Kiezersvreugde

Net nog zag ik hoe de posters werden verwijderd. De leukste zin over de verkiezingen las ik zaterdag in deze krant: ‘Juist in gemeenten met de laagste opkomst, zoals Rotterdam, Roosendaal en Lelystad, was de keuze reuze.’

Je kan van ‘keuzestress’ , zoals dat tegenwoordig heet, toch iets luchtigs maken. Dat lukt reuze.

Ik zat op de dag dat ik gestemd had in een café, dat ik enkel mag bezoeken wanneer ik terugfiets van de sportschool. Noem het een compensatieprincipe. Er zat een vrouw, die iets deed wat ik gewaagd vind maar ook vertrouwenwekkend. Ze vroeg of ik al gestemd had en waarop. Hoort niet, wij stemmen anoniem en niemand hoeft zich daarvoor publiekelijk te verantwoorden. Maar dat wij dit gesprek zo gewoontjes konden voeren, en niet hoefden te fluisteren of onzichtbare microfoons moesten ontlopen, tekende de gemoedelijkheid. Ik wilde schrijven: de naoorlogse gemoedelijkheid, maar daar wacht ik nog even mee.

Nog een reden voor de vrijpostigheid van die vrouw; wij zaten in een Amsterdams café, waar hoogopgeleid en middenklasse samendrommen. Had ik op haar vraag stralend geantwoord: ‘PVV’ dan was de conversatie dood geweest. De bandbreedte is niet oneindig, van Bij1 (waar zij op stemde) tot D66 en vooruit, CDA en VVD, maar je maakt in dat café geen vrienden met een Forumstem. Zo zijn wij onze broeders’ hoeders; zo kan het vertrouwen ook ongemerkt overgaan in eenkennigheid.

De vrouw werkt als lerares, die vluchtelingen het Nederlands leert. Een jongeman uit Syrië was die ochtend naar haar toegekomen, verbijsterd over de aanplakborden met al die verkiezingsposters. Hoeveel partijen bestonden er niet? En daar kon je zomaar uit kiezen?

Eigenlijk had zij toen, of later ik een bedrukt betoog moeten afsteken over versplintering en de bestuurlijke moeilijkheden die daar ongetwijfeld het gevolg van zullen zijn. Maar onze trots over die verkiezingsconfetti won het van de zwaarwegende, politicologische bezwaren. Het is echt leuker, wanneer je in een winkel kan kiezen tussen verschillende soorten tandpasta. De dag dat je zwijgend die ene categorale soort krijgt overhandigd, is een kwaaie dag.

Nu mengden zich meer mensen in ons gesprek: een man stemde PvdA en deed ook iets voor die partij. Een andere man moest nog stemmen, hij wist het nog niet, maar stemde in ieder geval op een vrouw. Ik zei dat ik altijd, nu ja op gekleurde, gemengde, getinte mensen stem, met of zonder migratieachtergrond, die vroeger wel werden aangeduid als ‘allochtonen’. Dat kwam er niet zo soepel uit.

Bezweringsformules zijn het, die onze deugdelijke karakters moesten onderstrepen, en die onze sociale bubbel nog weer fijnmaziger maakte.

Het was een feestelijke dag, die achteraf pas tot nadenken stemde.

