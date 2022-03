De overmoed van Ajax

Blij dat ik zondag geen Feyenoord-supporter was: zo dichtbij een verdiende overwinning op Ajax en uiteindelijk toch zo sneu onderuitgaan. Je zou er bijna een minderwaardigheidscomplex aan overhouden.

Misschien was het ook voor Ajax zelf beter geweest als het niet gewonnen had, want zo’n geflatteerde overwinning verdoezelt de crisis waarin niet alleen het eerste elftal, maar de hele club verzeild lijkt geraakt. Het schandaal rond directeur Overmars kan niet langer naar de achtergrond worden gedrukt met indrukwekkende prestaties op het veld. Vijf dagen na de uitschakeling door Benfica in de Cham-pions League dreigde Ajax ook in de competitie gevoelige schade op te lopen.

Wat gaat er mis? Heel wat. Spelers op wie doorgaans vertrouwd kon worden, zoals de routiniers Blind en Tadic, en zondag zelfs het ijzersterke centrale verdedigingsduo Timber-Martinez, laten het afweten. Bij Blind en Tadic rijst de vraag of zij over hun hoogtepunt heen zijn. Jonge talenten als Gravenberch en Antony zijn, evenals de oudere Berghuis, nog te wisselvallig.

Bovendien speelt Ajax met een zekere misplaatste overmoed: alsmaar willen aanvallen en daarbij de organisatie in de verdediging verwaarlozen. Verdediger Jurriën Timber, overigens een groot talent, ging op die manier zowel tegen Benfica als tegen Feyenoord in de fout.

De risicovolle aanvalsstijl zou je een Hollandse ziekte kunnen noemen. Oud-spelers als Van Basten en Gullit klagen er vaak over; ze vinden het naïef en niet-professioneel. Ook bondscoach Louis van Gaal is die mening toegedaan en wil er bij het Nederlands elftal een einde aan maken. Hij predikt het 5-3-2 systeem: vijf verdedigers, drie middenvelders en twee spitsen; geen specifieke buitenspelers dus meer. Zou Van Gaal Antony opstellen als hij hem tot zijn beschikking had? Over een hele wedstrijd te veel balverlies en te weinig rendement, hoor ik hem al verzuchten.

Willen ‘we’ in internationaal verband ooit nog eens iets winnen, dan zal er zakelijker gespeeld moeten worden dan Ajax doet. Van Gaal heeft daar eerder succes mee gehad en zal die behoudender stijl ook op het WK in Qatar willen voortzetten.

Wat me bij Ajax de laatste tijd vooral opvalt is de slordigheid en soms ook het gebrek aan verbetenheid in de duels. Ajax liet zich vooral voor de rust compleet verrassen door een sneller en grimmiger Feyenoord. Zijn de vedetten van Ajax blasé geworden van de successen in de nationale competitie?

Ajax gaat een moeilijke periode tegemoet. In de top van de club kan grote onrust ontstaan bij de benoeming van een nieuwe directeur en mogelijk ook een nieuwe trainer; Erik ten Hag zou een vertrek naar het buitenland overwegen, misschien in het besef dat hij met dit Ajax aan het plafond zit. Ajax is in het verleden al zo vaak geteisterd door bestuurlijke troebelen.

Bovendien lijkt een riskante inpassing van nieuwe spelers gewenst, omdat na Onana ook Mazraoui en Gravenberch transfervrij dreigen te vertrekken. Dat is een ontwikkeling die de toekomst van Ajax niet alleen sportief, maar ook financieel onzeker maakt. Spelers wachten, op aanraden van hun zaakwaarnemers, tot hun contract afloopt en lopen dan gratis de deur uit. Dat kan Ajax tientallen miljoenen kosten.

Nee, PSV hoeft nog niet te wanhopen.