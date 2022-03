Het is ongewoon warm rond de polen

Bij het Frans-Italiaanse Concordia-station op Antarctica zijn temperaturen gemeten die zo’n 45 graden boven het gemiddelde liggen. Dat meldden internationale media de afgelopen dagen. En vorige week waren er al berichten over extreem hoge temperaturen aan de andere kant van de wereld, in het Arctisch gebied.

Wat is er aan de hand op de polen?

Op 18 maart steeg het kwik bij het onderzoeksstation Concordia tot -11,5°C, terwijl het er in deze tijd van het jaar gemiddeld zo’n -55°C is. „Zo’n opwarming is extremer dan we hadden verwacht op basis van klimaatmodellen”, zegt Michiel van den Broeke, hoogleraar. polaire meteorologie aan de Universiteit Utrecht Hij vergelijkt het met de hittegolf in Canada vorig jaar juli, toen het in het plaatsje Lytton 49,6°C werd.

Voor het Arctisch gebied ontstond de opwinding niet over daadwerkelijk gemeten temperaturen, maar over een weersvoorspelling. In een tweet van 13 maart kondigde klimaatonderzoeker Martin Stendel van het Deense meteorologische instituut (DMI) aan dat „de komende paar dagen” de temperaturen in het centrale deel van het Arctisch gebied 20 graden boven het langjarige gemiddelde (1979-2000) zouden komen te liggen. Daarmee zouden ze boven de oceaan uitkomen rond het vriespunt, en boven land (op Spitsbergen bijvoorbeeld) zelfs ver daarboven. Via e-mail liet Stendel deze maandag weten dat de voorspelling „inderdaad is uitgekomen”. Aan de oostkust van Groenland zijn temperaturen rond het vriespunt gemeten. „Dat is erg warm voor het seizoen.” De warme periode heeft volgens Stendel zo’n drie dagen geduurd.

Opwarmende wereld

Deze signalen horen bij een opwarmende wereld, zegt Van den Broeke. Als het klimaat opwarmt, worden de extremen groter. Van den Broeke: „Het temperatuurrecord op Antarctica had niet kunnen gebeuren als de atmosfeer de afgelopen eeuw niet al was opgewarmd”.

Het geldt helemaal voor het Arctisch gebied, dat twee tot drie keer zo snel opwarmt als het wereldwijd gemiddelde. De World Weather Attribution, dat de achtergrond van opgetreden extreme weersgebeurtenissen onderzoekt, schreef over de ongekende hittegolf die zich in november en december 2016 voordeed in het centrale deel van het Arctisch gebied, dat het inmiddels een gebeurtenis is die zich elke 50 tot 200 jaar voordoet. Als de opwarming verder zou stijgen naar 2°C gemiddeld – voor het Arctisch gebied zou dat +5°C betekenen – zou zo’n hittegolf zich elke paar jaar herhalen.

Waar de uitschieter op Antarctica ongekend was, geldt dat voor het Arctisch gebied overigens niet, laat Stendel weten. „We hebben de laatste jaren een paar vergelijkbare hittegolven gehad.” Maar de temperaturen hebben volgens hem wel „het absolute maximum” bereikt wat voor dit gebied, en deze tijd van het jaar, verwacht mag worden.

Warme luchtstromen

Bij zowel Antarctica als het Arctisch gebied ging het om warme luchtstromingen die vanuit lager gelegen breedtegraden tot ver in het poolgebied doordrongen. Bij Antarctica kwamen die stromingen vanuit Australië. Bij het Arctisch gebied ging het om een warme luchtstroom die, tussen een sterk lagedrukgebied over Denemarken en een sterk hogedrukgebied over Noordwest-Rusland, noordwaarts trok.

Dat de temperatuurstijging bij het Concordia onderzoeksstation zo groot kan zijn, koppelt Van den Broeke aan het doorbreken van een hardnekkige koude laag aan het oppervlak. Het station bevindt zich op de ijskap, en ligt op een hoogte van ruim 3.200 meter. „Er vormt zich daar een heel koude luchtlaag van een paar honderd meter dik, een proces dat zich zover landinwaarts, aan het begin van de poolwinter, niet zo snel laat verstoren”, zegt Van den Broeke. Maar als het dan toch gebeurt, door bewolking of door een warme luchtstroming, kan de temperatuur heel snel sterk oplopen.

Juist deze sterke gelaagdheid van de lucht maakt het voor Antarctica lastig voorspellingen te doen, zeggen Van den Broeke en Stendel. De klimaatmodellen zouden daarvoor een veel hogere resolutie moeten hebben. „Dat is computationeel nog te zwaar”, zegt Van den Broeke. Stendel: „Misschien met de volgende generatie supercomputers.”