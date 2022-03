Future Cities - verhalen over hoop en nieuwe kansen

„Natuurlijk zagen we de clichés: armoede, vervuiling en ongelijkheid. Maar we ontdekten ook dat er een ander verhaal te vertellen is. Een verhaal over hoop, nieuwe kansen en mensen die hard werken om vooruit te komen – en daarin ook slagen”, schrijft journalist Stephanie Bakker, die samen met fotograaf Yvonne Brandwijk sinds 2014 naar vijf snelgroeiende wereldsteden reisde: Kinshasa (Congo), Yangon (Myanmar), Lima (Peru), Medellín (Colombia) en Addis Ababa (Ethiopië). Eerder wonnen ze met hun multimediale verhalen al een World Press Photo Award (voor hun webdocumentaire), er waren publicaties in internationale media, tentoonstellingen, en sinds vorige week is er ook een boek, : Future Cities – Stories behind the statistics of urbanization and growth (uitgeverij Jap Sam Books).