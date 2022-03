Astronoom Eugene Parker volgde de zon zijn hele leven

Hij was de eerste die het bestaan van zonnewind voorspelde. NASA bewees hem daarvoor de allerhoogste eer: de organisatie vernoemde een ruimtevoertuig naar hem. Eugene Newman Parker, Amerikaanse sterrenkundige, is dinsdag 15 maart op 94 jarige leeftijd overleden in zijn huis in Chicago. De zonnensonde Parker Probe cirkelt sinds 2018 rond de zon en zal dat nog zo’n drie jaar blijven doen.

Parker is de zon zijn hele leven blijven volgen. Zijn idee van het bestaan van de zonnewind volgde eind jaren vijftig uit zijn berekeningen aan de temperatuur van de hete, miljoenen kilometers brede, buitenste laag van de atmosfeer van de zon (de corona). De zon zou voortdurend elektrisch geladen deeltjes uitblazen en verspreiden door het zonnestelsel. De wind was toen nog niet waargenomen.

Parkers idee van de zonnewind kreeg aanvankelijk kritiek. Parker stuurde zijn berekeningen eind jaren vijftig naar het blad The Royal Astrophysical Journal, maar de publicatie ging bijna niet door, schreef de Universiteit van Chicago in een persbericht over Parkers overlijden. Onafhankelijke wetenschappers die de studie beoordeelden, vonden Parkers voorspelling ongeloofwaardig. Sommigen astronomen hadden in die tijd nog het idee dat de ruimte tussen planeten en sterren helemaal leeg was, en dat er dus ook geen geladen deeltjes uit de zon rond dwarrelden. Maar het werk werd tóch gepubliceerd.

In 1962 bevestigde metingen door NASA’s ruimtevaartuig Mariner 2 de voorspelde zonnewind. Mariner 2 onderzocht planeet Venus en de ruimte tussen de planeten. Uit de waarnemingen bleek dat de zonnewind voortdurend aanwezig is.

In de decennia die volgden werkte Parker aan andere raadsels van de zon. Hij onderzocht onder meer hoe de zon en andere sterren aan hun magnetisch veld komen en hoe het kan dat de corona van de zon heter is dan het oppervlak.

Parker was verbaasd toen NASA in 2017 om toestemming vroeg om een ruimtevaartuig naar hem te vernoemen. NASA’s Parker Solar Probe helpt astronomen onder meer te onthullen hoe de zonnewind precies werkt.

Parker was de eerste levende persoon die een ruimtevaartuig vernoemd naar zichzelf gelanceerd zag worden. Samen met zijn familie reisde hij vanuit Chicago naar Florida om de lancering te bekijken op 12 augustus 2018.