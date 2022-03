Corsicaanse seperatistenleider Yvan Colonna overleden

Yvan Colonna, een Corsicaanse separatistenleider die een levenslange gevangenisstraf uitzat vanwege de moord op een Franse prefect, is maandagavond overleden. Hij werd onlangs in de cel door een medegevangene gewurgd en verkeerde sindsdien in coma. Dat heeft zijn familie via zijn advocaat Patrice Spinosi bekendgemaakt, meldt het Franse persbureau AFP.

De mishandeling van Colonna leidde vorige week tot hevige, dagenlange rellen op het eiland in de Middellandse Zee. Tientallen agenten en demonstranten raakten daarbij gewond. De betogers rekenden het de Franse staat aan dat Colonna in gevangenschap kon worden belaagd en waren ontsteld dat de twee gedetineerden tegenover elkaar kwamen te staan zonder dat er toezicht was.

De man die Colonna aanviel, zit een celstraf van negen jaar uit voor het plannen van een terroristische aanval. Wat er zich in de cel precies heeft afgespeeld, wordt door de Franse autoriteiten nog onderzocht.