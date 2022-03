Beeld met ‘Hitlergroet’ verplaatst naar trappenhuis Olympisch Stadion

Met het hoofd in een deken gewikkeld is het drie meter hoge beeld dat de olympische groet brengt maandagmiddag van zijn sokkel getrokken en het Olympisch Stadion binnengetakeld, buiten het gezichtsveld van voorbijgangers. De in brons gegoten sporter krijgt vanwege de associatie met de Hitlergroet een plekje in het trappenhuis van het stadion in Amsterdam. Dat is te zien op een video van de lokale zender AT5.

Nadat uit onderzoek in opdracht van de Stichting Olympisch Stadion anderhalf jaar geleden bleek dat de groet te herleiden is naar het fascisme uit de vorige eeuw, besloot de directie van het Olympisch Stadion al het beeld weg te halen en te verhuizen naar een plek in het stadion. De voorgenomen verhuizing liep vertraging vanwege een beroepsprocedure van het Cuypersgenootschap, een vereniging die zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. Volgens het genootschap is het beeld illegaal geplaatst.

Het beeld stond al ruim negentig jaar voor het stadion, sinds de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Beeldhouwer Gerarda Rueb maakte het indertijd om baron Van Tuyll van Serooskerken, de eerste voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité, te eren. Lange tijd werd het verhaal verteld dat de sporter de Romeinse groet bracht, naar het achttiende eeuwse schilderij De eed van Horatii van Jacques-Louis David. De drie broers Horatii zweren daarop met hun armen in de lucht dat zij Rome zullen verdedigen tot aan hun dood.

‘Een fabeltje’

Na het onderzoek noemde directeur van het Olympisch Stadion, Ellen van Haaren, in Trouw het verhaal over de Romeinse groet „een fabeltje”. Het uitlegplakkaat dat bij het beeldje stond, werd verwijderd. In januari werd het beeld met anti-fascistische leuzen beklad. Het Olympisch Stadion wil nu het echte verhaal in het stadion vertellen.

De groet die de sporter maakt, met de rechterarm recht omhoog, werd op de Spelen van 1924 door baron Pierre de Coubertain, de grondlegger van de Olympische Spelen, geïntroduceerd als olympische groet. In dezelfde tijd raakte de groet in het Italië van Benito Mussolini in zwang en vervolgens verplicht. Fascistische aanhangers van Mussolini begroetten elkaar met opgestoken rechterarm. De olympische groet, die later door Hitler en de nazi’s werd overgenomen, is dus in dezelfde tijd ontstaan als de fascistische groet.