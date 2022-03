In de tapasbar in Barcelona hing een spiegel aan de muur, tien meter verderop en precies zo geplaatst dat Sonny en ik onze hoofden erin konden zien. We waren met z’n tweeën en zaten naast elkaar aan tafel, op een bankje tegen de andere muur. Normaal zou je tegenover elkaar gaan zitten aan zo’n grote tafel. Ik zit liever naast hem. Hij is net 15, het duurt niet lang meer tot Sonny langer is dan ik, en toch wil ik een arm om hem heen kunnen doen.

Ik wees naar de spiegel waarin we naast elkaar te zien waren en zei: „Kijk, dat ben jij over 35 jaar.”

Het is wonderlijk om een zoon te hebben die exact op jou lijkt toen je 15 was. Ik keek nog een keer in de spiegel en zag aan de ene kant de belegen versie van mezelf zitten, de realiteit van hoe ik er nu uitzie. En naast mij zag ik de jonge variant, de betere uitvoering, die alles nog voor zich heeft. De verschijningsvorm die het voorrecht heeft om jong te zijn, met het vooruitzicht om alles te mogen meemaken wat voor mij al achter de rug is.

Over deze serie In de moderne wereld moeten wij voortdurend iets. Sowieso moeten we altijd eerst aan de slachtoffers denken, maar we moeten ook allemaal een eigen podcast maken en niets meer drinken, behalve havermelk en natuurwijn. In deze serie beschrijft Robert Vuijsje wat wij allemaal moeten. Vandaag: ik moet stabiel zijn.

Studeren en zo. Of niets doen als je daar zin in hebt. Voor zover dat mogelijk is voor studenten zonder het comfort van zes jaar studiefinanciering, zoals ik kreeg. Maar toch: zonder dat hij het beseft, kent Sonny nu de gemoedsrust van geen verantwoordelijkheden hebben, want als er problemen komen zijn er ouders die het voor je oplossen.

Een paar uur later. In een hotelkamer lagen we allebei op ons eigen bed. Bijna in slaap. Had ik hem al verteld over de fantasie die ik heb sinds een andere reis die we met z’n tweeën maakten? Het mooiste jaar uit mijn leven bracht ik door als uitwisselingsstudent aan de University of Memphis. Jaren later liep ik met Sonny over de campus. Alles zag er nog hetzelfde uit – alsof we rondliepen in een Amerikaanse film.

Alleen zag ik er niet meer uit als een student die daar thuishoorde. Sonny nu wel. Maar wat dus mijn fantasie was: dat ik voor altijd de leeftijd zou houden die ik toen had, tijdens dat jaar. Het liefste zou ik daar zijn, als student aan die Amerikaanse universiteit, maar dan met mijn zoons erbij. Dat we allemaal dezelfde leeftijd hadden en zij waren mijn vrienden.

„Wat denk je daarvan?”, vroeg ik.

Sonny had zijn oortjes al in, hij hoorde me niet meer.

Die nacht werd ik wakker. Ik zag hoe hij lag te slapen. Net zoals ik vroeger lag te slapen wanneer ik met mijn vader samen op reis ging. In de periode dat mijn vader alles regelde en ik me mocht opstellen als de verwende puber die helemaal niets hoefde te doen, behalve klagen over alles.

Ik keek naar Sonny en dacht: in mijn hoofd ben ik nog dezelfde persoon als het jongetje dat er zo uitzag als hij. Hoezo ben ik nu ineens de vader en is hij het kind? Wanneer ben ik beland in het toneelstuk waarbij wordt voorgeschreven dat ik streng hoor te zijn en hem moet bestraffen voor de dingen die ik gisteren zelf ook deed? Goed, misschien was het eergisteren. Maar waarom blijf ik verbaasd, iedere keer dat ik de vraag hoor: papa, kun je dit voor me regelen? Hoe ben ik in deze rol gekomen?

Je groeit op omringd door mensen die voor je zorgen en met je begaan zijn – als het goed is, tenminste. Alleen weet je dan nog niet dat dit stopt. Na een bepaalde leeftijd is er niemand meer die je handje vasthoudt. Die het zo zielig voor je vindt als je pijn hebt, of met griep in bed ligt. Je moet stabiel zijn en het gewoon zelf doen. Ook op de dagen dat je even niet meer weet hoe het verder moet.

Wat als je een keer in de war bent? Of de hele nacht wakker hebt gelegen? Geen optie. Zorg maar dat je het regelt. De rolverdeling is zo: kinderen zijn er niet mee bezig dat hun ouders ook gevoelens hebben. Als je tegen ze begint te zeuren of te klagen, kijken ze je aan alsof je gek bent. Zeuren en klagen: dat doen wij. Jij bent de boom die daar altijd moet staan voor beschutting en geen andere functie heeft dan stabiel zijn.