vond 56 procent van de bevolking (internetgebruikers) dat Wit-Rusland neutraal moest blijven, blijkt uit een peiling van de Britse denktank Chatham House. Inmiddels steunt slechts 3 procent van de bevolking deelname aan de oorlog, meldde de onderzoeker als voorschot op de uitkomst van een nieuwe peiling.

Afkeer van de oorlog blijkt ook uit sabotage van de spoorinfrastructuur, om Russische militaire transporten te dwarsbomen. De Wit-Russische oppositie probeert vanuit het buitenland het verzet tegen het regime levend te houden. Bij het referendum van 27 februari leek dat redelijk te lukken; er was openlijk protest tegen de oorlog bij de stembureaus. Er werden achthonderd mensen gearresteerd.

Lees ook dit artikel over het referendum en de greep van Poetin

Volledige en openlijke deelname aan de oorlog is dus riskant voor Loekasjenko. Het leger kan breken, de bevolking kan opnieuw in verzet komen. Nog een nadeel: Poetin is niet langer in staat om meer economische misère financieel te compenseren.

Decennia lang balanceerde Loekasjenko tussen Europa en Rusland. De financiële en militaire steun van Poetin die hij nodig had om de protesten van 2020 te overleven, hebben hem richting Rusland geduwd. Poetin heeft zijn buurman in zijn macht. Dat blijkt ook uit de grondwetswijziging die bij het referendum werd aangenomen en vorige week van kracht werd. Daarbij gaf Wit-Rusland de kernwapenvrije status op; Rusland kan kernwapens in Wit-Rusland stationeren.

De komende tijd, mogelijk al snel, zal blijken of Loekasjenko de druk van Poetin om zijn leger mee te laten vechten kan trotseren. Dan wordt duidelijk of hij over een laatste restje onafhankelijkheid beschikt.