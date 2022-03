De tegenstanders van het megadatacenter zijn nu de baas

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen leek de komst van Meta naar het kleine Zeewolde een gelopen koers, ook al was het techbedrijf van plan om het grootste datacenter van Europa (met het stroomverbruik van de stad Amsterdam) in de Flevopolder neer te zetten. Het bestemmingsplan dat de komst mogelijk maakt, werd eind december vastgesteld in de gemeenteraad, de vergunningsprocedure is in volle gang.

Daarom liggen er vanaf woensdag een aangepast ‘beeldkwaliteitsplan’ en nieuwe tekeningen van de ‘landelijke inpassing en ecologische voorzieningen’ van de megadatahallen van Meta (voorheen: Facebook) ter inzage op het gemeentehuis, zo laat de gemeente maandag weten via een persbericht. De moraal: alles verloopt precies volgens plan.

Maar als het aan de inwoners van Zeewolde ligt, komt het datacentrum er helemaal niet. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemde een grote meerderheid van de bevolking op Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie, de twee partijen die zich expliciet tegen de komst van Meta hadden uitgesproken.

De pleitbezorgers in de raad van de komst van het datacentrum verloren allemaal, waardoor er inmiddels 14 van de 19 zetels in Zeewolde (10 voor Leefbaar, 4 voor de ChristenUnie) worden ingenomen door uitgesproken tegenstanders. Die hebben gezegd er álles aan te doen het datacentrum tegen te houden. De kosten voor de regio en voor Nederland van het energieverslindende project wegen volgens hen niet op tegen de baten.

Ook minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening, CDA) is geen voorstander van de plannen van Meta. „Ik denk dat Nederland te klein is voor die hele grote datacenters”, zei De Jonge een paar dagen na de verkiezingen. Hij wees op de rol van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat moet nog tachtig hectare landbouwgrond verkopen aan de gemeente, die het daarna zal doorverkopen aan Meta. De Jonge: „Het is onze grond en wij hebben voorwaarden gesteld aan de verkoop ervan. Het is zeer de vraag of Zeewolde aan die voorwaarden zal kunnen voldoen.”

Morrelen kan geld kosten

Maar kan Zeewolde nog terugkrabbelen? Morrelen aan de plannen kan de gemeente heel veel geld kosten, waarschuwde de partijloze burgemeester Gerrit Jan Gorter kort voor de verkiezingen.

Meta heeft – door tussenkomst van de gemeente – al voor tientallen miljoenen de helft gekocht van de akkers waar het datacenter moet verrijzen. Ook heeft het techbedrijf miljoenen aan plan- en advieskosten gemaakt en betaalt het de rekening van alle externe adviseurs die Zeewolde heeft aangetrokken om de komst mogelijk te maken. Die investeringen zou Meta bij een plotselinge koerswijziging van Zeewolde kunnen claimen, suggereerde burgemeester Gorter.

Voor al deze problemen is een eenvoudige uitweg, zegt Eerste Kamerlid en emeritus hoogleraar publiekrecht Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren). Dinsdag stemt de senaat over een motie van zijn partij om „een pas op de plaats te maken in de voorbereidingen van de bouw” in Zeewolde.

Natuurlijk moet de Eerste Kamer zich niet te veel bemoeien met lokaal beleid, zegt Nicolaï. „Maar door de verkiezingsuitslag is alles veranderd. Bijna twee derde van de kiezers in Zeewolde heeft tegen gestemd. Ons voorstel helpt het democratisch proces en het algemeen belang, temeer daar het inmiddels kabinetsbeleid is dat we geen datacenters midden in het land willen.” Dat staat in het nieuwe regeerakkoord.

Lees ook: De komst van het enorme Facebook-datacentrum raakt aan nagenoeg alle belangen in Zeewolde

Een tweede voordeel volgens Nicolaï: als De Jonge de motie omarmt en vanwege het algemeen belang besluit de grond van het Rijksvastgoedbedrijf niet aan Meta te verkopen, kan het bedrijf niet zomaar een schadevergoeding claimen bij Zeewolde, zoals burgemeester Gorter vreest.

Ook Hollands Kroon kijkt mee

Niet alleen in Zeewolde, maar ook in Hollands Kroon wordt de stemming in de Eerste Kamer over de datacenters met argusogen gevolgd. De gemeente in de kop van Noord-Holland is door De Jonge (samen met het Groningse Eemshaven) aangewezen als voorkeurslocatie voor de datacentra.

In Hollands Kroon, waar Google en Microsoft grote datahallen hebben staan, waren de centra ook een belangrijk verkiezingsthema, zegt gemeenteraadslid Lars Ruiter. Hij stapte in 2020 uit de VVD uit onvrede met het datacenterbeleid van de partij en behoort nu als raadslid van Onafhankelijk Hollands Kroon tot de winnaars van de verkiezingen.

„Het is lokaal, maar ook landelijk onduidelijk of nu alle nieuwe datacenters dan maar bij ons moeten worden gebouwd,” zegt Ruiter. „Wij zijn daar sterk op tegen en hebben de verkiezingen gewonnen. We weten echter niet of het vorige college niet stiekem allerlei toezeggingen heeft gedaan aan bedrijven die het volgende datacenter in Hollands Kroon willen bouwen. Het wordt al met al een zeer belangrijk thema in de formatie.”