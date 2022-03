Een paar Oekraïense kinderen speelt oorlogje in de eerste pauze op hun Nederlandse basisschool

Het meisje heeft blonde staarten, een mintgroen trainingspak aan. Ze eet een witte boterham met kaas. Nine is ze, zegt ze met ernstige blik. Haar broer is elf. Hij heeft keurig gekamd haar, met een scheiding rechts. Ze zijn met hun moeder met de auto komen rijden. Uit „Chervonograd”, schrijft het meisje op. Het besturen van de auto beeldt ze uit met haar handen.

Vandaag is ze begonnen op openbare basisschool De Wilgen in Sliedrecht, Zuid-Holland, samen met negentien andere Oekraïense kinderen.

„Ga maar zitten óp de tafel Maxim”, zegt juf Jennie Guis-Duim. Ze articuleert en wijst naar de tafel. Maxim (11 jaar) klimt op de tafel. Hij begrijpt het. „Wijs naar de vloer”, zegt juf Jennie. Elf Oekraïense kinderen wijzen naar de vloer. „Gooi je bal naar juf Lena, Micha.” Een jongen gooit zijn bal naar juf Lena. „Zo leren ze al spelend Nederlands”, legt Jennie Guis-Duim later uit. „Dat gaat snel.”

Jennie Guis zegde vorige week onmiddellijk haar twee vrije dagen per week op om les te komen geven aan de kinderen van Oekraïense vluchtelingen. De andere drie dagen staat ze voor groep 6. De gemeente had De Wilgen gevraagd of ze plek hadden voor vijftien Oekraïense kinderen; het werden er twintig.

Natuurlijk, zei directeur René de Kuiper. We máken plek. Vier leraren meldden meteen dat ze op vrije dagen willen werken. Gepensioneerde leraren meldden zich ook.

Guis is al 27 jaar onderwijzeres – de eerste kinderen van vluchtelingen die ze les gaf, kwamen uit voormalig Joegoslavië. Veel later volgden Syrische kinderen, Afghaanse, Eritrese.

De Oekraïense kinderen zijn blij dat ze naar school mogen, zegt Juf Lena Vijverberg, die vanochtend ook is begonnen op De Wilgen. Er ligt wit brood op tafel, kaas, hagelslag, melk en appels. Ze gaan lunchen. „School in Oekraïne is streng”, zegt Vijverberg. „Je mag hooguit één keer per dag buiten spelen. De regels zijn strak. Hier spelen kinderen en gaan ze twee keer per dag naar buiten.” Dat school daar strenger is, was Rene de Kuiper ook opgevallen. Het eerste dat de ouders hem vrijdag bij de kennismaking hadden gevraagd was: moeten ze een uniform aan?

Regelmaat

Het belangrijkste deze eerste weken is rust, reinheid en regelmaat, vertelt De Kuiper. „Een veilige omgeving creëren. Dat is wat we doen. ’s Ochtends leren de kinderen spelenderwijs Nederlands, ’s middags doen we sport en spel.” Een paar kinderen had in de eerste pauze al oorlogje gespeeld, vertelt Vijverberg. „Maar dat is normaal, het zijn kinderen.” Ze tolkt tussen de kinderen en het schoolpersoneel. Ze is Oekraïens en woont sinds negen jaar in het nabijgelegen Papendrecht.

Foto Merlin Daleman

Lena Vijverberg (getrouwd met een Nederlander) is een „speld in een hooiberg”, zegt directeur De Kuiper, want ze spreekt Russisch, Oekraïens, Duits, Nederlands en Engels. Ze begon twee weken geleden als vrijwilliger te tolken bij het opvangcentrum in Sliedrecht. „Via via had ik hier opeens werk.”

Zes dagen eerder is op basisschool de Tragellijn in het Gelderse Lobith, hemelsbreed 92 kilometer verderop, ook de eerste Oekraïense leerling begonnen: Lina (6). Het meisje vluchtte met haar moeder en oudere zus uit haar woonplaats ten westen van Lviv. De vriend van haar moeder is Nederlands, zo kwamen ze hier terecht. Lena is het enige Oekraïense kind op deze school, maar de Tragellijn heeft veel ervaring met taallessen voor kinderen die uit het buitenland komen. Zo’n 20 procent van de kinderen hier krijgt die lessen.

In het Russisch

Onderwijsassistent Armine Khachatryan komt binnengelopen met Lina. Het is een ietwat verlegen meisje met haar haar in twee vlechtjes. Ze gaat zitten aan een van de met kleurige vlakken beschilderde tafeltjes en legt haar hoofd op haar handen. Khachatryan praat zachtjes in het Russisch met haar. „Ze voelt zich goed vandaag, en ze heeft contact met andere kinderen”, vertaalt ze. Lina laat zien hoe ze in het Nederlands tot tien kan tellen. „Een, twee, drie...” doet ze. Eerst zachtjes, dan harder. Ze lacht breed als haar lerares haar complimenteert.

Lina krijgt drie keer per week extra taalles. Maar je laat deze kinderen vooral éérst even wennen, zegt directeur Marion van de Kamer. „Ga maar lekker rustig zitten, kijk de kat uit de boom. Op het moment dat ze zich vrij voelt – dat zie je aan de vrijheid met buitenspelen, of wanneer ze de vinger op durft te steken in de klas, komt het Nederlands spreken vanzelf.”

Dat Lina nu nog het enige Oekraïense kind op school is, is niet zo erg, denkt Van de Kamer. Dat heeft de directrice zelfs liever dan in één klap veel Oekraïense kinderen. Dat helpt namelijk niet met de taal leren, zag ze door haar ervaring op een asielzoekerscentrumschool in Duiven. Maar een school met veel kinderen van niet-Nederlandse afkomst, zoals hier, is fijn, denkt Van de Kamer. „Dat geeft Lina een gevoel van geborgenheid. ‘Oh, jij kent de taal ook niet goed.’”

Kinderen uit oorlogsgebieden moeten de eerste zes weken wennen op een nieuwe school, vertelt Anita Klompsma, die al dertig jaar de Interschool voor kinderen van asielzoekers runt in Ter Apel. „Ze hebben veel meegemaakt en alles is nieuw. Je moet ze echt niet snel gaan toetsen. De meeste van deze Oekraïense kinderen hebben bijvoorbeeld hun vader achtergelaten.” Ouders zitten in de opvang vaak de hele dag op hun mobiele telefoon voor zo ver mogelijk het nieuws uit het thuisland te volgen, vertelt een lerares in Sliedrecht. School is dus vooral een gezellige afleiding.

Foto Melin Daleman

Volgens Klompsma is les in een groep met kinderen uit hetzelfde land in het begin juist wel prettig en productief. „Ik zeg ook altijd tegen jonge leerkrachten: wat zou jij willen als je opeens in China belandde? Dat je een Nederlander tegenkwam die je begreep! Nou, dat willen alle gevluchte mensen.”

Lina in Lobith hoorde in Oekraïne het luchtalarm, vertelt Marion van de Kamer. „Dus gaan we niet heel binnenkort een brandoefening doen.” Het meisje kreeg bij aankomst twee „maatjes”, die haar bij de hand nemen. „Kinderen melden zichzelf aan, ze vinden dat leuk.”

