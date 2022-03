Acht maanden cel voor gevluchte vastgoedhandelaar Roger Lips

Vastgoedhandelaar Roger Lips is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden celstraf. Lips heeft zich naar het oordeel van de rechtbank jarenlang schuldig gemaakt aan de schending van de inlichtingen- en verschijningsplicht, die hij had tegenover zijn curatoren in verband met faillissementen van zijn bedrijven. Lips’ echtgenote Astrid van Sluisveld, die bestuurder was bij zeker een van de bedrijven van haar man, kreeg twee maanden cel.

In totaal gingen 143 aan Lips gelieerde bedrijven failliet, waarin onder meer SNS Reaal honderden miljoenen had geïnvesteerd. De rechters stellen dat medewerking aan de curatoren van groot belang is bij zulke grote faillissementen. Lips heeft in het najaar van 2013 een maand in faillissementsgijzeling vastgezeten, nadat hij niet had gereageerd op oproepen van curatoren. Toen die gijzeling werd opgeheven verdween de Brabantse vastgoedbaron uit Nederland. Hij ruilde Nederland met zijn gezin in voor Dubai om zich aan een faillissementsgijzeling te onttrekken, aldus de rechtbank. Nederland kan de Verenigde Arabische Emiraten door de veroordeling vragen om uitlevering van Lips en Van Sluisveld.

‘Kapotgemaakt door banken en curatoren’

Het Openbaar Ministerie klaagde Lips en Van Sluisveld aan na aangifte van de curatoren. Zij betichten het paar ervan informatie te hebben achtergehouden in een faillissement waarbij 320 miljoen euro schuld achterbleef. Volgens het OM nam Lips een server met relevante informatie voor het faillisementsonderzoek mee naar Dubai, maar de rechtbank achtte niet bewezen dat er op die server bruikbare informatie stond voor het onderzoek. Bovendien had het OM volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd welke informatie er ontbrak. Het OM had zestien maanden celstraf tegen zowel Lips als zijn echtgenote geëist.

Lips’ advocaat Thijs Kelder stelde eerder al dat Lips „schathemeltjerijk” had kunnen zijn „als zijn bedrijven niet door de curatoren en banken kapotgemaakt waren”. Lips stelt dat als hij alle inlichtingen had verschaft, hij mogelijk had meegewerkt aan zijn eigen veroordeling in de komende fraudezaak. Omdat hij veel informatie wel aanleverde, achtte de rechtbank slechts deels bewezen dat hij zich aan zijn inlichtingenplicht had onttrokken. De regiezitting inzake de faillissementsfraude volgt dinsdag.

Lees ook vijf vragen en antwoorden over De slijtageslag om de vastgoedmiljoenen van Roger Lips