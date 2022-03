‘Ik ben vooral bang voor wat Poetin uiteindelijk gaat doen’

Een hoogzwangere vrouw met een bebloed gezicht, achtergelaten baby’s in een ziekenhuis en het levenloze lichaam van een jong meisje: een greep uit de beelden van een AP-reportage, geplaatst in NRC. De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels al drie weken en nieuwsconsumenten worden overspoeld met oorlogsbeelden. Op sociale media wisselen TikTok-dansjes zich af met video’s uit schuilkelders. Hoe is het voor nieuwsconsumenten om dagelijks blootgesteld te worden aan deze oorlogsbeelden?

NRC sprak de afgelopen dagen met een aantal nieuwsconsumenten en over één ding zijn ze het eens: de oorlog in Oekraïne is overweldigend. Vooral omdat het zo dichtbij is. „Je bent eerder in Oekraïne dan in het Spaanse Sevilla”, vertelt Marek van den Oever (36). Hij heeft een reisbureau, gericht op reizen in Polen en een deel van zijn familie woont in Warschau. Hierdoor krijgt hij veel nieuwsbeelden doorgestuurd en voelt hij de angst die daar overheerst. Hij heeft ook een vriendin die in Kiev woont: „Zij kan wel weg, maar wil dat niet. Veel Oekraïeners voelen dat het alles of niets is. Ze willen vechten tot de dood.” Van den Oever ziet vooral op sociale media veel beelden van de oorlog voorbij komen. „Elk half uur zie ik wel een filmpje van een raket-inval, en dat maakt me angstig omdat ik bang ben voor wat Poetin uiteindelijk zou gaan doen en mijn familie zo dichtbij zit.”

Volgens mediapsycholoog Mischa Coster roepen de oorlogsbeelden over het algemeen veel emotie bij mensen op. Volgens hem kunnen veel mensen zich boos of angstig voelen. „Met name wanneer mensen voor een langere tijd blootgesteld worden aan negatief nieuws, kan dit gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat mensen depressieve gevoelens krijgen van het nieuws en uiteindelijk geen perspectief meer zien.” Volgens Coster kunnen mensen die langdurig worden blootgesteld aan negatieve nieuwsbeelden, stressproblemen ontwikkelen.

Dit blijkt ook uit onderzoek van psychologisch wetenschapper Roxane Cohen Silver, verbonden aan de universiteit van Californië. Zij heeft onderzoek gedaan naar de psychologische effecten van mediabeelden van de aanslag op 9/11 en de latere oorlog in Irak. Zij concludeert dat oorlogsbeelden in de media kunnen leiden tot negatieve gezondheidsgevolgen, waaronder acute stress, hartklachten en een aangetast immuunsysteem. Mensen die een langere periode dagelijks een aantal uur naar dit soort beelden kijken, kunnen zelfs symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vertonen zoals na een niet goed verwerkt trauma. Dit kan zich uiten in angstgevoelens, slaapstoornissen en stressreacties. Zelfs wanneer mensen een oorlog zelf niet mee hebben gemaakt, kunnen ze nachtmerries krijgen van de beelden.

„Ik heb dagenlang gehuild toen ik die rotbeelden zag,” vertelt Jolanda Gooiker (47). Vooral het beeld van de zwangere vrouw die werd afgevoerd op een brancard, nadat het kinderziekenhuis in Marioepol werd verwoest door Russische luchtaanvallen, maakte erg veel indruk op haar. „Omdat ik steeds weer spontane huilbuien kreeg zodra ik de oorlogsbeelden zag, heb ik mezelf op een soort media-dieet gezet.” Nu volgt ze het nieuws alleen nog via tekst en probeert ze de afbeeldingen en video’s te ontwijken. Ze probeert het nieuws op Twitter te lezen, maar dat is lastig omdat er toch veel video’s op haar tijdlijn voorbijkomen. Ze zet ook een paar keer per dag een wekker van tien minuten om het nieuws te lezen. „Ik wil op de hoogte zijn, maar het heeft te veel invloed op me als ik het nieuws de hele dag door lees. Zodra de wekker gaat, doe ik mijn telefoon weer weg.”

Van den Oever, die zelf twee jonge kinderen heeft, vindt het vooral moeilijk om vluchtende gezinnen te zien en beelden van kinderen die afscheid moeten nemen van hun vader. Hij probeert daarom ook afstand te nemen van het nieuws, maar hij maakt zich veel zorgen om zijn familie. „Het is onmogelijk door te gaan met het alledaagse leven, wanneer je weet dat daar een oorlog woedt en je vrienden en familie in gevaar zijn.”

Volgens mediapsycholoog Mischa Coster zou het verstandig zijn als mensen iets meer afstand nemen van het nieuws. Een media-dieet zou volgens hem een goed idee kunnen zijn. „Daarnaast is het goed als mensen naast het nieuws ook wat positieve programma’s kijken, om niet te veel bezig te zijn met de oorlogsbeelden.” Ook vindt hij dat de media iets zorgvuldiger moeten zijn met beelden die zij tonen. Sommige video’s vereisen echt een waarschuwing.

Ook al probeert Gooiker om afstand te houden van nieuwsbeelden: dat lukt niet altijd. ,,Ik zag laatst op Twitter een filmpje voorbij komen van iemand die op een piano, midden in een ravage in Oekraïne, een nummer van Chopin speelde. Ik was helemaal onder de indruk en van slag en keek door tot het einde. Daarna ging ik snel iets anders doen om afleiding te zoeken.”