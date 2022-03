Behoedzaam Israël kan bemiddelen in oorlog Oekraïne

Israël maakt het beste luchtafweersysteem van de wereld. Dat is precies wat Oekraïne nu nodig heeft, met de talrijke bombardementen op de steden. President Zelenksy benadrukte het zondag nog eens in zijn toespraak via een videoverbinding tot de Knesset, het Israëlische parlement.

Terwijl buiten een joelende menigte met Oekraïense vlaggen stond te wapperen in een massale steunbetuiging, klonken binnen Zelensky’s verwijten over Israëls passieve opstelling. De regering is niet bereid tot wapenleveranties aan Oekraïne, net zomin als het Rusland sancties oplegt, aldus de president in zijn toespraak. Oekraïners kunnen ook niet meer visumvrij Israël in, Russen nog wel. „De wereld kijkt toe. Net zoals dat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Ik kan die vergelijking maken tussen jullie geschiedenis en de onze”, zei hij. „Moskou gebruikt dezelfde terminologie als de nazi’s en heeft het over een ‘eindoplossing’. Ze richten hun raketten op Kiev en op Babyn Jar. Jullie weten allemaal dat dat een gedenkplaats voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust is.”

Vergelijkingen met de Holocaust worden in Israël niet in dank afgenomen. Maar Zelensky, zelf Joods, weet dat Babyn Jar ook Israël aangaat: het staat symbool voor het gruwelijke lot van de Joden in Oekraïne. Eind september 1941 vermoordden SS-Einsatzgruppen en Duitse politiebataljons bij Babyn Jar - een ravijn aan de rand van Kiev - in de loop van twee dagen meer dan 33.000 Joden en veranderden het ravijn in een reusachtig massagraf. Het is de grootse moordpartij op de Joden in zo’n kort tijdsbestek.

Vergelijkingen met de Holocaust worden in Israël niet in dank afgenomen

Tegelijk staat Babyn Jar ook symbool voor het zwijgen in de Sovjettijd over de gruwelijkheden. Na de oorlog vulden de autoriteiten het ravijn op met puin van een lokale steenfabriek. Lang ontbrak er een monument voor de vermoorde Joden. Want de Sovjetautoriteiten deden er alles aan de herinnering aan Babyn Jar uit te bannen. De Holocaust was taboe: de nazi’s richtten zich met hun aanval op de Sovjetbevolking als geheel, zo luidde de officiële leer. Daarom probeerden de autoriteiten tegen te gaan dat de nadruk op het lijden van de Joden kwam te liggen.

Lees ook Tachtig jaar na de gruwelijkheden is de stilte rond het Oekraïense ravijn Babyn Jar verbroken

Pas tachtig jaar later kwam er het Babyn Jar Holocaust Herdenkingscentrum. Dat werd afgelopen oktober onthuld in aanwezigheid van de staatshoofden van Oekraïne, Duitsland en Israël. Vijf maanden later wordt het door de oorlog in zijn voortbestaan bedreigd.

Op de vijfde dag van de invasie belandde bij de beschieting van de televisietoren van Kiev een raket op de rand van het terrein van Babyn Jar. Toen tweette Zelensky: „Wat heeft het voor zin tachtig jaar lang te spreken over ‘Never Again’, als de wereld zwijgt op het moment dat er een bom op Babyn Jar terechtkomt. De geschiedenis herhaalt zich.”

Ook Israël reageerde geschokt op het nieuws. Vanuit Jeruzalem tweette Natan Sharansky, bestuurslid van het Herdenkingscentrum en voorzitter van het Joods Agentschap, dat zich inspant voor de immigratie van Joden naar Israël: „Symbolisch dat Poetin zijn aanval op Kiev begint met het bombarderen van Babyn Jar, de grootste nazi-slachtpartij ooit.”

De Oekraïense ambassadeur in Tel Aviv greep het moment aan om een dringend beroep te doen op de Israëlische regering om Oekraïense vluchtelingen op te nemen: op dat moment werden er tientallen vastgehouden op het vliegveld van Tel Aviv. „Oekraïners vormen de op vier na grootste groep Rechtvaardigen onder de Volken”, zette hij zijn pleidooi kracht bij. De titel ‘rechtvaardigen’ is weggelegd voor niet-Joden die Joden redden met gevaar voor eigen leven. Zelensky herhaalde dit nog eens in zijn Knesset-toespraak.

Die boodschap viel verkeerd. Directeur Dani Dayan van Yad Vashem, het Israëlisch instituut voor Holocaust-studie en -herdenking, zei in een podcast-interview met de krant Haaretz. „We spreken ons uit tegen de agressie van Poetin en de invasie, maar de vergelijkingen met de jodenvervolging, zowel van Russische als Oekraïense zijde, keuren we af omdat die de Shoah trivialiseren. Natuurlijk waren er Oekraïners die Joden redden. Maar er waren er nog veel meer die de nazi’s hielpen bij het moorden op de Joden.”

Collaboratie met de nazi’s

Dat is precies de moeilijkheid: aan de Oekraïners kleeft onlosmakelijk de reputatie van collaboratie met de nazi’s. Na in de jaren dertig op grote schaal slachtoffer van Stalins terreur te zijn geweest, verwelkomden veel Oekraïners in de Tweede Wereldoorlog de Duitse bezetter als bevrijder. Oekraïners namen ook deel aan de slachtpartijen op de Joden. „Bij Babyn Jar verleende Oekraïense politie hand- en spandiensten, maar deden ze niet mee aan het moorden. Dat was anders bij de slachtpartij van Bila Tserkva. Daar waren Oekraïners onder de daders”, legt Roeslan Kavatsjoek, adjunct-directeur van het Babyn Jar Holocaust Herdenkingscentrum, uit. Hij is vanuit Hostomel, een voorstad van Kiev, naar Lviv gevlucht en geeft in een openbare Zoom-sessie met Joodse wetenschappers uit Jeruzalem en New York een update over het Herdenkingscentrum.

Dat is ook de retorische truc van Poetin die maar blijft stampen op de term denazificatie, zegt Sharansky, die eveneens deelneemt aan de sessie. „Poetin baseert zijn leugens op een klein stukje waarheid. Zijn boodschap is puur voor binnenlands gebruik: Oekraïne is een marionet van de Verenigde Staten en pro-nazi: we moeten ze aanvallen, voordat ze ons aanvallen.”

Nu Oekraïners slachtoffer zijn van de huidige oorlog en massaal op de vlucht slaan, worstelt Israël met z’n rol. Joden worden overeenkomstig de Wet op de Terugkeer (het recht van Joden wereldwijd op Israëlisch staatsburgerschap) standaard opgenomen. Het Joods Agentschap van Sharansky zet zich in om Joden uit oorlogsgebied te evacueren en op te vangen. Maar niet iedereen ziet het als taak van Israël om Oekraïners zonder Joodse achtergrond op te nemen. Tot in het kabinet woedt dit debat. De minister van Binnenlandse Zaken vindt dat Israël al meer doet dan andere landen door zich te ontfermen over de 200.000 Oekraïense Joden. Maar de minister van Diasporazaken ziet het als plicht van de Joden met hun verleden van vlucht en vervolging om vluchtelingen op te nemen, ongeacht hun afkomst.

Toevluchtsoord voor oligarchen

Anders dan de Europese landen plaatst Israël geen oligarchen uit de kringen van Poetin op de sanctielijst. Joods-Russische zakenmannen als Roman Abramovich en Mikhail Fridman, beiden in bezit van een Israëlisch paspoort, dragen met royale donaties aan maatschappelijke Joodse doelen en culturele instellingen volop bij aan de Israëlische samenleving. De bankier Fridman is ook de voornaamste initiatiefnemer en donateur van het Babyn Jar Holocaust Herdenkingscentrum. Hij heeft zich direct na de Russische inval teruggetrokken uit het bestuur, na eerst ruim een miljoen euro beschikbaar te hebben gesteld voor humanitaire hulp aan Oekraïne. Het heeft niet kunnen voorkomen dat hij op de EU-sanctielijst belandde.

Abramovich deed twee dagen voor de invasie nog een schenking van ten minste 10 miljoen euro aan Yad Vashem. Het Holocaust-instituut zag aanvankelijk geen reden de donatie af te slaan, omdat Abramovich zich meteen tegen de oorlog had uitgesproken en niets erop wees dat Abramovich de laatste jaren nog in kringen rondom Poetin bewoog, aldus de verklaring. Volgens The Washington Post had Yad Vashem er eerder voor gelobbyd om Abramovich niet op de Amerikaanse sanctielijst te zetten. Pas toen het Verenigd Koninkrijk Abramovich op de sanctielijst plaatste, werden de banden met de oligarch verbroken.

Lees ook Oorlog maakt een einde aan het internationale isolement van Turkije

De kritiek is dat Israël zo het laatste westerse toevluchtsoord wordt voor Joods-Russische oligarchen. De Israëlische regering past er ook voor op zich uit te spreken tegen de Russische agressie. Daar zit een geopolitieke overweging achter: Israël wil Poetin niet tegen zich in het harnas jagen omdat Ruslands goedkeuring nodig is voor Israëls militaire acties tegen Iraanse doelen in Syrië. Die behoedzaamheid heeft ook voordelen: Israël kan de rol van bemiddelaar op zich nemen. Premier Naftali Bennett is als enige westerse regeringsleider bij Poetin op bezoek geweest. En Jeruzalem wordt al dagen genoemd als locatie voor een nieuwe ronde onderhandelingen tussen Russen en Oekraïners.

De door een Russische raket getroffen televisietoren in Kiev, vlakbij Holocaustmonument Babyn Jar.

Hoe getekend het gedeelde verleden van Oekraïners en Joden ook is, wat Sharansky betreft is het moment aangebroken om zich zonder voorbehoud achter Oekraïne te scharen. Oekraïne heeft er wat hem betreft de laatste dertig jaar alles aan gedaan om de zwartste pagina’s uit hun geschiedenis te boven te komen. „Het beste bewijs: ze hebben gekozen voor een president die Joods is en daar openlijk voor uitkomt.”

Kavatsjoek zegt vanuit zijn opvang in Lviv dat zijn onderzoeksteam bestaat uit een jonge generatie Oekraïners zonder Joodse achtergrond - net als hijzelf - die proberen het verhaal van de anderhalf miljoen vermoorde Joden in z’n volledigheid te vertellen. „Die gingen niet naar concentratiekampen, maar werden vermoord in hun eigen omgeving bij vol daglicht met hun buren als getuigen. ‘Never again’ betekent nu meer dan ooit.” En strijdvaardig: „Oekraïne zal dit overleven, al was het omdat de vijand nooit had verwacht dat onze Joodse president misschien wel de beste Oekraïense leider is die we ooit gehad hebben.”