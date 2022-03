Kremlin: onderhandelingen nog niet ver genoeg voor ontmoeting tussen Poetin en Zelensky

De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn nog niet ver genoeg gevorderd voor een ontmoeting tussen de leiders van de twee landen. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov maandag gezegd, zo melden internationale persbureaus. Russische en Oekraïense afgevaardigden praten vandaag per videoverbinding verder over de oorlog.

Volgens Peskov hebben de gesprekken tot nu toe nog geen grote doorbraken opgeleverd. Als het aan het Kremlin ligt, moeten de onderhandelingen nog tot aanzienlijke voortuitgang leiden, wil een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky op het programma staan.

„Als we willen spreken van een ontmoeting tussen de twee presidenten, moet er huiswerk worden gedaan”, zei Peskov. „Er moeten besprekingen worden gehouden en er moet overeenstemming worden bereikt over de resultaten. Er is tot nu toe geen significante vooruitgang geboekt.” Eerder deze maand zei Poetin nog dat hij een ontmoeting met Zelensky „niet zou afwijzen”.

Over de inhoud en een mogelijk resultaat van de onderhandelingen van de afgelopen weken is weinig bekend. Vorige week stelden zowel Oekraïense als Russische autoriteiten vooruitgang te zien in de gesprekken: volgens de Russische afgevaardigde Leonid Sloetski zou „het tekenen van documenten” nabij zijn. Ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov stelde zich voorzichtig hoopvol op en zei dat een neutrale status voor Oekraïne besproken werd. Zelensky zei later in de week de Russen „realistischer” te vinden in de gesprekken, maar ook dat de onderhandelingen „zeer ingewikkeld” zijn.

