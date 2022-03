‘Geworteld zijn is (..) de belangrijkste en minst erkende behoefte van de mensenziel’

‘Op tv zag ik de hereniging van een Oekraïense moeder met haar kinderen, ergens in Hongarije. Eerder had zij haar kinderen aan onbekenden meegegeven, zodat die eerder dan zijzelf uit Oekraïne konden wegvluchten. Toen ik dat zag, besloot ik: ik ga erheen, ik weet niet hoe, ik weet niet wat ik er kan doen – ik gá gewoon.

Laurens Knoop (1972) is creatief directeur van The School of Life in Amsterdam, die onder meer cursussen en lezingen over filosofie, psychologie en kunst organiseert vanuit diverse steden in de wereld.

„Ik heb een vriend gevraagd: ga je mee? Hij zei meteen ‘ja.’ Ik heb vrienden gebeld: ‘Denk ’s mee? Hoe kunnen we dit aanpakken?’ De hulp kwam direct van alle kanten. Slaapzakken, sokken, jassen: allemaal nieuw. Rugzakjes zijn gevuld met papier en kleurpotloden, voor kinderen. Busje volgeladen – en gáán.

„Na een rit van ruim 1.200 kilometer namen we een hotel in Krakau. De vader van een hotelmedewerker bleek te werken als beveiliger bij een hal vol hulpgoederen, vlakbij de grens met Oekraïne. Via hem konden we onze spullen afleveren. Er was daar ook een enorme hal voor vluchtelingen ingericht, waar duizenden mensen stil voor zich uit lagen te staren op veldbedden.

„Met een vader en drie jonge kinderen, gevlucht uit het noorden van Oekraïne, zijn we diezelfde dag nog naar een stad in het westen van Polen gereden. De volgende dag hebben we aan de oostgrens vier vluchtelingen uit Charkov opgehaald: een Oekraïense vrouw en haar man, van Palestijns-Jordaanse afkomst, samen met hun baby van vier maanden en de zus van de vrouw. We hebben hen naar een opvangplek bij Dresden gebracht. Van daar zijn we weer naar huis gereden.

Simone Weil (1909-1943) was een Franse filosoof van Joodse afkomst. Zij was een politieke, antikapitalistische activist. In haar filosofische werken probeerde zij verklaringen te vinden voor het menselijk lijden.

‘Ik ben niet huilerig van aard, maar ik brak toen ik mensen in de ogen keek, daar in die enorme hal. Ik zag stille mensen, met paniek in hun blik. Angst, stress. Het is moeilijk te verwoorden wat ik daar voelde. Simone Weil schreef ooit: ‘Geworteld zijn is wellicht de belangrijkste en minst erkende behoefte van de mensenziel.’ Ik zag ontwortelde mensen. Ik raakte daar ook mezelf even kwijt. Ik – met m’n eigen karaktertje, m’n zogenaamde carrièresuccesjes, de dingetjes waarover wij ons zoal druk maken.

„Ik ben teruggekomen met heel veel om over na te denken. Misschien, denk ik nu ook wel, zijn mijn wortels niet eerder zo diep doorgedrongen tot zowel de wreedheid als de schoonheid van het leven. Simone Weil schreef in haar laatste jaren over mystieke ervaringen. Om iets dergelijks te beleven, moet je volgens haar je eigen ego loslaten. Alleen wanneer je jezelf volledig kunt wegcijferen, ben je in staat een diepere existentiële laag in jezelf te bereiken.

„In de vier dagen van onze reis heb ik twee extreme kanten gezien van waartoe mensen in staat zijn. De gevolgen van oorlogsgeweld én tegelijk: naastenliefde, zelfopoffering. ‘Het hemd is nader dan de rok’, dacht ik daar. Polen probeerde eerst met man en macht vluchtelingen tegen te houden. Nu halen ze echt alles uit de kast om vluchtelingen op te vangen.

„Daar kun je cynisch over doen, maar dat wil ik niet. Al die meningen, al die analyses, al die betweterij. Mensen die andere mensen écht helpen – misschien is dat wel dé manier om je eigen leven betekenis te geven.”