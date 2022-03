Supporters en sponsors van FC Antwerp bezorgd over aanstelling van Marc Overmars

Wie maandagmiddag Marc Overmars een mea culpa wilde horen uiten over grensoverschrijdend gedrag had zich een reis naar het Antwerpse Bosuilstadion kunnen besparen. De 48-jarige ex-international hield zich tijdens zijn eerste publieke optreden sinds zijn vertrek bij Ajax, begin februari, op de vlakte over beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Overmars zou tijdens zijn tijd als directeur voetbalzaken in Amsterdam ongewenste berichten, waaronder dickpics, naar personeelsleden hebben gestuurd.

De appjes van Marc Overmars werden almaar dwingender

Tijdens zijn presentatie als nieuwe technisch directeur van FC Antwerp werd alleen in bedekte termen over de zaak gesproken. Ook excuses tegenover de slachtoffers waren niet te horen. Overmars focuste zich op hoe hij zijn vertrek bij Ajax zelf had beleefd en wil in België een nieuwe weg inslaan. „Het is spijtig wat er gebeurd is, maar ik wil weer verder, op een positieve manier”, zei hij. „Ik wil de bladzijde omslaan en aan een nieuw hoofdstuk bij Antwerp beginnen.”

Champions League

De aanstelling van Overmars is vooral een stunt van de ambitieuze voorzitter Paul Gheysens. Die wil met Antwerp zo snel mogelijk naar de (inter)nationale top. Overmars ging maandag gretig mee in dat verhaal. Hij fantaseerde bij zijn voorstelling hardop over de Champions League. „Dat moet een droom voor Antwerp zijn.” Hij bedankte ook de familie Gheysens, vader Paul en zoon Michael, om hun doortastend optreden. Nauwelijks twee weken na zijn vertrek bij Ajax, had Gheysens al contact opgenomen. „Dat heeft hen een voorsprong gegeven”, aldus Overmars.

Het doortastende optreden van de familie Gheysens viel maandag niet overal in de smaak. Enkele belanghebbenden van de oudste voetbalclub van België voelden zich gepasseerd. Het personeel noch de sponsors werden vooraf geconsulteerd.

„We wisten dat er groot nieuws zat aan te komen, maar hadden meer gedacht aan de trainer of een speler”, zegt Cedric Vanhencxthoven, mede-eigenaar van hoofdsponsor Heylen Vastgoed. „We zijn verrast door de aanstelling van Overmars. We hebben hier een dubbel gevoel bij. Sportief kan dit een heel goeie beslissing zijn. Maar de zaken waarvoor hij in opspraak is gekomen in Amsterdam zijn niet goed te keuren en staan mijlenver van de waarden van ons bedrijf. Vrouwen zijn in ons bedrijf in de meerderheid. We kunnen alleen maar hopen dat de club, de voorzitter en de mensen die deze beslissing genomen hebben voldoende elementen hebben gezien om tot een correcte inschatting van de feiten te komen.”

‘Kort door de bocht’

De officiële supportersvereniging van FC Antwerp stelt „geen mening” te hebben over Overmars en „steunt de club in haar beslissing deze man aan te nemen”. Maar niet elke fan is even enthousiast. „Sportief kan zijn komst een aanwinst zijn, maar ik vond dat er tijdens de persconferentie te weinig werd ingegaan op de feiten waarvan hij beschuldigd wordt”, zegt Tine Pauwels (29), een seizoenkaarthouder uit Deurne. „Hopelijk betekent dat niet dat straks oogjes worden dichtgeknepen. Het is jammer dat de club zo kort door de bocht gaat.”

Het is belangrijk mensen een nieuwe kans te geven Sven Jaecques directeur FC Antwerp

Ook Anne Demoor uit Borgerhout (29) is teleurgesteld. „Het had Paul Gheysens gesierd als hij ook zelf op de persconferentie aanwezig was geweest. Dan had hij zelf kunnen vertellen welke maatregelen Antwerp genomen heeft om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen. Nu verwijst men naar feiten uit de privésfeer van Overmars. Ik vraag me af of dat voldoende is.”

Bij afwezigheid van Gheysens voerde algemeen directeur Sven Jaecques het woord. „Wij hebben heel goed geluisterd naar wat er precies gebeurd is”, zei Jaecques. „Wij hebben uitgelegd wat voor een club we zijn en wat onze waarden en normen zijn. Uiteindelijk matcht dat [met de normen en waarden van Overmars]. We vinden het belangrijk mensen een nieuwe kans te geven.”

Of voorzitter Gheysens zijn hand heeft overspeeld, zal moeten blijken. Antwerp verklaart dat alles juridisch is afgedekt en er Overmars strafrechterlijk niets meer boven het hoofd hangt. Er loopt nog wel een tuchtrechterlijke procedure in Nederland. Het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR) doet vooronderzoek naar Overmars. In Nederland geldt een meldingsplicht voor grensoverschrijdend gedrag waardoor Ajax de feiten waar Overmars zich aan heeft schuldig zou hebben gemaakt had overgegedragen aan het ISR.

Indien Overmars schuldig wordt bevonden, riskeert hij een schorsing tot zelfs een verbod om nog een functie als sportbestuurder in Nederland te vervullen. Deze straf blijft beperkt tot het Nederlandse grondgebied tenzij hij zou worden overgenomen door een internationale instantie.