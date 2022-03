Koopwoningen in februari ruim 20 procent duurder dan een jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in februari 20,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Tegelijkertijd werden er 17 procent minder koopwoningen verkocht in februari van dit jaar (ruim 14.000) dan een jaar eerder.

De prijzen van koopwoningen zijn in februari iets minder gestegen dan in de maand ervoor. Toen waren koopwoningen 21,1 procent duurder dan een jaar eerder, de grootste prijsstijging sinds het CBS in 1995 begon met de metingen. De prijzen van koopwoningen zijn sinds 2013 onverminderd aan het stijgen. In februari van dit jaar waren koopwoningen gemiddeld bijna tweemaal zo duur als in het dieptepunt in 2013.

In januari kostte een bestaande koopwoning gemiddeld bijna 435.000 euro. Dat is de laatste maand waarover het CBS deze gegevens heeft. Een maand eerder lag de prijs voor een bestaande koopwoning op bijna 397.000 euro.

De woningnood is al jaren een probleem. Koop- en huurwoningen worden steeds duurder, wachtlijsten voor sociale huur zijn lang en veel mensen, met name starters, kunnen geen betaalbare woning vinden. Het kabinet-Rutte IV probeert deze problemen met de bouw van nieuwe woningen tegen te gaan.

Zo is in het regeerakkoord opgenomen dat er honderdduizenden huizen per jaar moeten worden gebouwd en dat woningcorporaties meer ruimte krijgen om zelf nieuwe woningen te bouwen. Ook trekt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) 7,5 miljard euro uit voor infrastructuur rond nieuwe huizen. Het is volgens critici de vraag of enkel het bouwen van nieuwe huizen het woningprobleem oplost.

