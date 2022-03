Eerst waren de studenten somber, nu is het alleen maar leren, leren, leren

Vier weken geleden stopte Jolene Bierman (19) uit -Zevenbergen met haar studie; de zorgopleiding van Defensie. Ze kreeg niet de begeleiding die ze nodig had, zegt ze. „Online tien minuten uitleg, daarna zelf de opdracht doen. Thuis. -Alleen. Dan schoof ik mijn laptop aan de kant en ging ik wat te eten maken of de hond uitlaten.”

Ze zag ook op tegen de sporttest die er aan zat te komen – „Een soort Kamp Van Koningsbrugge met onder andere 2.100 meter rennen, 25 kilo tillen, sit-ups, push-ups en pull-ups”. Normaal trainen de studenten daar onder schooltijd op de campus voor, onder begeleiding van een sportdocent of sergeant. Maar door de -coronamaatregelen moest Jolene zich met een paar trainingsschema’s zelf voorbereiden op deze test. In de straat van lantaarnpaal naar lantaarnpaal rennen en planken in het gras, totaal afhankelijk van haar eigen motivatie. „Dat ging dus niet. Ik had vier keer per week moeten trainen, maar sportte maximaal één keer.”

Dat school niet lekker liep, gaf haar veel stress, zegt ze. „Ik trok me terug en was chagrijnig. Het liefst bleef ik de hele dag in mijn bed liggen, ik voelde me nutteloos en had geen zin om ergens naartoe te gaan. Zo was studeren voor mij niet vol te houden.”

Daan de Glee (20) uit Barneveld stopte vorig jaar met zijn studie biologie aan de Universiteit Utrecht. Hij vond de vele, lange online lesdagen „saai” en moeilijk vol te houden. Hij miste het contact met studiegenoten en de practica die normaal een vast onderdeel van het curriculum zijn.

„Het komt door corona dat ik mijn eerste jaar niet heb gehaald”, zegt Ruben Poelhekke (19), die ook vorig jaar stopte met zijn studie technische bestuurskunde in Delft.

Meer afhakers geven corona als argument, blijkt uit onderzoek van Qompas, kenniscentrum voor loopbaanontwikkeling. Van de ruim duizend uitvallers die aan het onderzoek meewerkten, gaf 85 procent aan dat het online onderwijs daaraan heeft bijgedragen: ‘niet motiverend’, ‘miste sociaal contact’, ‘kon de stof niet goed volgen’ en ‘vond het saai’. De meerderheid (59 procent) was ontevreden over de begeleiding van eerstejaars tijdens corona. Driekwart voelde zich eenzaam. Allemaal herkenbaar voor Daan, Jolene en Ruben.

„Afhaken en switchen is van alle tijden”, zegt kinder- en jeugdpsycholoog Marga Akkerman. „Dat studenten dat vooral toeschrijven aan onlineles is begrijpelijk, maar dat is niet het enige probleem. Het motiverende netwerk dat je normaal in het onderwijs hebt, is weggevallen. Geen werkgroepen, geen tentamens samen voorbereiden in de bieb van de universiteit. Een opleiding draait niet alleen om de colleges, maar ook om het contact met medestudenten. Met een groep de stof doornemen levert nieuwe inzichten op en zo krijg je meer grip op je studie.”

Frisse zin

Voor de serie ‘Pechvogels’ volgt NRC een groep jongeren, onder wie Daan en Jolene, nu bijna twee jaar. Ze deden eindexamen in coronatijd en begonnen met studeren achter een scherm in plaats van in een collegezaal omringd door nieuwe vrienden. Na een jaar sober leven waren ze gelaten, soms somber en moe. Ze toonden weinig initiatief en de veerkracht die psychologen nodig achten om deze tijd goed door te komen, was ver te zoeken.

Nu de mondkapjes af mogen, collegezalen weer toegankelijk zijn, sportscholen open en de terrassen vol, verdwijnt dat nutteloze en neerslachtige -gevoel. Met frisse zin schreef Ruben zich in voor economie en bedrijfseconomie in Rotterdam. Ook Daan begon aan een nieuwe studie, dit keer op het hbo: leraar biologie. „Doordat ik weer fysiek college heb, begrijp ik beter wat ik leer. Voor het eerst denk ik ’s ochtends als ik opsta: yes, ik ga vandaag naar school.”

Foto Sanne Donders Jolene Bierman stopte met de zorgopleiding van Defensie. Zij werkt nu in een verpleeghuis en begint aan de BBL-opleiding verpleegkundige.

Jolene is ook opgeknapt sinds ze stopte met haar opleiding. „Ik merkte het verschil meteen. Ik ben vrolijk en denk weer positief.” In bed blijven liggen doet ze niet meer, sterker nog, ze staat vroeger op dan ooit. Ze werkt in een verpleeghuis in Roosendaal. Haar kamer in Eindhoven zegde ze op, ze woont weer bij haar moeder in Zevenbergen. Daar moest ze wel even aan wennen. „Ik had mijn eigen plek, eigen regels, eigen tijden. Tegelijkertijd is het fijn dat het eten nu klaar staat als ik na een dienst thuiskom. En ik heb weer mensen om me heen. In Eindhoven heb ik dagen gehad dat ik alleen op mijn kamer zat en niemand zag.” Ze werkt gemiddeld vier dagen per week in het verpleeghuis: „Ik neem alle open diensten aan.” Om 7 uur begint ze met patiënten douchen, verzorgen, ontbijt maken, bloeddruk -meten. „De mensen die ik verzorg zijn dankbaar, ‘Wat heerlijk dat je er weer bent, meisje’, zeggen ze. Ik wil in de zorg blijven werken. In september begin ik met de BBL-opleiding verpleegkundige, dat is vier dagen werken en één dag leren.”

Ruben Poelhekke ging na een jaar thuis studeren juist úít huis: van Vreeland naar Rotterdam, samen met een vriend op -kamers. „Ik woon op vijf minuten afstand van de campus en heb veel meer sociale interactie. Dat helpt me enorm. Ik voel verbinding met de universiteit en ben dit jaar wél gemotiveerd.”

De universiteit besteedt aandacht aan ‘student wellness’, valt hem op: „Laatst stond er een tent in het midden van de campus waar je kon poolen en tafeltennissen. Allemaal spellen gericht op -samenkomen en contact maken.”

Vindingrijker

Daan gaat ook uit huis, al is het wel heel dichtbij: naar de schuur in de tuin die hij samen met zijn vader en een groep handige vrienden zelf verbouwde tot woonruimte. „Eindelijk” – de verbouwing heeft een kleine twee jaar geduurd. Hij kijkt elke vrije minuut online naar meubels. „Ik zoek nog een gekke stoel en een mooi kleed.” Groen heeft hij in elk geval genoeg, hij komt net weer uit het tuincentrum. „Sinds ik tijd stop in planten, zie ik hoe leuk ze zijn. Na een les in de kas mochten we stekjes meenemen. Intussen heb ik wel twintig planten. Het is een beetje uit de hand gelopen, ik kan niet meer normaal aan mijn bureau zitten.”

Daan loopt stage op een middelbare school, hij geeft biologie aan mavo-, havo- en vwo-onderbouwleerlingen. „Ik sta gemiddeld een 8 voor mijn bachelor. -Vorig jaar was ik de jongen die achter in de klas zat, nu zit ik vooraan en wil ik -alleen maar leren, leren, leren.”

Als Daan terugkijkt op de afgelopen twee jaar is hij beter geworden in omgaan met tegenslagen, zegt hij. „Toen ik op de universiteit begon, voelde ik me soms eenzaam en somber. Tijdens lockdowns wilde ik wel iets sociaals doen, maar ik had geen idee wat. Ik ben vindingrijker geworden.” Tijdens de laatste lockdown huurde hij met zes vrienden een huisje in een vakantiepark in Scherpenzeel. „ We hebben de hele week harde muziek gedraaid en gefeest tot zes uur in de ochtend. Aan het eind heb ik een review achtergelaten: ‘Wat een prachtig vakantiepark, omringd door natuur en vogels. Het was heerlijk rustig’.”

Foto Sanne Donders

Psychologen en pedagogen hebben het de laatste jaren steeds meer over veerkrachtontwikkeling: kinderen niet beschermen tegen teleurstellingen, maar ze leren ermee om te gaan. Dat is de grootste winst van de coronaperiode, zegt Marga Akkerman. „In de media werd de groep depressieve jongeren groter en groter, alsof hun sombere gemoed van de afgelopen twee jaar onherstelbaar is, maar dan doe je hen tekort. Zodra hun situatie verbetert, knappen ze op én maken ze een inhaalslag.”

Daan heeft meer dan ooit een duidelijk plan: leraar biologie worden op een middelbare school. Het liefst eentje waar hij zowel mavo- als havo- en vwo-leerlingen heeft. „In mavo-klassen heerst vaak een fijne, energieke sfeer. Dat mavo-leerlingen ongeïnteresseerd zouden zijn, is een misverstand. Je moet het concreet voor ze maken. Ze hebben de leukste vragen. Zoals: ‘Meneer, waarom word ik fit van koffie?’ Met vwo-leerlingen kan ik me buigen over ingewikkelde vraagstukken, ook leuk.”

Jolene wil veel uren in het verzorgingshuis draaien, ze spaart voor een reis naar Zuid-Korea met haar scoutingclub. Daar wordt volgend jaar de Wereldjamboree -gehouden, „een internationaal scouting-evenement, zo’n 50.000 mensen komen ernaartoe. Een mega-festival met grote artiesten en sportactiviteiten zoals raften, zeilen, klimmen en kanoën.” Daan verheugt zich op een excursieweek van school: in Limburg dieren en planten bestuderen, grondboringen doen, landschap bekijken. „Iedereen blijft er slapen. En dan maar hopen dat niemand corona heeft.”