De verleidelijke trap na op sociale media

Er zijn veel fragmenten uit de lange geschiedenis van animatieserie The Simpsons die een eigen online leven zijn gaan leiden. Zoek maar eens op de term ‘steamed hams’ en je komt in een bizar universum terecht waarin internetgebruikers een satirische scène uit 1996 met een sitcomparodie hercontextualiseren tot iets dat voor de meeste mensen niet meer te volgen is.

Een minstens zo bekende Simpsons-meme komt uit een andere jarennegentigaflevering van de serie. Hoofdpersonage Homer Simpson is, verkleed als clown, ingehuurd voor de presentatie van een nieuwe hamburger van de McDonald’s-achtige fastfoodketen Krusty Burger. Homer heeft alleen niet door dat hij moet acteren en denkt dat een ingehuurde ‘hamburgerdief’ echt hamburgers wil stelen. Homer beukt de dief voor het oog van een minderjarig publiek in elkaar. „Stop, stop, hij is al dood”, schreeuwt een huilend kind terwijl Homer blijft slaan. Die quote, in combinatie met een screenshot van het huilende jochie, wordt op sociale media weleens ingezet als iemand zichzelf belachelijk maakte en daarna genadeloos lang wordt afgebrand op sociale media.

Geef iemand die al op de grond ligt niet nog eens een trap na op de socials, zou je daar als les uit kunnen trekken. Maar in sommige gevallen blijkt het erg moeilijk om dat advies op te volgen. Neem de dag waarop ‘mondkapjesmiljonair’ Sywert van Lienden werd aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek naar zijn Stichting Hulptroepen Alliantie. Mede dankzij een foto waarop FIOD-medewerkers zijn auto inspecteerden, vielen de grappenmakers over elkaar heen. „Van vroegoud mannetje geweest. Altijd binnen gestaan”, schreef columnist Sander Schimmelpenninck. Later werd een filmpje van Hart van Nederland, waarin buren gehakt van hem maken, gretig gedeeld. „Gerechtigheid. Met die walgelijke BMW van hem, die daar staat als symbool van onrechtvaardigheid.”

Gemeen? Misschien wel. Maar eensgezindheid is schaars op sociale media en Sywert brengt verschillende kampen, van links tot rechts, toch weer bij elkaar. Een vergelijkbare situatie ontstond nadat er woensdag beelden verschenen waarin te zien was hoe dansleraar en Viruswaarheid-oprichter Willem Engel aangehouden werd wegens beschuldigingen van opruiing. „Inject it straight into my veins” (injecteer het rechtstreeks in mijn aderen), schreef een twitteraar bij de video van Engel, die kalm in de boeien werd geslagen door twee agenten. „Wat is eigenlijk jullie lievelingsfilm? Ik heb deze nu 137 keer gezien, maar hij blijft steengoed”, tweet iemand anders in combinatie met de beelden.

Engel was tijdens de pandemie een fel tegenstander van coronamaatregelen en vaccins en ging daarbij volgens velen over allerlei grenzen. De afgelopen weken keerde hij zich tegen de volgens hem illegale Nederlandse wapenleveranties aan Oekraïne. Engel heeft aanhangers, maar de groep die smulde van zijn arrestatie was groot op de socials. De arrestatie van rapper Lil Kleine (Jorik Scholten), die ervan wordt verdacht zijn vriendin Jaimie Vaes te hebben mishandeld, bracht eerder ook al veel vreugde op Twitter.

Het zijn natuurlijk ernstige zaken waarbij deze mannen betrokken zijn. Toch zijn mensen blij dat er in deze tumultueuze tijden ook nog gerechtigheid mogelijk is. Of zoals redacteur en columnist Rianne Meijer het bracht: „Lil Kleine opgepakt. Sywert opgepakt. Willem Engel opgepakt. Nature is healing.”