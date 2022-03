De overgang is niet alleen een vrouwenprobleem

De wereld bestaat voor de helft uit vrouwen. Deze open deur zou niet opgeschreven hoeven worden. Dat betekent echter niet dat de wereld ook voor de vrouw is gemaakt. Ze mag dan ceo van een bedrijf zijn, vicepremier of mantelzorger, in de praktijk wordt geen rekening gehouden met waar bijna alle vrouwen mee te maken hebben: menstruatie en menopauze.

Niet dat vrouwen daardoor willen worden gedefinieerd. Weinig is ergerlijker dan als een boze bui wordt weggewimpeld als ‘die tijd van de maand’. Maar feit is wel dat hormonale veranderingen een vrouwenleven bepalen, en in tegenstelling tot zwanger- en moederschap iets zijn waar bijna alle vrouwen mee te maken krijgen, ook al heeft niet iedere vrouw zware klachten.

Aandacht voor beide is er inmiddels wel. Er worden boeken geschreven, toneelstukken gemaakt, podcasts. Maar aandacht – voor en door vrouwen – neemt het taboe niet weg. Geen enkele vrouw zou zich hoeven te schamen voor de tampon die uit de tas rolt, voor rode wangen en zweetdruppels. Het is hoog tijd om ongesteldheid en overgang te normaliseren.

Want er is nog veel te bevechten en te winnen, zeker als het gaat over de menopauze. In NRC vertelde gynaecoloog Dorenda van Dijken, oprichter van de multidisciplinaire menopauzepoli, hoe een collega die nascholing geeft over de overgang aan huisartsen, zijn presentaties altijd begint met: „Als mannen overgangsklachten zouden hebben, zou ik deze nascholing niet hoeven geven.”

Ze vertelt ook hoe zorgpersoneel – voor 80 procent vrouw – uniformen draagt van synthetische stof. Hoogst onprettig bij een opvlieger. Haar voorbeeld doet denken aan de genderdatakloof die de Britse journalist Caroline Criado Perez een aantal jaar geleden beschreef: het verschijnsel dat de witte man van 1,80 meter altijd als uitgangspunt wordt genomen bij het verzamelen van gegevens, bij het ontwikkelen van producten, het ontwerpen van spullen, en zelfs het inrichten van steden.

In dat licht is het goed nieuws dat er sinds vorige week geoefend kan worden met reanimatieoefenpoppen met borsten. Niet alleen hebben vrouwen andere symptomen bij een hartstilstand, maar omstanders aarzelen, ook als zij een reanimatiecursus hebben gehad, bij het bieden van hulp, constateert de Hartstichting. Mogelijk vanwege die borsten.

Vrouwen moeten hun positie in de samenleving nog altijd bevechten. Dat geldt helemaal voor vrouwen in de overgang. Terwijl zij in Nederland met 1,6 miljoen zijn. Vrouwen met ervaring en wijsheid die moeten omgaan met klachten – google op ‘overgang’ en zie de overvloed die welzijn en werk beïnvloedt – waar mannen niet mee te maken krijgen.

Wie slecht slaapt of een tijdelijke hersenmist heeft, is minder productief. Wie hevig transpireert, dikker wordt of haar verliest, onzeker. Een goede werkgever, collega en geliefde, houdt daar rekening mee. Dat betekent niet alleen begrip tonen, maar ook erkennen dat de vrouw een onmisbare plek in de samenleving inneemt. De overgang is niet alleen een vrouwenprobleem.

De overgang is ook niet, zoals NRC dit weekend terecht schreef, de ondergang. Daarna volgt voor vele vrouwen een rijk volgend deel van het leven.