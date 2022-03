Koning stelt buitenhuis beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De koning stelt slot Het Oude Loo, het buitenhuis van de koninklijke familie, beschikbaar voor zes tot acht gevluchte Oekraïense gezinnen. Hij zal de kosten voor het gereedmaken van het jachtslot en het gebruik ervan zelf dragen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het vijftiende eeuwse slot Het Oude Loo ligt in het park bij Paleis Het Loo in Apeldoorn en is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De koning huurt het, en heeft overlegd met de eigenaar, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de veiligheidsregio en de gemeente over de opvang.

Willem-Alexander en Máxima spraken, sinds de vluchtelingenstroom naar Nederland op gang kwam, een aantal maal met vluchtelingen. Zo bezocht het paar legerbasis Harskamp in Ede, waar de eerste Oekraïners werden opgevangen. De koning zei na afloop dat hij sprak met mensen die waren „getraumatiseerd door een vreselijke oorlog, waarin ze volstrekt zonder hun schuld in terecht zijn gekomen”.

Hij zei ook dat Nederland zich op z’n beste manier liet zien, na gesprekken met verschillende vrijwilligers die opvang mogelijk maken. Vrijdag bezocht de koningin twee Haagse scholen waar Oekraïnse kinderen les krijgen, en een aanmeldlocatie in Rijswijk, waar een speciale website voor vluchtelingen werd gelanceerd. De koning sprak verder met de Oekraïense ambassadeur en op paleis Noordeinde met leden van de Oekraïense gemeenschap in Nederland.

Het is niet de eerste keer dat op Het Loo vluchtelingen worden opgevangen. Wilhelmina maakte in het paleis een aantal kamers vrij voor evacuees van de Watersnoodramp (1953) en voor gerepatrieerden uit Indonesië (1958). Daarbij ging het om Nederlanders in nood. Hongaarse vluchtelingen werden in 1956 in een villa vlakbij opgevangen.

Vorige week werd bekend dat de Belgische koninklijke familie ruimte beschikbaar zal stellen aan Oekraïense vluchtelingen. Filip en Mathilde zullen drie Oekraïense gevluchte gezinnen opvangen.

