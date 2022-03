Wat is er waar van de verhalen over Amerikaanse ‘biolabs’ in Oekraïne?

In de propaganda-oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn ze niet te missen: de ‘biolabs’. Vanaf het moment dat Russische tanks Oekraïne binnenrolden, werd de informatieslag over deze laboratoria ook op het Nederlandstalige internet uitgevochten. Ondertussen heeft iedereen er wel van gehoord. Maar hoe zit het nu precies?

De oorlog in Oekraïne is óók een strijd om de beeldvorming, waarin met foto’s, video’s en artikelen geprobeerd wordt de internationale opinie te beïnvloeden. Aflevering 1: wat weten we over ‘bio-labs’ in Oekraïne?

Al op 25 februari, een dag nadat de oorlog begon, verscheen er op de Nederlandstalige website Frontnieuws een artikel over Amerikaanse laboratoria in Oekraïne. Daar zouden ‘biowapens’ tegen Rusland worden ontwikkeld. Volgens Frontnieuws zou dit niemand moeten verbazen. De Verenigde Staten zouden namelijk ook Covid-19 de wereld in hebben geholpen. De Russische aanval op Oekraïne zou mede zijn bedoeld om deze levensgevaarlijke laboratoria te veroveren en te ontmantelen.

Nu is Frontnieuws een bekende extreem-rechtse hoaxsite met een grote voorkeur voor Russisch nepnieuws. Dus het bericht over de biolaboratoria werd in Nederland aanvankelijk vooral verspreid door enkele uiterst rechtse Twitter-accounts. Frontnieuws baseerde zich op het Twitter-account @Warclandestine, dat zich waarschijnlijk weer liet inspireren door een bericht op het radicaal-rechtse platform Gab. @Warclandestine werd na de tweet over de biolaboratoria al snel door Twitter geschorst.

Maar toen was het zaadje in de VS al geplant. Op platforms van aanhangers van oud-president Donald Trump vonden theorieën over Amerikaanse biowapens in Oekraïne gretig aftrek. Bijna twee weken na het begin van de invasie ging ook het Amerikaanse Fox News ermee aan de haal. Volgens presentator Tucker Carlson is het de regering van Joe Biden die de „geheime biolaboratoria” in Oekraïne financiert.

Ook in Nederland

Daarop maakten de ‘biolabs’ ook in Nederland een opleving door. Met behulp van bijvoorbeeld Telegraaf-journalist Wierd Duk – ruim 115.000 volgers op Twitter – die eveneens berichten over Amerikaanse biolabs in Oekraïne deelde. Van een Chinese regeringswoordvoerder bijvoorbeeld. Die eiste dat Amerika volledige openheid zou geven over al zijn „biologische militaire activiteiten” wereldwijd.

De samenzweringstheorieën kregen een extra impuls toen de Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland het bestaan van „biologische onderzoeksfaciliteiten” in Oekraïne bevestigde. Ze zei niet dat ze door Amerika worden gefinancierd. En ook niet dat er biologische wapens worden ontwikkeld. Maar dat hielp allemaal niets. Het fragment werd onder meer verspreid door de Russische zender RT en breed gedeeld op sociale media.

„Complottheorie. Dacht ik echt”, schreef burgerjournalist Max van der Werff bijvoorbeeld, wiens mediaplatform Bonanza Media eerder in nauw contact bleek te staan met de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Nu Victoria Nuland het had „bevestigd”, was het volgens Van der Werff een „belangrijk onderwerp”.

Rusland zelf ging daarop een stap verder. Het riep de VN-veiligheidsraad bijeen. Daar zei de Russische ambassadeur dat soldaten in Oekraïne „schokkende feiten” hadden ontdekt van het toedekken van een biologisch wapenprogramma. „Van het regime in Kiev, opgezet met behulp van het Amerikaanse ministerie van Defensie.”

Tegen de Amerikaanse zender NBC vertelde een desinformatie-expert dat het Kremlin een lange staat van dienst heeft waar het gaat om het ‘planten’ van valse berichten over chemische of biologische wapens die de VS zouden ontwikkelen. Vaak om het eigen gebruik daarvan te maskeren. Zo gebruikte de toenmalige Sovjet-Unie begin jaren tachtig chemische wapens in Afghanistan. Tegelijkertijd beschuldigde het Kremlin de Amerikaanse CIA er destijds van dat die vanuit Pakistan, met behulp van geïnfecteerde muggen, nekkramp in Afghanistan wilde verspreiden.

De voorbije jaren heeft Rusland de VS er regelmatig van beschuldigd biowapens in Oekraïne te ontwikkelen. Of het bericht hierover op Gab, waarmee de huidige propagandaslag begon, ook van het Kremlin afkomstig is, valt niet te achterhalen.

Onderzoek

Het enige wat na weken van verontrustende berichten over ‘biolabs’ in Oekraïne dus duidelijk werd, is dat er in dat land biologische onderzoeksfaciliteiten zijn. Maar wat gebeurt daar dan precies? Viroloog Marion Koopmans van het Rotterdamse Erasmus MC keek vol verbazing naar het ‘bewijs’ van biowapens dat Rusland op de staatstelevisie presenteerde. Gps tracking of duck in Ukraine viel er op een van de plaatjes te lezen, met foto’s erbij van eenden die een zender kregen. Wat had dit met biologische oorlogsvoering te maken? „Dat is precies wat je in zo’n laboratorium verwacht aan te treffen”, zegt Koopmans. „Daar wordt onderzoek gedaan naar de verspreiding van vogelgriep. Het is bekend dat die ziekte regelmatig via de vogeltrek vanuit Oost-Europa richting het westen wordt verspreid.” Rusland claimde dat de VS virussen via vogels zou willen verspreiden.

Volgens Koopmans gaat het om „doodgewone surveillanceprogramma’s” die ook de verspreiding van het coronavirus in kaart brengen. Ze is het oneens met de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie om ziekteverwekkers in de Oekraïense laboratoria te vernietigen om zo te voorkomen dat ze bij gevechtshandelingen verspreid kunnen raken. Want de kans daarop lijkt haar klein. „Dat zou betekenen dat in deze informatie-oorlog de belangrijke monitoringsprogramma’s schade oplopen, terwijl de pandemie juist heeft aangetoond hoe belangrijk deze waarschuwingssystemen zijn”, zegt Koopmans.

Volgens factcheckorganisatie Politifact werkt het Amerikaanse ministerie van Defensie samen met het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid om gezondheidslaboratoria te verbeteren. Dit zou gebeuren in het kader van een programma dat na de val van de Sovjet-Unie werd opgericht om de dreiging van massavernietigingswapens te beperken. Binnen dit programma zou ook worden geprobeerd om wereldwijd de uitbraak van gevaarlijke infectieziektes te voorkomen. Zo zouden de ondertussen beruchte Oekraïense laboratoria recent een rol hebben gespeeld bij het beperken van de verspreiding van Covid-19.

Van de productie van biowapens – verboden volgens het ‘Verdrag biologische wapens’ dat ook de VS ondertekenden – lijkt dus geen sprake.

NRC onderzoekt de strijd om de beeldvorming rond Oekraïne. Waar begint propaganda, hoe liggen de feiten? Mail media@nrc.nl met tips.