Wat een geluk dat migrantenkind Nadia een vader heeft die over zijn verleden wil vertellen

In Kiev luiden alleen nog maar de kerkklokken, verder is de Oekraïense hoofdstad in absolute stilte gehuld. Diep ondergronds, in metrostations die nu als schuilkelder fungeren, wemelt het van de mensen. Er zijn Oekraïeners die weigeren te vluchten, vertelde Step Vaessen zondag in Buitenhof. Zij willen, wachtend op de bommen, in hun eigen bed sterven. De oorlogscorrespondent van Al Jazeera vertelde ook over president Volodymyr Zelensky, die steeds verbitterder raakt over de steevaste weigering van de NAVO om een no-flyzone boven Oekraïne in te stellen. Europese leiders wachten volgens hem tot de bommen ook op hun hoofd vallen, terwijl zijn land een zware slag levert voor Europese waarden als mensenrechten en democratie. Hij wil maar zeggen: niet lullen, maar poetsen.

Waar Oekraïne vecht voor de liberale democratie, kwam meer dan 60 procent van de stemgerechtigden in Rotterdam niet opdagen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. In sommige Rotterdamse wijken stemde minder dan 18 procent. VVD’er Vincent Karremans mocht bij Buitenhof uitleggen wat er schuilgaat achter deze motie van wantrouwen tegen de lokale democratie. Hij vertelde dat de cijfers „wel pijn” doen, al vraag je je af hoe dit sentiment valt te rijmen met wat hij op de uitslagenavond zei tegen zijn gepriviligieerde achterban toen duidelijk werd dat de VVD de tweede partij zou blijven in ’s lands tweede stad. In Hillegersberg moesten de stemmen nog worden geteld, een van de rijkste wijken van Rotterdam. „En dat is géén Vogelaarwijk”, aldus de badinerende wethouder voor Integratie en Samenleven.

Zondag repte de VVD’er met geen woord over de problemen in de volkswijken, precies de plekken waar pijnlijk weinig is gestemd. Hij leek meer zin te hebben in het eindeloos oplepelen van zijn vooraf ingestudeerde praatje, politici zouden te veel met zichzelf en elkaar bezig zijn — zegt de man die de afgelopen twee gemeenteraadsverkiezingen met narcistische campagnefilmpjes op de proppen kwam. „Iedereen die verbaasd is, heeft de afgelopen jaren niet opgelet”, wierp tafelgenoot en SP’er Ron Meyer tegen. Meyer durfde wel de vinger op de zere plek te leggen en schuwde daarbij geen reflectie op de rol van links.

Vier vrijheidsbeelden

Later op de avond zagen we beelden van een Europese stad die maar liefst vier vrijheidsbeelden telt. In Parijs worden stoepen en straathoeken bevolkt door ongedocumenteerde mensen, gevangen in de buitenlucht van de stad. Alice Moussaid, vader van presentator Nadia Moussaid, waagde eind jaren zeventig de levensgevaarlijke oversteek vanuit Marokko. Hij leefde jarenlang in verschillende landen in de illegaliteit, tot hij in Schiedam de liefde vond, en vervolgens papieren. In de driedelige serie Mijn vader de gelukszoeker leggen vader en dochter dezelfde route in omgekeerde richting af. Wat een geluk dat migrantenkind Nadia een vader heeft die over zijn verleden wil vertellen. De meesten van ons moeten het doen met getraumatiseerde ouders die zwijgen over hun zoektocht naar geluk.

In de eerste aflevering krijgen de Moussaids filmpjes te zien van „de boot van de dood” – een gammel opblaasbootje waar twintig Noord-Afrikanen in zitten, op zoek naar een stabiele toekomst. „Het is gevaarlijk, maar je stapt gewoon in”, aldus een Algerijnse sigarettenverkoper. De ‘veiligelanders’ die ze spreken, zeggen spijt te hebben van hun oversteek. Hun zoektocht naar geluk is mislukt. Geluksvogel Alice vergeet het liefst de ontberingen van zijn leven in de illegaliteit. Maar als deze aflevering ons iets leert, dan is het dat trauma’s levenslang in het lichaam opgeslagen blijven. Vluchteling, migrant, expat: allemaal mensen die willen léven. Het is wachten op politici die dat feit respecteren.