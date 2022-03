Tegen sluitingstijd loop ik naar de balie van de museumwinkel om een boekje te kopen. De dame achter de kassa is geld aan het tellen. Dan kijkt ze op. „Nee, blijf jíj maar lekker op je plekje!” roept ze tot mijn verbazing en ik blijf staan. Dan zie ik de kop van een bruine poedel boven de balie uitkomen – en gehoorzaam weer terugzakken.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl