Jaap Flier: rebel voor de moderne dans

Op zoek naar de onbeperkte mogelijkheden van de dans; dat was de missie van danser/choreograaf Jaap Flier (Scheveningen, 1934). 18 maart jl. overleed hij in Bloemendaal. Flier was na de Tweede Wereldoorlog de eerste grote klassieke danser van Nederland, een voorbeeld en idool voor de prille balletgeneratie van die tijd. Voor de jonge Hans van Manen gaf het optreden van Flier tijdens de manifestatie Damstad in 1950 zelfs de doorslag bij zijn besluit danser te worden.

Flier was toen pas kort balletdanser. Zijn talent voor bewegen werd echter meteen opgepikt door de even beruchte als bewonderde balletleidster Sonia Gaskell, bij wie hij als vijftienjarige auditie deed. Bij haar thuis, met de radiator bij wijze van barre. In de nog ongevormde jongen herkende zij haar gedroomde pupil: „Wat een plié!” In razend tempo, soms met harde hand, kneedde Gaskell hem tot een van de paradepaardjes van haar gezelschap Ballet Recital. Met Marianna Hilarides vormde hij in de jaren vijftig het absolute sterrenkoppel.

Flier beschikte behalve over de juiste fysiek over het talent om de ballettechniek in natuurlijke, vloeiende lijnen te vangen. Ook dramatisch was hij een bijzondere danser – in de jaren zestig beschreef The New York Times hem als een van de beste dans-acteurs ter wereld.

Op aanmoediging van Gaskell waagde hij zich aan zijn eerste choreografieën, net als onder anderen Rudi van Dantzig, met wie hij een korte verhouding had. „Een jongensliefde”, in de woorden van Flier, die later met danseres Willy de la Bye trouwde. Fliers eerste choreografie Het Proces (1955, naar Kafka’s roman) maakte deel uit van het ‘Eerste experimentele Programma’ van het prille Nederlands Ballet, de voorloper van Het Nationale Ballet.

In de loop der jaren kreeg de zachtmoedige Flier steeds meer moeite met het hiërarchische systeem van het ballet en de autoritaire stijl van Gaskell. Ook de rigide klassieke techniek interesseerde hem steeds minder – hij hield van organische beweging, het onverwachte en experimentele. Hij was dan ook een van de rebellen die zich in 1959 van het Nederlands Ballet afscheidden en om het Nederlands Dans Theater op te richten. Daar danste hij glansrollen in talloze nieuwe choreografieën, waaronder De maan in de trapeze (Hans van Manen), Pierrot Lunaire en De Anatomische Les van Glen Tetley.

Jaap Flier (onder) met Boukje Schweigman in 2007. Foto Jochem Jurgens

Spitzen de deur uit

Ook creëerde hij nieuw werk, nu minder literair, meer abstract geïnspireerd, zoals Réjouissance, Interieur of Hi-Kyo. In 1970 nam hij kort de artistieke leiding van het gezelschap op zich. Niet teruggrijpen naar oude successen of klassiek repertoire, was zijn inzet, de vernieuwende lijn van de beginjaren moest weer worden opgepakt en de spitzen moesten de deur uit. Het Nederlands Dans Theater moest zich bezighouden met „het verkennen van randgebieden, het aanboren van nieuwe mogelijkheden en nieuw talent. Onze taak is niet zozeer namen brengen, wel namen máken.”

Tot zijn teleurstelling werd die visie door bestuur noch veel dansers gedeeld. In 1972 nam hij na veertien jaar afscheid van de groep. Met vrouw en zoon vertrok hij naar Australië, waar hij artistiek leider werd van het Australian Dance Theatre. Na twee seizoenen echter moest hij vaststellen dat ook die groep niet toe was aan zijn vooruitstrevende ideeën. Met de Sydney Dance Company leek meer mogelijk, maar geplaagd door heimwee moest het gezin Flier, inmiddels uitgebreid met een dochter, in 1976 terugkeren naar Nederland.

Eenmaal terug begon een nieuw leven: Flier werd een van de drijvende krachten van de hedendaagse-dansopleidingen in Rotterdam en, vanaf 1980, Amsterdam. Daar werd hij directeur van de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling, waar spiegels (erfenis van het vermaledijde ballet) het enige taboe waren en choreografisch experiment en improvisatie de norm. In de mooie documentaire Jaap Flier Solo (Jellie Dekker, 2016) noemde hij die tien jaren bij de SNDO „zijn beste jaren”.

Een enkele keer stond Flier nadien nog op de planken, het laatst in 2006. Boukje Schweigman, destijds beginnend theatermaker, vroeg de toen 72-jarige voor haar duet Grond. Flier liet zich optakelen, neersmijten, door de aarde rollen en begraven. Tegen Schweigman zei hij: „Het is wel veel dood.” Die boezemde hem steeds minder angst in.